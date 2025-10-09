Trấn Thành dẫn 2 gái xinh đi ăn hủ tiếu xào "nhà xác"

Mới đây, MC Trấn Thành đã đăng tải video ghé thăm quán ăn người Hoa lâu đời có cái tên vô cùng rùng rợn khiến ai nghe xong cũng phải nổi da gà: hủ tiếu xào nhà xác. Tuy nhiên, quán cơm này lại là một trong những tiệm mà nam MC thích nhất, các món ăn ở đây ngon đến nỗi khiến anh phải thốt lên rằng “Bảo đảm ăn nách giựt”. Không chỉ có Trấn Thành, ngay cả những thực khách từng ghé quán ăn này cũng hết lời khen ngợi các món ăn tại đây.

Trấn Thành ghé Nam Ký cùng LyLy và Orange

Quán cơm có cái tên lạnh sống lưng nhưng lại ở con đường tấp nập nhất phường An Đông

Ở phường An Đông, có một quán ăn gắn liền với một câu chuyện ly kỳ rùng rợn, ai nghe xong cũng phải nổi cả da gà nhưng kỳ lạ thay quán này đã tồn tại ngót nghét được hơn chục năm. Được mệnh danh là “hủ tiếu xào nhà xác”, Nam Ký là một quán ăn người Hoa chuyên bán những món như: cơm chiên Dương Châu, hủ tiếu xào,...

Sở dĩ tiệm có cái tên rùng rợn “hủ tiếu xào nhà xác” là vì Nam Ký tọa lạc trên con đường Trần Phú (quận 5 cũ), dọc con đường là nhà tang lễ, hàng chuyên bán vàng mã và gần bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Chính vì thế, người dân ở khu vực này thường gọi tiệm với cái tên “hủ tiếu xào nhà xác”.

Quán Nam Ký được nhiều người gọi với cái tên khá rùng rợn nhưng lại nằm trên con đường đông đúc

Tuy có cái tên khá rùng rợn, nghe cảm giác quán ăn trên con đường này khá vắng vẻ nhưng thực tế lại ngược lại. Nam Ký nằm ngay giao lộ lớn giữa đường Nguyễn Trãi đông đúc xe cộ qua lại, vô cùng tấp nập và nhộn nhịp. Không gian quán tấp nập người ra vào, tạo nên một không gian vô cùng nhộn nhịp ấm cúng, theo mô tả của nữ ca sĩ LyLy là “có gia vị của con người”. Có thể nói, Nam Ký chính là một trong những quán ăn không thể bỏ lỡ dành cho những ai thích ăn đêm vì quán bán từ 6 giờ tối.

Hương vị ngon đến nỗi Trấn Thành phải thốt lên "nách giựt giựt"

Theo như chia sẻ của Trấn Thành, Nam Ký có những món ngon như: Cơm chiên Dương Châu, cơm sườn mối, bún gạo xào tim, mì xào giòn thập cẩm. Chỉ gọi 4 món ăn nhưng cả Trấn Thành và các khách mời LyLy, Orange đều tới tấp khen ngon.

Với món cơm chiên Dương Châu, từng hạt cơm được chiên giòn rưới thêm nước chấm càng tăng thêm cái vị đậm đà. Cơm chiên được hòa quyện với các nguyên liệu như lạp xưởng, trứng, thịt… tạo nên một vị “over hợp” rất đặc trưng của người Hoa. Đối với món bún gạo xào tim được xào có nước sốt đặc kẹo có vị mặn, béo, bùi khá độc đáo.

Cơm chiên Dương Châu nứt tiếng của quán

Trấn Thành còn thưởng thức 1 món mì xào giòn ăn vô cùng vui miệng, món mì này được rưới lên nước sốt khá đặc trưng, có hương vị giống với nước sốt của bún gạo xào tim nhưng khi kết hợp với sợi mì giòn lại càng làm nên một trải nghiệm vô cùng độc đáo. Một điểm đặc biệt là, đa phần những món ăn của người Hoa thường sẽ được xào, chế biến trên chảo to tạo nên một hương vị đặc biệt mà chỉ có các món ăn của người Hoa mới có.

Mì xào giòn và bún gạo xào tim

Một món ăn signature của quán mà bất kì ai đến đây cũng phải thử đó chính là cơm sườn muối, đây là một món ăn chỉ ở Nam Ký mới có. Cơm chiên ở đây có màu đỏ do được xào cùng với tương cà nhưng không chua. Đối với miếng sườn muối, Nam Ký ướp gia vị có thêm một chút mặn để có thể ăn hợp với cơm, chính vì thế, khi ăn món này thực khách nên ăn từng miếng nhỏ với cơm thì sẽ vừa vị hơn.

Món cơm signature của quán

Sau khi thưởng thức các món ăn tại Nam Ký, Trấn Thành đã thẳng thắn chia sẻ: “Nam Ký cũng có những món cơ bản vậy thôi, do người Hoa người ta nấu món nào ra món đó không có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng tới đây ăn, kêu món nào ra là chất lượng như vậy”.

Có thể nói, ẩm thực người Hoa luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng thực khách Việt. Như Lyly chia sẻ, chỉ một bữa ăn ở Nam Ký cũng đủ để cô “đổi góc nhìn” và yêu luôn món Hoa. Dù mang cái tên rùng rợn “hủ tiếu xào nhà xác”, quán vẫn khiến Trấn Thành phải thốt lên “ăn nách giựt giựt” vì quá ngon. Chính hương vị đậm đà, chân thật ấy đã giúp Nam Ký trở thành điểm hẹn quen thuộc của những ai trót mê ẩm thực người Hoa giữa lòng Sài Gòn.

Quán ăn Nam Ký Địa chỉ: 393 Trần Phú, P.An Đông, TP.HCM. Thời gian: 18h - 1h.



