Cận cảnh sân bay Long Thành sắp đón chuyến bay đầu tiên

Ngày 11-10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết liên danh nhà thầu Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang tập trung tất cả các nguồn lực, huy động 14.000 nhân lực, 3.000 trang thiết bị thi công “3 ca, 4 kíp” tại các gói thầu.... để đảm bảo sân bay Long Thành đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19-12-2025, đưa vào vận hành, khai thác thương mại nửa đầu năm 2026.

Theo ACV, sân bay Long Thành có 15 gói thầu, đến nay 3 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói đang thi công. Trong đó, công trình nhà ga hành khách – hạng mục quan trọng nhất của dự án đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng.

Trong tháng 9 vừa qua trên công trường sân bay Long Thành có 21 ngày mưa. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thi công, làm gián đoạn nhiều hạng mục, nhất là các công trình ngầm như tuynel, hệ thống thoát nước, nền đường.

Dù thời tiết bất lợi nhưng các nhà thầu đã nỗ lực, đưa ra nhiều biện pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành.

CLIP toàn cảnh sân bay Long Thành

Tháng 8-2025, nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã hoàn thành lắp đặt kết cấu thép mái chính và các khu vực mái che. Phần mái đã hoàn thiện cơ bản các lớp mái khu cánh trong 9-2025.

Phần trung tâm dự kiến hoàn thiện trước ngày 30-11-2025

Đường băng cất hạ cánh đến nay cơ bản đã hoàn thành. Cuối tháng 9 vừa qua, sân bay Long Thành đã chính thức đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên.

Người lao động cắt kết cấu thép để lắp đặt tại nhà ga sân bay Long Thành

Công nhân đang thi công lát sàn tại nhà ga hành khách

Lắp đặt hệ thống đường ống, hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống chữa cháy…

Hoàn thiện lắp đặt thang bộ hành nhà ga sân bay Long Thành

Các gói thầu như hệ thống cung cấp nhiên liệu; nhà để xe; lắp đặt và cung cấp thiết bị hệ thống quản lý sân bay; xây dựng nhà ga hàng hóa số 1 và công trình phụ trợ; đường cất hạ cánh thứ 2; giao thông kết nối liên danh nhà thầu đang huy động hàng ngàn nhân lực, máy móc thi công, các gói thầu vượt tiến độ từ 3 đến 6 tháng.

Đến nay, tuyến số 1 kết nối trực tiếp tới sân bay Long Thành đã thông xe kỹ thuật vào ngày 30-4-2025 theo đúng tiến độ điều chỉnh; tuyến số 2 đã thi công xong các hạng mục nền và móng đường. Hiện nay, nhà thầu đang tích cực triển khai thi công các hạng mục An toàn giao thông, cây xanh, chiếu sáng hoàn thành trong tháng 10-2025 và dự kiến hoàn thành toàn gói thầu 6.12 trong tháng 11-2025.