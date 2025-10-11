Không phải ở nước ngoài, ngay chuyến bay Việt Nam đã có wifi để chat, gọi video

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines - cho biết, từ đầu tháng 8 năm nay, Vietnam Airlines đã chính thức triển khai thử nghiệm dịch vụ wifi trên máy bay, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình số hóa hoạt động hàng không. Với công nghệ kết nối qua vệ tinh, hành khách có thể dễ dàng nhắn tin, lướt web, truy cập mạng xã hội, gửi email hay làm việc trực tuyến ngay giữa không trung, mà không cần phải tắt thiết bị cá nhân như trước.

Trong giai đoạn đầu, hãng miễn phí gói truy cập không giới hạn cho khách hạng thương gia, đồng thời tặng 15 phút nhắn tin miễn phí qua các ứng dụng như zalo, viber, WhatsApp cho mọi hành khách, kể cả trên đường bay nội địa.

Ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

Theo ông Tuấn, dịch vụ wifi được triển khai trên đội bay Airbus A350 từ nay đến hết tháng 12 tới, trước khi mở rộng sang các dòng máy bay khác.

“Trong thời đại kết nối, việc mang wifi lên bầu trời không chỉ giúp hành khách giữ liên lạc suốt chuyến bay, mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh cho hãng hàng không quốc gia. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng biên giới mềm của Việt Nam trên bản đồ hàng không thế giới”, ông Tuấn nói và nhấn mạnh, dự án wifi trên máy bay là một phần trong chiến lược chuyển đổi số tổng thể mà Vietnam Airlines đang đẩy mạnh. Hãng xem dữ liệu là “tài sản chiến lược” và trí tuệ nhân tạo (AI) là công cụ tạo ra giá trị thực tiễn.

Từ khâu đặt vé, khai thác bay, chăm sóc khách hàng đến chương trình Lotusmiles, Vietnam Airlines đang khai thác kho dữ liệu khổng lồ để phân tích hành vi hành khách, dự báo xu hướng di chuyển, tối ưu hóa mạng bay và định giá linh hoạt theo thời gian thực.

Vietnam Airlines sắp chấm dứt cảnh đi máy bay là điện thoại không thể liên lạc. Ảnh: VNA.

Ở khối kỹ thuật, hãng ứng dụng AI để dự đoán và phát hiện sớm bất thường kỹ thuật, giảm thời gian máy bay nằm đất và tăng độ an toàn khai thác. Nền tảng MRO-IT giúp số hóa toàn bộ quy trình bảo dưỡng, lập kế hoạch kỹ thuật theo thời gian thực, đưa Vietnam Airlines tiệm cận chuẩn MRO khu vực.

Trong khai thác bay, hệ thống Schedule Manager và Lido Flight Planning hỗ trợ lập kế hoạch bay chính xác, tiết kiệm nhiên liệu và ra quyết định nhanh hơn. Ứng dụng di động dành cho phi công, tiếp viên giúp họ cập nhật lịch trình, trao đổi với trung tâm điều hành, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành.

Song song đó, hãng đang chuẩn bị ra mắt website thế hệ mới với giao diện hiện đại, tốc độ nhanh và khả năng cá nhân hóa sâu, cho phép hành khách dễ dàng quản lý hành trình, đổi chuyến, sử dụng dặm thưởng và kết nối trực tiếp với hệ thống Lotusmiles.

Theo ông Tuấn, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là sự đổi mới toàn diện từ tư duy, quản trị đến văn hóa phục vụ. Khi dịch vụ wifi trên không chính thức được triển khai phổ biến trên các chuyến bay, hành khách Vietnam Airlines sẽ không còn cảnh phải tắt điện thoại khi máy bay cất - hạ cánh, mà có thể giữ kết nối liên tục với thế giới, tận hưởng trải nghiệm bay hiện đại , thông minh và đúng nghĩa của kỷ nguyên số. Hãng khẳng định sự tiên phong trong thời đại chuyển đổi số toàn cầu.