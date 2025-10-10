Hiện tượng đặc biệt hiếm gặp: Cát biển màu tím

Không giống như cát hồng hay cát đen xuất hiện ở nhiều nơi, cát tím chỉ hình thành trong điều kiện địa chất rất đặc biệt. Màu tím của cát đến từ khoáng chất garnet (ngọc hồng lựu), đây là một loại khoáng chất có khả năng chống xói mòn cao và chứa sắc tố tự nhiên đặc trưng.

Theo các nhà địa chất, khi những tảng đá giàu garnet trên các ngọn đồi hoặc vách núi bị phong hóa, mưa sẽ cuốn các hạt khoáng màu tím này xuống biển, hòa trộn với các loại cát khác tạo nên những bãi cát mang sắc tím độc đáo.

Cát tím là cảnh tượng hiếm thấy, khó tìm hơn nhiều so với các loại cát khác.

Để chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này, du khách phải tìm đến châu Mỹ, nơi tập trung phần lớn các bãi cát tím. Nổi tiếng nhất là bãi biển Pfeiffer Beach ở bang California, Mỹ - nơi cát mang sắc tím lấp lánh dưới ánh mặt trời, tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong tranh.

Ngoài ra, tại tỉnh Saskatchewan, Canada cũng có một điểm đến đặc biệt mang tên Purple Sands Beach, thuộc công viên tỉnh Candle Lake. Ở đây, cát có thể biến đổi màu sắc từ tím nhạt đến tím đậm tùy theo ánh sáng, mùa trong năm hay sau những đợt gió mạnh và sóng lớn.

Các nhà nghiên cứu cho biết, lớp cát tím ở khu vực này được hình thành từ garnet do các sông băng thời Kỷ Băng Hà mang từ vùng Canadian Shield và lắng đọng lại trong các hồ nông. Khi sóng hoặc gió khuấy động, những hạt khoáng này nổi bật lên tạo nên màu sắc rực rỡ trên bề mặt cát.

Dù mang màu sắc khác lạ, cát tím hoàn toàn an toàn cho du khách, bởi khoáng chất garnet không gây độc hại hay ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bãi biển Pfeiffer ở California nổi tiếng với bãi cát màu tím.

Rất tiếc, Vương quốc Anh hiện không có bãi biển nào có cát tím, tuy nhiên một số khu vực ven biển như vịnh Caerfai, xứ Wales lại sở hữu những vách đá sa thạch tím, đây cũng được xem là một phần cảnh quan đặc trưng và thường được khai thác làm vật liệu xây dựng.

Giữa vô số bãi biển trên thế giới, những bãi cát tím hiếm hoi như Pfeiffer Beach hay Purple Sands Beach mang đến cho du khách cảm giác như đang bước vào một bức tranh siêu thực. Mỗi hạt cát, mỗi dải màu tím nơi đây đều là dấu vết của hàng ngàn năm biến đổi địa chất, minh chứng cho sức sáng tạo kỳ diệu của thiên nhiên.

Từ những bãi cát hồng đến cát đen, và giờ là cát tím, thế giới vẫn không ngừng khiến con người kinh ngạc bởi những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa vẻ đẹp phi thường.