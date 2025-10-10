Sao Michelin lần đầu tiên mở rộng sang lĩnh vực nghỉ dưỡng

Hệ thống Michelin Key được ra đời nhằm tôn vinh những khách sạn và khu nghỉ dưỡng hội tụ đầy đủ yếu tố thiết kế, dịch vụ, và trải nghiệm tinh tế

Năm 2025 cũng là lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ định danh chuẩn mực ẩm thực toàn cầu, hệ thống Sao Michelin mở rộng sang lĩnh vực nghỉ dưỡng và dịch vụ lưu trú.

Trong danh sách này, Amanoi – khu nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn Aman, tọa lạc giữa Vườn Quốc gia Núi Chúa (Khánh Hòa) – đã được trao tặng Ba Michelin Key, hạng cao nhất trong hệ thống, dành cho những điểm lưu trú mang đến trải nghiệm xuất sắc và độc bản nhất thế giới. Amanoi cũng là một trong hai khách sạn tại Việt Nam được vinh danh ở hạng mục này.

Theo Michelin Guide, hệ thống Michelin Key được ra đời nhằm tôn vinh những khách sạn và khu nghỉ dưỡng hội tụ đầy đủ yếu tố thiết kế tinh tế, dịch vụ xuất sắc và trải nghiệm mang tính nghệ thuật, nơi mỗi kỳ lưu trú là một hành trình cảm xúc và kết nối sâu sắc với điểm đến. Danh hiệu Ba Michelin Key tượng trưng cho chuẩn mực cao nhất của nghệ thuật hiếu khách, nơi mọi chi tiết – từ không gian, kiến trúc, ẩm thực đến phong cách phục vụ – đều thể hiện sự tinh tế tuyệt đối.

Ẩn mình giữa thiên nhiên hoang sơ của Núi Chúa, nơi rừng nguyên sinh ôm trọn lấy vịnh Vĩnh Hy xanh biếc, Amanoi từ lâu được xem là biểu tượng của triết lý “Mindful Luxury” – sự sang trọng gắn liền với tĩnh tại, tinh giản và kết nối trọn vẹn với thiên nhiên.

Danh hiệu Ba Michelin Key đánh dấu bước tiến mới của ngành nghỉ dưỡng Việt Nam trên bản đồ xa xỉ toàn cầu. Ngoài Amanoi, các khu nghỉ dưỡng cùng hệ thống Aman như Amanemu (Nhật Bản), Aman New York (Mỹ), Aman Venice (Ý), Amangiri (Mỹ), Amanpuri (Thái Lan) và Amanjiwo (Indonesia) cũng được vinh dự trao tặng Ba Michelin Key trong đợt công bố năm nay.