5 món Việt khiến khách Tây sợ "xanh mặt", dân sành ăn lại coi là đặc sản quý

Ẩm thực Việt Nam vốn nổi tiếng bởi sự phong phú, đa dạng và đôi khi… đầy bất ngờ. Ngoài những món ăn quen thuộc đã làm nên thương hiệu như phở, bún, bánh mì, vẫn còn vô vàn món "độc bản" có thể khiến thực khách nước ngoài giật mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tiết canh - món ăn "gây sốc" nhưng khó quên

Được xếp vào danh sách những món ăn kỳ lạ nhất thế giới, tiết canh là món ăn truyền thống được làm từ tiết sống của vịt, ngan hay dê, hãm cùng nước mắm hoặc muối để không đông lại. Bát tiết canh đỏ tươi, bóng mượt có thể khiến khách Tây "nổi da gà", nhưng với nhiều người Việt, đây lại là món khoái khẩu không thể thiếu trong những buổi nhậu.

(Ảnh: @A Viet Cook)

Trứng vịt lộn - "ác mộng" với người nước ngoài, món ngon bình dân với người Việt

Trứng vịt lộn có phôi non, được luộc chín và ăn cùng rau răm, gừng. Dù với người Việt, đây là món bổ dưỡng "ngon-bổ-rẻ", nhưng với khách nước ngoài, hình ảnh con vịt con bên trong quả trứng đủ khiến họ khiếp sợ. Món này thậm chí từng xuất hiện trong "bảo tàng đồ ăn kinh dị" ở Thụy Điển.

(Ảnh: @Disgustingfoodmuseum)

Đuông dừa - "ấn tượng" ngay từ cái nhìn đầu tiên

Những con đuông dừa béo múp, vàng ươm, còn ngọ nguậy chính là thử thách không dành cho người yếu tim. Thế nhưng ở miền Tây, đây lại là đặc sản quý được săn lùng, chứa nhiều dinh dưỡng, có thể chế biến thành đủ món: tắm mắm, nướng muối ớt, hấp xôi... Ai đủ can đảm nếm thử sẽ thấy vị béo ngậy khó quên.

(Ảnh: @Anhquocvo)

Cá nhảy - đặc sản Sơn La khiến người yếu tim "chạy mất dép"

Được làm từ cá suối tươi còn sống, món cá nhảy ăn kèm lõi chuối, rau thơm, mắm, ớt và mắc khén. Cảm giác cá vẫn giãy trong miệng có thể khiến khách Tây sốc nặng, nhưng người vùng cao lại coi đây là món ăn mang hương vị tự nhiên và tươi ngon nhất.

(Nguồn: @Tài Tây Bắc)

Mắm tôm - "nỗi sợ" về mùi nhưng là hồn của ẩm thực Việt

Với người nước ngoài, mắm tôm là món "ám ảnh khứu giác". Nhưng với người Việt, đây lại là linh hồn của nhiều món ngon như bún đậu mắm tôm hay thịt luộc. Thứ mùi "khó ngửi" với người này lại là "mùi nhà" với người kia - một minh chứng cho sự đa dạng của khẩu vị và văn hóa ẩm thực Việt.

(Ảnh: @Songhuongfood.com)

Những món ăn này có thể khiến du khách nước ngoài "toát mồ hôi hột", nhưng với người Việt, đó lại là niềm tự hào - bởi ẩn sau vẻ ngoài "đáng sợ" là sự tinh tế, khéo léo và cả bản sắc vùng miền không thể trộn lẫn.