Dàn Em Xinh, Anh Trai quy tụ trong đêm tiệc đẳng cấp ra mắt Heineken Silver phiên bản chai nhôm mới

The Silver Coolture - Đêm ra mắt biểu tượng tiệc chất Heineken Silver phiên bản chai nhôm vừa qua tại rooftop "tỷ đô" Saigon Marina IFC đã gây chú ý bởi độ đẳng cấp và thời thượng mà thương hiệu bia trứ danh toàn cầu mang lại. Sự kiện quy tụ dàn khách mời cực hot từ "Anh Trai, Em Xinh" cho đến giới sành tiệc, tất cả đã cùng tận hưởng một đêm tiệc đáng nhớ, chào đón sự ra mắt của biểu tượng mới - Heineken Silver phiên bản chai nhôm.

Vừa kết thúc sân khấu concert tại Hà Nội, "em xinh" Bích Phương tiếp tục có mặt tại The Silver Coolture và chiêu đãi khán giả màn trình diễn đầy cuốn hút với loạt hit thành công vang dội trong sự nghiệp. Ngay sau đó, Karik đã chứng tỏ đẳng cấp của mình khi mỗi câu rap cất lên đều khiến khách mời phải "đứng ngồi không yên".

Trong không gian tiệc đậm chất, các nghệ sĩ và khách mời đã xóa bỏ mọi khoảng cách để cùng "nâng chai, bắt vibe" đầy thời thượng, và cởi mở kết nối theo đúng tinh thần của Heineken Silver chai nhôm phiên bản mới.

Phiên bản Heineken Silver này còn mang đến cách thưởng thức độc đáo cho tiệc vui mới khi được phục vụ trên khay ngôi sao tích hợp công nghệ cảm biến khiến mỗi khoảnh khắc nâng chai sẽ càng trở nên thêm đáng nhớ - nơi bạn có thể cảm nhận được tinh thần "Êm Chất Thời Thượng" của Heineken Silver chai nhôm.

Bên cạnh những tiết mục bùng nổ, tiệc ra mắt của Heineken Silver phiên bản chai nhôm mới còn gây ấn tượng với sự xuất hiện của Quỳnh Anh Shyn và HURRYKNG - bộ đôi "fashion icon" với visual đầy cá tính. "Lên đồ" cũng những layout tôn vinh dấu ấn riêng, , cả hai đã cùng nhau flex trọn phong cách "Êm Chất Thời Thượng".

Mở màn tại đại tiệc âm nhạc tại The Silver Coolture, "producer tỷ view" 2pillz đã mang đến trải nghiệm đỉnh cao với bản hook độc quyền lấy cảm hứng từ tinh thần của buổi tiệc - êm mượt, tinh tế nhưng vẫn bùng nổ. Bắt tay cùng Giám đốc Sáng tạo Cao Trung Hiếu - người kể chuyện bằng ngôn ngữ hình ảnh và sân khấu - cả hai đã tạo nên "bản phối" hoàn hảo giữa giai điệu, nghệ thuật và cảm xúc, nơi chuẩn mực tiệc chất thời thượng được khai mở đầy ấn tượng. Ngoài ra, để giữ trọn tinh thần "chất" xuyên suốt đêm tiệc, DJ Minh Trí tiếp lửa khán giả bằng những set nhạc remix ấn tượng, hòa quyện giữa giai điệu quen thuộc và sắc thái mới mẻ.

Ngoài ra, tại sự kiện, màn collab giữa biểu tượng mới của Heineken Silver và Duc Studio đã giới thiệu đến cộng đồng yêu thời trang qua loạt items giới hạn đầy cá tính. Bộ sưu tập này lấy cảm hứng từ thiết kế tinh tế và chất liệu nhôm cao cấp của phiên bản Heineken Silver chai nhôm, tôn vinh phong cách sống của thế hệ trẻ hiện đại - những người luôn chú trọng đến diện mạo và xem việc lên đồ đi tiệc là cách thể hiện bản sắc cá nhân.

Mọi khoảnh khắc nổi bật của đêm tiệc được nhiếp ảnh gia Thiên Minh ghi lại một cách tinh tế, tạo nên những khung hình biểu trưng cho tinh thần "Êm Chất Thời Thượng".

The Silver Coolture còn khiến giới mộ điệu "trầm trồ" với màn trình diễn LED Matrix mãn nhãn, bao phủ bốn mặt toà tháp biểu tượng Saigon Marina IFC. Điểm nhấn thị giác này cũng chính là tuyên ngôn tiên phong của Heineken Silver phiên bản chai nhôm mới trong việc khai mở chuẩn mực tiệc mới của giới trẻ hiện đại - sáng tạo và đậm chất riêng.

Với màn debut ấn tượng tại một trong những tọa độ "tỷ đô" đắt giá bậc nhất thành phố, Heineken Heineken Silver bản chai nhôm đã mang đến loạt trải nghiệm kết hợp thị giác - thính giác - thời trang đầy sáng tạo, hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng tiệc mới đậm chất thời thượng mà giới trẻ yêu thích.

Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 18 và 19, tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia