Sân bay Việt Nam bất ngờ thành điểm chụp ảnh yêu thích của nhiều người nổi tiếng Hàn Quốc

Du lịch Đà Nẵng được nhiều khách quốc tế yêu thích vì bờ biển đẹp, đồ ăn ngon và thời tiết dễ chịu. Người ta hay xem sân bay là nơi trung chuyển, vội vàng rời khỏi ngay khi đã lấy xong hành lý. Tuy nhiên, sân bay giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trên hành trình du lịch của du khách. Sân bay quốc tế Đà Nẵng đã và đang từng ngày làm tốt hơn khi nắm bắt nhu cầu này khi liên tục được nhắc đến trong các bài đăng chia sẻ của nhiều travel influencer châu Á.

Những điểm đến có sân bay nhiều tiện nghi, hiện đại và có thể trở thành cả nơi để họ khám phá sẽ khiến du khách có nhiều động lực lựa chọn hơn cho chuyến đi tiếp theo của mình. Booking.com, một trong những nền tảng du lịch kỹ thuật số hàng đầu thế giới cũng ghi nhận xu hướng này khi công bố báo cáo cho thấy 79% người tham gia khảo sát nói rằng họ tò mò về các sân bay sở hữu nhiều tiện ích độc đáo.

Và ở Việt Nam, Đà Nẵng đang là ví dụ điển hình cho xu hướng này với sân bay quốc tế Đà Nẵng (DIA). Trong nhiều năm trở lại đây, nhiều Influencer, KOL đã xem sân bay Đà Nẵng như một điểm đến yêu thích để họ khám phá trải nghiệm, như gần nhất có các thành viên nữ của show truyền hình hot hit Địa Ngục Độc Thân là You Jin, Min Ji, hot Tiktoker Suhyeon, hay travel influencer như Koya Aroi, Yosuke.

Trải nghiệm độc đáo ngay khi vừa đáp xuống sân bay

Ngay khi vừa đáp xuống, blogger Minji đã lập tức "tác nghiệp" tại khu vực chờ hành lý và nhà xe. Cây xanh phủ bóng tại khu vực nhà xe của nhà ga quốc tế Đà Nẵng nên các cô nàng cũng có nhiều thời gian "check-in" trong thời gian chờ hơn hẳn. Còn Youjin chia sẻ trong vlog rằng cô không có lịch trình cụ thể, mà muốn "để người dân địa phương Đà Nẵng dẫn đường". Cô bắt đầu bằng việc trò chuyện cùng các nhân viên sân bay để hỏi gợi ý địa điểm ăn uống.

Theo gợi ý của nhân viên sân bay, Youjin tìm đến Lucky Cafe ở nhà ga nội địa (T1) để thưởng thức món cơm gà Hội An, một món ăn "signature" của miền Trung. Tại đây, cô cũng tìm được "ly cà phê dừa ngon nhất từ trước đến nay".

Không chỉ Youjin, Koya Aroi (Thái Lan) và Suhyeon (Hàn Quốc) cũng chọn Lucky Cafe là điểm dừng đầu tiên để thưởng thức các món ngon nổi tiếng của Đà Nẵng. Những món như mì Quảng, cơm gà, latte xoài… mang hương vị quê nhà truyền thống trở thành lời chào đón ấm áp nhất với những vị khách đến từ phương xa. Và cô nàng đã tìm được món cà phê dừa của đời mình tại Lucky Cafe.

Ngoài Lucky Cafe, sân bay quốc tế Đà Nẵng còn là một "thế giới ẩm thực" đầy màu sắc để hành khách thỏa thích khám phá đủ phong vị ẩm thực bốn phương. Những ai yêu ẩm thực Việt có thể ghé Pho 24, Big Bowl hay Vietnamese Food Stall. Nếu như chưa quen thương thức các món Việt thì những nhà hàng như Crystal Jade, Shilla Noodles hay Puro Gusto là một lựa chọn vô cùng lsy tưởng.

