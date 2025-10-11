Dân tình "móc ví" ủng hộ KATINAT sau thông báo mới nhất

Những ngày này, khi mưa bão và ngập lụt đang gây ảnh hưởng nặng nề ở nhiều tỉnh thành phía Bắc và miền Trung, hàng loạt tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước đang chung tay hướng về đồng bào vùng lũ. Trong số đó, KATINAT - thương hiệu cà phê được yêu mến bởi giới trẻ - vừa có động thái mới khiến cộng đồng mạng rần rần ủng hộ.

Cụ thể, trên fanpage chính thức, KATINAT đã đăng tải thông báo:

"Tiếp nối Hành Trình Gửi Trao Yêu Thương,

KATINAT xin gửi chút tấm lòng của mình đến với Đồng Bào ở các vùng đang chịu nhiều thiệt hại vì bão lũ.

Mong Đồng Bào vượt qua khó khăn và sớm bình an trở lại trên mọi miền đất nước Việt Nam."

Cùng với lời chia sẻ ấy, thương hiệu cho biết đã ủng hộ 1 tỷ đồng để chung tay cùng cả nước hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

KATINAT đã ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng

Đồng thời, KATINAT cũng kêu gọi cộng đồng của mình - những "Katies" - cùng góp sức: "Katies cùng chung tay góp yêu thương gửi về Đồng Bào các vùng bão lũ nhé. Mọi gửi trao yêu thương dù là tinh thần hay vật chất đều vô cùng trân trọng".

Thương hiệu cũng đính kèm thông tin tài khoản chính thức của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ Trung ương, để khách hàng có thể tự nguyện đóng góp.

(Ảnh minh hoạ)

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, hàng loạt bình luận tích cực tràn ngập dưới bài viết:

- "Ý nghĩa quá KATINAT nà, mãi ủng hộ thương hiệu nà."

- "Không uổng công tui là fan lâu năm của Kat."

- "Trân quý tấm lòng và hành động kịp thời của KATINAT."

Nhiều người đùa vui rằng sau thông báo này, họ sẽ "chi tiền liền tay" để ủng hộ thương hiệu.

Thực tế, đây không phải lần đầu KATINAT thể hiện tinh thần vì cộng đồng. Năm 2024, thương hiệu từng gây chú ý khi tuyên bố trích 1.000 đồng từ mỗi ly nước bán ra để quyên góp cho đồng bào vùng thiên tai. Dù vướng tranh cãi ban đầu, KATINAT đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, đồng thời ủng hộ 1 tỷ đồng để chung tay cùng bà con ở các vùng bão lũ khắc phục hậu quả.

Sau đó, hãng công bố đã bán được 888.696 ly nước, tương đương số tiền quyên góp gần 889 triệu đồng - gần bằng số tiền 1 tỷ đồng đã ủng hộ trước đó. Song song đó, thương hiệu còn trích thêm 515 triệu đồng từ Quỹ Thiện nguyện nội bộ để hỗ trợ các dự án khắc phục hậu quả thiên tai cùng Hội đồng Đội Trung ương.

Số tiền KATINAT ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão lũ vào tháng 9/2024

Với hành động nhanh chóng và thiết thực trong mùa bão lũ năm nay, KATINAT một lần nữa ghi điểm mạnh mẽ trong lòng người tiêu dùng - không chỉ là thương hiệu cà phê mang đậm dấu ấn Việt, mà còn là biểu tượng của tinh thần sẻ chia, "gửi trao yêu thương" đúng nghĩa.