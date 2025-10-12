Cận cảnh sân bay Long Thành sắp đón chuyến bay đầu tiên

Ngày 11-10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết liên danh nhà thầu Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang tập trung tất cả các nguồn lực, huy động 14.000 nhân lực, 3.000 trang thiết bị thi công “3 ca, 4 kíp” tại các gói thầu.... để đảm bảo sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19-12-2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại nửa đầu năm 2026.
Theo ACV, sân bay Long Thành có 15 gói thầu, đến nay 3 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói đang thi công. Trong đó, công trình nhà ga hành khách – hạng mục quan trọng nhất của dự án đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng.
Trong tháng 9 vừa qua trên công trường sân bay Long Thành có 21 ngày mưa. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thi công, làm gián đoạn nhiều hạng mục, nhất là các công trình ngầm như tuynel, hệ thống thoát nước, nền đường.
Dù thời tiết bất lợi nhưng các nhà thầu đã nỗ lực, đưa ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành.