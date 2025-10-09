Sắp hết cảnh cởi giày, mở laptop soi chiếu an ninh hàng không

Kết thúc thời bỏ giày, tháo laptop khi qua cửa an ninh

Chia sẻ tại Tọa đàm “Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Dấu ấn kiến tạo và hội nhập toàn cầu” , ông Phạm Quang Hiếu - Phó Trưởng Ban Kỹ thuật công nghệ - môi trường, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - cho biết, ngành hàng không đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu “sân bay thông minh - hành khách thuận tiện - an ninh tối ưu.

Theo ông Hiếu, từ cuối năm nay, ACV sẽ đưa vào vận hành các máy soi an ninh công nghệ cao cho phép hành khách giữ nguyên hành lý, giày dép, chất lỏng và thiết bị điện tử khi kiểm tra. Những thiết bị mới này có khả năng phân tích hình ảnh ba chiều và nhận diện vật thể chính xác ở cấp độ cao nhất, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục , bảo đảm tiêu chuẩn an ninh quốc tế.

ACV sẽ đưa vào vận hành các máy soi an ninh công nghệ cao cho phép hành khách giữ nguyên hành lý, giày dép, chất lỏng và thiết bị điện tử khi kiểm tra. Ảnh: Nam Khánh.

“Hành khách sẽ không còn phải mất thời gian mở hành lý, tháo giày, bỏ chất lỏng hay bỏ laptop ra ngoài. Đây là bước tiến lớn, vừa giảm áp lực cho nhân viên an ninh, vừa mang lại trải nghiệm thoải mái cho người đi lại”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Công nghệ mới dự kiến được triển khai đồng bộ tại các sân bay lớn của ACV, đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành - trung tâm hàng không tương lai của khu vực Đông Nam Á.

"Khi hành khách bước qua cổng an ninh chỉ bằng khuôn mặt , không còn cảnh tháo giày, mở vali, ngành hàng không Việt Nam sẽ chính thức cất cánh vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của những chuyến bay thông minh, tiện lợi và hoàn toàn số hóa", ông Hiếu cho hay.

Kỷ nguyên không giấy tờ, chỉ cần khuôn mặt để bay

Theo ông Hiếu, từ tháng 12 tới, hành khách sẽ có thể xác thực danh tính bằng VNeID - ứng dụng định danh điện tử quốc gia - thay cho việc xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu hay vé máy bay.

Toàn bộ quy trình, từ mua vé, check-in, gửi hành lý, kiểm tra an ninh đến lên máy bay, sẽ được xác thực bằng sinh trắc học khuôn mặt liên kết với tài khoản VNeID .

Công nghệ này giúp rút ngắn 30 - 50% thời gian làm thủ tục, đặc biệt trong giờ cao điểm; đồng thời nâng cao an ninh, gần như loại bỏ nguy cơ giả mạo hoặc sai lệch thông tin. Nhờ đó, hành khách được trải nghiệm hành trình liền mạch, nơi chỉ cần “một chạm” để hoàn tất mọi bước di chuyển.

Hiện ACV đã thí điểm hai luồng kiểm tra song song tại sân bay Tân Sơn Nhất - một luồng tự động sử dụng sinh trắc học, một theo quy trình thủ công - trước khi mở rộng triển khai trên toàn hệ thống.

Từ tháng 12 tới, hành khách sẽ có thể xác thực danh tính bằng VNeID thay cho việc xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu hay vé máy bay. Ảnh: ACV.

Việc áp dụng xác thực sinh trắc học gắn với VNeID được đánh giá là bước tiến quan trọng, đưa Việt Nam sánh ngang với các quốc gia có sân bay số hàng đầu thế giới như Singapore, Hàn Quốc, Hà Lan. Đây cũng là nền tảng để sân bay Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế, thu hút các hãng hàng không toàn cầu, đồng thời thúc đẩy đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng không Việt Nam.

Không chỉ giúp tăng năng suất phục vụ và giảm chi phí vận hành, hệ thống này còn góp phần giảm tải cho các sân bay lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng.

Ở góc độ doanh nghiệp khai thác, ông Đinh Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) - cho biết, hãng đã số hóa toàn bộ hành trình bay - từ mua vé, check - in trực tuyến, làm thủ tục tại sân bay đến các dịch vụ sau chuyến bay.

Ông Đinh Văn Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines.

Theo ông Tuấn, ứng dụng di động và website mới của hãng đã được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp hành khách tra cứu thông tin, quản lý thẻ hội viên, đặt chỗ và nhận hỗ trợ tự động nhanh chóng, thuận tiện.

Đặc biệt, Vietnam Airlines đã triển khai dịch vụ internet trên các máy bay thân rộng Airbus A350 khai thác đường bay dài đi châu Âu và Mỹ, giúp hành khách kết nối trực tuyến trong suốt hành trình. Hãng cũng đang phối hợp với VNPT để sớm mở rộng dịch vụ này trên toàn đội bay.

Trong khai thác kỹ thuật và an toàn bay, Vietnam Airlines ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) và AI để dự báo, cảnh báo sớm các rủi ro liên quan đến thời tiết, kỹ thuật hoặc hành trình bay. Các hệ thống phân tích dữ liệu sau chuyến bay giúp phi công và kỹ sư tự đánh giá, rút kinh nghiệm, hình thành văn hóa an toàn chủ động trong toàn hãng.