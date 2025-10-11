Ông chủ chuỗi Đảo Matcha "đóng gói" bí quyết thành công: 'Doanh nghiệp lớn lên, quy trình phải rắn như kỷ luật quân đội'

Trong phiên thảo luận về "Thích ứng" tại F&B Summit 10/10, ông Nguyễn Thái Bình, thành viên Ban vận hành HT House Vietnam, dẫn dắt cuộc trò chuyện cùng hai khách mời sẽ dẫn dắt cuộc trò chuyện cùng ông Vũ Trường Giang – sáng lập Ka Matcha & Coffee, Đảo Matcha và ông Bùi Xuân Đức, Giám đốc Marketing Quán Nhậu Tự Do.

Trước câu hỏi để mở chuỗi, các khách mời chọn quy trình hay con người, ông Giang cho rằng cả hai yếu tố đều quan trọng, tuy nhiên cần căn cứ về quy mô và mô hình để lựa chọn. Theo ông Giang, con người là khởi điểm của mọi quy trình. Một hệ thống chỉ có thể vận hành hiệu quả nếu được xây dựng bởi những người giỏi, hiểu văn hoá doanh nghiệp gắn bó với tổ chức.

Tuy nhiên, khi quy mô lớn dần, việc duy trì một đội ngũ toàn "người giỏi" là điều gần như không thể.

"Số lượng người giỏi bao giờ cũng chỉ chiếm số ít. Phần lớn sẽ là những người bình thường, và đương nhiên sẽ có cả những người yếu hơn", ông Giang nói đồng thời nhấn mạnh việc doanh nghiệp cần "đóng gói" trí tuệ của người giỏi thành quy trình, để những người khác có thể làm theo và đảm bảo hệ thống vẫn vận hành trơn tru.

Đảo Matcha của ông Vũ Trường Giang tăng trưởng 50 cửa hàng chỉ sau một năm. Ảnh: Đảo Matcha

Ông ví quy trình như "trí tuệ kết tinh của người giỏi", là cách để tổ chức duy trì hiệu quả dù nhân sự có nhiều cấp độ khác nhau. Khi đó, năng lực cá nhân không còn là rào cản, bởi mọi thứ đã được tiêu chuẩn hóa trong khuôn khổ rõ ràng.

Theo nhà sáng lập Đảo Matcha, mỗi giai đoạn phát triển của doanh nghiệp đòi hỏi trọng tâm khác nhau. Với những thương hiệu mới, quy mô chỉ 1–3 cửa hàng, điều quan trọng nhất là tập trung vào con người, tìm được nhân sự giỏi, hiểu mô hình và có khả năng chuyển hóa kinh nghiệm, tư duy thành cách làm cụ thể.

Nhưng khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn mở rộng hơn từ 10 đến 20 cửa hàng, "quy trình phải trở thành luật, phải được giám sát chặt chẽ, rắn như kỷ luật quân đội.

Ông Vũ Trường Giang tại sự kiện F&B Summit 2025.

Tổng kết lại, ông Giang cho rằng, ở giai đoạn đầu, người sáng lập là linh hồn của thương hiệu. "Người chủ phải là người trực tiếp vận hành, hiểu cách làm việc, cách phục vụ khách hàng, cách truyền tải trải nghiệm và sản phẩm". ông phân tích. Từ những kinh nghiệm thực tế đó, người chủ mới có thể hình thành bộ quy trình đầu tiên, giúp đội ngũ nhân viên, đặc biệt là người mới, dễ dàng làm theo.

Còn khi quy mô đã mở rộng, quy trình trở thành "xương sống" của doanh nghiệp – là nền tảng giúp hệ thống vận hành ổn định, phát triển bền vững và không còn phụ thuộc quá nhiều vào từng cá nhân cụ thể.

