Đầu bếp chỉ cách bảo quản tỏi tươi lâu suốt 6 tháng - không phải để trong tủ lạnh

Tỏi là một nguyên liệu quan trọng trong vô số nền ẩm thực trên khắp thế giới, và thật sự rất khó chịu khi phát hiện tỏi vừa mới mua về đã bị hỏng.

Để giúp bạn tận dụng tối đa thực phẩm, một đầu bếp đã tiết lộ cách giúp giữ tỏi tươi lâu đến 6 tháng.

Nhiều người nghĩ nên đặt tỏi trong ngăn đựng rau củ trong tủ lạnh, nhưng thực ra điều này lại khiến tỏi bị hỏng nhanh hơn nhiều.

Jerry James Stone, đầu bếp chuyên món chay người Mỹ và là người sáng tạo công thức nấu ăn, với các món ăn từng xuất hiện trên kênh Discovery Channel, Whole Foods và Costco, cho biết việc bảo quản tỏi đúng cách là rất quan trọng.

Trong một video trực tuyến, Jerry đã giải thích cách bảo quản tốt nhất để tỏi tươi lâu hơn nhiều.

Jerry nói: “Tỏi là một trong những nguyên liệu giống như hành tây, cà rốt và cần tây – có mặt ở hầu hết mọi món ăn mặn. Việc bảo quản đúng là rất quan trọng vì dù giá rẻ, bạn vẫn muốn tận dụng tối đa giá trị từ số tiền mình bỏ ra.”

Theo Jerry, tỏi có thể giữ được đến sáu tháng miễn là củ tỏi còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, tỏi đã bóc vỏ hoặc băm nhỏ sẽ nhanh chóng bị hỏng, vì vậy mấu chốt là nên mua củ tỏi còn nguyên và chỉ bóc/chế biến khi cần dùng.

Tỏi đã bóc vỏ hoặc băm nhỏ sẽ nhanh chóng bị hỏng.

Để bảo quản tỏi, Jerry giải thích: “Điều đầu tiên và rất quan trọng là tỏi thích môi trường mát mẻ. Bạn nên để ở nhiệt độ phòng.”

“Bạn cũng cần để tỏi ở nơi khô ráo tuyệt đối. Tỏi không thích độ ẩm, bạn cần tránh ẩm hoàn toàn, hãy để ở nơi vừa khô vừa mát.”

Đầu bếp cũng nói thêm rằng không nên để tỏi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Jerry hài hước chia sẻ: “Tôi không thích nắng. Tôi giống tỏi ở điểm đó. Môi trường tỏi ưa thích cũng chính là môi trường tôi ưa thích – mát mẻ, tối, ít ánh sáng.”

“Bạn cũng nên để tỏi ở nơi thông thoáng. Nơi mà không khí không bị tù đọng mà có thể luân chuyển. Vì vậy, đừng để trong ngăn kéo – đó không phải là nơi lý tưởng để bảo quản tỏi.”



