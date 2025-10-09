Bản giao hưởng đại dương gây sốt khi trở lại Phú Quốc từ tháng 11

Bản giao hưởng đại dương diễn ra tại vịnh biển Thị trấn Hoàng Hôn lúc 19h50 hàng ngày từ 1/11. Siêu phẩm trình diễn quốc tế này sẽ đưa du khách đắm chìm trong những cảm xúc thăng hoa, khi đón xem một kiệt tác hội tụ công nghệ trình diễn hiện đại cùng kỹ xảo âm thanh - ánh sáng - pháo hoa đỉnh cao.

Màn trình diễn pháo hoa - ánh sáng trên biển

Đẳng cấp quốc tế, mức giá Việt Nam

Bản giao hưởng đại dương là sản phẩm đầu tư quy mô lớn của tập đoàn Sun Group, hợp tác với hai "ông lớn" trong ngành trình diễn pháo hoa và ánh sáng – H2O Events và Laservision. Dưới sự chỉ đạo của những kiến trúc sư nghệ thuật tài ba, show diễn trở thành bản hòa tấu cảm xúc đa sắc màu, được tạo nên bởi hệ thống âm thanh ánh sáng và công nghệ laser bậc nhất thế giới - tái hiện đẳng cấp tương đương show diễn ghi danh 2 kỷ lục Guiness Thế giới - Bản giao hưởng Đảo Xanh tại Cát Bà.

Trong suốt 20 phút trình diễn, khán giả không chỉ đã tai mà còn đã mắt với sự kết hợp ngoạn mục của loại hình trình diễn nghệ thuật mạo hiểm jetski, flyboard và 4 loại pháo: pháo hoa, pháo nước, pháo sáng, pháo diều, với quy mô hơn 400 quả pháo cùng hàng chục hiệu ứng khác nhau. Loại hình nghệ thuật trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm kết hợp cùng ánh sáng này đã từng "gây sốt" trong các thế vận hội thế giới, song nay gần hơn với du khách chỉ với mức giá hấp dẫn 600.000 đồng, như một món quà tri ân đặc biệt của Phú Quốc.

"Vũ điệu" trên trời, dưới biển

Bản giao hưởng đại dương là sân khấu trình diễn của những vận động viên flyboard và jetski hàng đầu thế giới. Flyboard mang đến những màn nhào lộn điêu luyện trên không ở độ cao 15m. Mỗi thiết bị bay chuyên nghiệp và trang phục của vận động viên đều được trang bị hiệu ứng đèn LED rực rỡ kết hợp với pháo sáng, biến từng khoảnh khắc trở thành một "thước phim điện ảnh sống động" ngay trước mắt khán giả. Trong khi đó, hàng chục chiếc jetski là trận địa pháo hoa di động, tạo nên "thiên hà" ánh sáng rực rỡ trên nền trời đêm Phú Quốc.

Những pha nhào lộn đẳng cấp ở độ cao 15m

Đặc biệt, toàn bộ phần trình diễn được hòa âm phối khí từ các ca khúc đình đám thế giới, với tiết tấu được tính toán tỉ mỉ - ăn khớp hoàn hảo với từng chuyển động. Chính sự đồng điệu tuyệt đối giữa âm nhạc và nghệ thuật trình diễn đẳng cấp này đã đưa khán giả đi qua mọi cung bậc, chạm tới thăng hoa trong cảm xúc.

Khán đài có "một không hai"

Show diễn tọa lạc giữa trung tâm thị trấn Hoàng Hôn, nơi toàn bộ màn trình diễn có thể được chiêm ngưỡng từ ba điểm nhìn lý tưởng, ôm trọn vẻ đẹp rực rỡ của biển trời Phú Quốc.

Nhà hàng Sun Bavaria GastroPub tọa lạc ngay ngay bên vịnh được thiết kế như một khán đài mở hướng biển, với không gian hai tầng thoáng đãng, tầng lửng mở rộng và khung kính trần cao vút, mang đến tầm nhìn không giới hạn để chiêm ngưỡng trọn vẹn màn trình diễn.

Tại đây, du khách sẽ được phục vụ bữa tối thượng hạng, kết hợp cùng bia thủ công Sun KraftBeer trứ danh sản xuất ngay tại hòn đảo. Khi màn đêm buông xuống, được đắm mình trong những giai điệu du dương của biển, nhâm nhi bữa tối hấp dãn và tận hưởng màn trình diễn rực rỡ trên biển trời Phú Quốc, quả là một trải nghiệm khó quên.

Tận hưởng màn trình diễn tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub

Một trong những địa điểm lý tưởng để thưởng thức trọn vẹn Bản giao hưởng đại dương chính là bãi biển Thị trấn Hoàng Hôn. Trên nền trời đêm thăm thẳm, ánh sáng rực rỡ từ những màn trình diễn jetski, flyboard và pháo hoa như đánh thức cả một vùng đại dương bao la. Mặt biển phẳng lặng phản chiếu lung linh ánh sáng, để từng con sóng cũng như khoác lên mình những gam màu chuyển động, nhấp nháy theo nhịp điệu của bản nhạc. Sự hòa quyện giữa âm thanh sống động và ánh sáng huyền ảo tạo nên một khung cảnh vừa choáng ngợp, vừa nên thơ, cuốn người xem vào chính bản giao hưởng ấy. Đứng trên bãi cát mịn, để gió biển khẽ lùa qua tóc và trước mắt là biển trời rực sáng, đó là khoảnh khắc khiến du khách nhận ra vì sao Phú Quốc được mệnh danh là hòn đảo của những giấc mơ.

Cầu Hôn là điểm dừng chân không kém phần cuốn hút để ngắm trọn show diễn. Từ độ cao lý tưởng, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng toàn bộ màn trình diễn mà còn được tương tác trực tiếp với vận động viên, đây là đặc quyền chỉ có ở Phú Quốc.

Symphony of the Sea – nơi thiên nhiên và nghệ thuật giao hòa, nơi mọi giác quan được đánh thức, khiến du khách chẳng thể rời bước khi hoàng hôn buông xuống đảo ngọc. Đặc biệt, tháng 11 là thời khắc Phú Quốc rực rỡ nhất trong năm với biển xanh cát trắng nắng vàng và những đêm trình diễn nghệ thuật rực sáng cả bầu trời, mở ra mùa lễ hội ngập tràn cảm xúc giữa lòng đại dương.