Còn những ai vừa muốn tận dụng thời gian chờ bay để làm việc hoặc nghỉ ngơi, vừa muốn "no cái bụng" có thể ghé các phòng chờ thương gia để thưởng thức "bữa tiệc thịnh soạn" ở đây. Đặc biệt là tại nhà ga T2, đội ngũ sân bay đã chuẩn bị đa dạng món ngon từ đặc sản, món ăn dành cho khách nước ngoài, salad nhẹ bụng hay kể cả kem và kẹo cho các em nhỏ cũng có tại đây.

Travel blogger người Thái Koya Aroi khoái chí nhâm nhi các món ăn lẫn rượu ngon trong phòng chờ thương gia Orchid Lounge

Loạt travel influencer sốc trước hình ảnh văn hoá địa phương được trưng bày tại sân bay

Sân bay quốc tế Đà Nẵng không chỉ gây ấn tượng bởi sự sạch sẽ và hiện đại, mà còn bởi cách nơi đây khéo léo đưa những nét đặc trưng của văn hóa địa phương vào thiết kế. Tại nhà ga quốc tế (T2), những chiếc lồng đèn đỏ và vàng rực rỡ treo dọc lối đi, cùng những mảng tường mô phỏng hình sóng biển và các gian hàng đặc sản mang màu sắc miền Trung tạo nên không gian vừa tươi sáng, vừa ấm áp, trở thành điểm check-in lý tưởng cho những ai muốn lưu lại kỷ niệm tại đây.

Đây cũng chính là điểm dừng chân yêu thích của nhiếp ảnh gia người Nhật Yosuke trong chuyến thăm Đà Nẵng vừa qua. Anh chia sẻ mình bị ấn tượng trước cách sân bay dung hòa giữa sự hiện đại và cảm giác thân thuộc, đặc biệt là không thiếu những mảng xanh ở khu vực bên ngoài nhà ga để mang đến cảm giác thoải mái, dịu mát kể cả khi anh đáp vào một trưa hè nắng gắt. Dù đã tranh thủ khám phá sân bay ngay khi vừa đáp nhưng trước khi tạm biệt Đà Nẵng, anh chàng Yosuke vẫn dành thêm thời gian để đi khắp mọi ngóc ngách nơi này một lần nữa.

"Con đường di sản" là một trong những chương trình mang đến điểm nhấn khác biệt cho sân bay quốc tế Đà Nẵng, khi nghệ thuật và truyền thống của vùng đất miền Trung được lồng ghép khéo léo như một trải nghiệm ở sân bay cho hành khách. Trước đây, "Con đường di sản" chỉ được tổ chức một vài ngày trong tuần nhưng sau khi nhận được sự yêu thích từ hành khách, đội ngũ sân bay đã thay đổi, nâng cấp để chương trình diễn ra mỗi ngày và có nhiều hoạt động truyền thống hơn như vẽ nón lá, làm hoa giấy Thanh Tiên, vẽ mặt nạ Tuồng hay làm đèn lồng Hội An.

Những buổi tối cuối tuần, không gian lại rộn ràng với các tiết mục đậm chất văn hóa địa phương như múa hương sen, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, múa đèn lồng Hội An…, đưa hành khách hòa mình vào nhịp sống nghệ thuật đặc trưng của miền Trung. Việc đưa những mảnh ghép truyền thống, văn hóa và ẩm thực vào từng nhịp sinh hoạt của sân bay giúp hành khách có thể cảm nhận rõ ràng hơn những lát cắt văn hóa của Việt Nam một cách gần gũi và sống động.

Cùng với sự thân thiện của đội ngũ nhân viên, tinh thần hiếu khách của Đà Nẵng hiện hữu ở mọi góc nhỏ, khiến nơi này không chỉ là "cửa ngõ du lịch" mà còn là điểm chạm đầu tiên của cảm xúc. Có lẽ chính sự đặc biệt đó đã giúp DIA hai năm liên tiếp đạt chứng nhận 5 sao của Skytrax và được xếp thứ 84 trong bảng xếp hạng Top 100 sân bay tốt nhất toàn cầu năm 2025.