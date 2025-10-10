Bà con TP.HCM gửi gì đến Thái Nguyên?

Những ngày này, nhiều tỉnh thành đã và đang phải chịu rất nhiều thiệt hại do hậu quả của mưa bão, ngập lụt. Trong đó, Thái Nguyên là một trong những nơi đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai. Giữa tình hình đó, ở nơi cách Thái Nguyên hàng nghìn cây số, nhiều bà con tại TP.HCM đã có những hành động vô cùng ấm lòng.

Tại một địa điểm nhận đồ cứu trợ trên đường Lý Thường Kiệt, người góp chút sữa, người gửi vài gói mì, có người gom cả quần áo cũ - những thứ tưởng chừng giản dị nhưng chất chứa cả tấm lòng hướng về đồng bào miền xa đang vật lộn với lũ dữ.

Bà con và đoàn cứu trợ ở TP.HCM tất bật chuẩn bị nhu yếu phẩm để đưa tới Thái Nguyên

Theo chia sẻ của Vĩnh Thích Ăn Ngon - nhà sáng tạo nội dung đang đồng hành cùng điểm cứu trợ Mái ấm Sài Gòn Bao Dung, chỉ sau 2 ngày kêu gọi, bà con TP.HCM đã rần rần mang đồ đến. Từ quần áo, thuốc men, đến sữa, tã bỉm, gạo, mì gói… mọi thứ được phân loại, đóng gói cẩn thận để sẵn sàng gửi ra miền Bắc. Đáng chú ý, đoàn không nhận tiền mặt, chỉ nhận nhu yếu phẩm - thứ có thể chạm tới tay người cần một cách nhanh nhất.

Vĩnh Thích Ăn Ngon - nhà sáng tạo nội dung đang đồng hành cùng điểm cứu trợ Mái ấm Sài Gòn Bao Dung nhận đồ quyên góp từ bà con ở TP.HCM và chuyển đến Thái Nguyên

Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là số lượng đồ quyên góp, mà là những câu chuyện nhỏ đằng sau đó. Có người mang đến 2 hộp bánh, có người gửi 4 lon cá hộp cùng 1 bịch xà phòng, có cô chú chở đến vài bịch sữa và chục gói mì ăn liền - những món quà nhỏ nhưng nặng nghĩa tình.

Của ít lòng nhiều, ai có gì góp nấy

Giữa dòng người nối dài, hình ảnh một cụ ông đạp chiếc xe cũ, sau yên là thùng sữa, khiến ai chứng kiến cũng ấm lòng. Cụ không biết mạng xã hội, chỉ nghe các cháu nhỏ nói có điểm nhận đồ cứu trợ là vội chở tới gửi. Hình ảnh giản dị ấy bỗng trở thành minh chứng đẹp nhất cho hai chữ "đồng bào" - cùng sẻ chia khi khốn khó.

Cụ ông đi xe đạp chở theo thùng sữa tới để gửi ra miền Bắc

Cũng theo chia sẻ của Vĩnh Thích Ăn Ngon, sau khi nhận được rất nhiều sự chung tay, đoàn cứu trợ đã tạm ngưng nhận đồ và đang lên đường hướng về Thái Nguyên, mang theo trọn vẹn tình cảm của người dân ở TP.HCM - nồng hậu, lặng lẽ mà sâu sắc.

Những gói mì, thùng sữa hay hộp bánh dù nhỏ, nhưng lại đủ để sưởi ấm lòng người giữa những ngày giông gió. Bởi hơn cả vật chất, đó là lời nhắn nhủ từ bà con khắp cả nước tới đồng bào vùng bão lũ: "Bà con ơi, chúng tôi luôn ở bên các bạn".