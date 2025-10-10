Mùa đông này, hãy trải nghiệm Chiang Mai - thành phố yên bình, hòa mình cùng thiên nhiên

Chiang Mai là một trong những điểm đến hàng đầu để trải nghiệm Loy Krathong, vì nơi đây còn diễn ra lễ hội Yi Peng (thả đèn lồng trời) cùng thời điểm Hàng năm lễ hội được tổ chức vào đêm rằm (trăng tròn) tháng 12 theo lịch Thái (trùng vào ngày 5 tháng 11).

Ngôi chùa nổi tiếng Wat Phra Thai Doi Suthep

Đến Chiang Mai, du khách thường ghé thăm Wat Phra Thai Doi Suthep, cách trung tâm tỉnh Chiang Mai khoảng 15km. Ngôi chùa được người dân và khách du lịch ca ngợi là ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Chiang Mai và là nơi lưu giữ những kinh Phật quý giá cùng những bức tượng Phật quý hiếm có niên đại khoảng 600 năm tuổi.

Chùa Wat Sri Suphan

Doi Inthanon, nằm trên ngọn núi cao nhất Thái Lan, thuộc quận Chom Thong, tỉnh Chiang Mai, là điểm đến lý tưởng vào mùa đông. Vào tháng 1, nhiệt độ trung bình khoảng 6°C và đôi khi có thể hạ xuống dưới 0°C, mang đến trải nghiệm không khí mát lạnh độc đáo cho du khách muốn tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên và không gian se lạnh của Chiang Mai.

Hay các điểm thăm quan không thể bỏ qua như Thăm quan chùa Wat Sri Suphan, thác nước Mae Ya Waterfall, ngôi làng Pa Pong Pieng...

Hoa anh đào ở Chiangmai

Mùa đông ở Chiangmai cũng là mùa mà khách du lịch có thể "săn" hoa anh đào nở.

Với những ai đam mê ẩm thực thì phố Thapae, Nimmanhaemin hay khu tổ hợp One Nimman là điểm dừng chân lý tưởng. Những khu chợ truyền thống như Warorot hay Jing Jai cũng lưu giữ nhiều nét đặc sắc đậm chất Chiang Mai.

Ẩm thực phong phú cũng là yếu tố khiến nhiều du khách đến với Chiangmai

Ẩm thực Chiang Mai đặc sắc với nhiều món ăn như: Khao Soi (mì cà ri), Sai Oua (xúc xích), Nam Prik Noom (nước chấm ớt xanh nướng), Kaeng Hang Lay (cà ri heo miền Bắc),...

Doi Inthanon là một trong những công viên quốc gia nổi tiếng nhất của Thái Lan

Phong cách sống chậm, hoà mình vào thiên nhiên giúp Chiang Mai “hớp hồn” du khách muốn du lịch “chữa lành”. Từ khu chèo thuyền Grand Canyon Chiang Mai, làng nghệ thuật nhỏ Baan Kang Wat đến đập Mae Ngad Somboom Chon đi thuyền ngắm cây Còng khổng lồ, tận hưởng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.