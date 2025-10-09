Sân bay Long Thành là đòn bẩy mới trên bản đồ kinh tế Việt Nam

Trung tâm hàng không khu vực

Chia sẻ tại T ọa đàm "Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số: Dấu ấn kiến tạo và hội nhập toàn cầu" , ông Phạm Quang Hiếu - Phó Trưởng Ban Kỹ thuật công nghệ - môi trường, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - cho biết, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không Việt Nam, ACV đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện.

Với quy mô, công nghệ và tầm nhìn chiến lược, Long Thành không chỉ là công trình hạ tầng trọng điểm mà còn là biểu tượng cho khát vọng đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực Đông Nam Á.

Ông Phạm Quang Hiếu - Phó Trưởng Ban Kỹ thuật công nghệ - môi trường, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Theo ông Hiếu, hàng không từ lâu được xem là “mạch máu” kết nối thế giới, góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch, đầu tư và hội nhập. Mỗi 1% tăng trưởng hàng không có thể kéo theo 0,5-1% tăng trưởng GDP, đặc biệt trong các lĩnh vực logistics, thương mại và dịch vụ. Trong bức tranh đó, Long Thành được kỳ vọng là “đòn bẩy” mới của nền kinh tế Việt Nam, vừa góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, vừa mở rộng khả năng kết nối quốc tế.

Khi hoàn thành giai đoạn 1, sân bay Long Thành sẽ phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Ở giai đoạn cuối, công suất dự kiến đạt 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa/năm - quy mô tương đương các “siêu sân bay” trong khu vực.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược, cách TPHCM chỉ khoảng 40km, Long Thành nằm trong tam giác logistics lớn nhất cả nước, kết nối thuận lợi bằng đường bộ, đường sắt và trong tương lai là hệ thống metro liên vùng.

Đại diện ACV thông tin, sân bay Long Thành đã hoàn thành bay kiểm tra hiệu chuẩn kỹ thuật ngày 26/9 và dự kiến bàn giao, đưa vào khai thác ngày 19/12/2025.

Hướng đến "sân bay thông minh" khu vực

Ông Phạm Quang Hiếu cho biết, để vận hành một công trình tầm cỡ quốc gia, ACV đang triển khai đồng bộ ba trụ cột chiến lược: Hạ tầng công nghệ , khai thác thương mại và quản trị nhân lực.

Đối với trụ cột công nghệ và thiết kế, Long Thành được định hướng là “sân bay xanh và thông minh”, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý không lưu, tự động hóa quy trình và tiết kiệm năng lượng. Các giải pháp thiết kế thân thiện môi trường giúp giảm phát thải carbon, tối ưu chi phí vận hành và tạo không gian linh hoạt cho mở rộng trong tương lai.

Về việc khai thác thương mại, mục tiêu của ACV là thu hút các hãng hàng không quốc tế lớn như Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates… hình thành mạng lưới bay trung chuyển tầm khu vực. Khu vực thương mại, khách sạn, trung tâm hội nghị và dịch vụ hậu cần sẽ được phát triển đồng bộ, biến Long Thành thành “thành phố sân bay” hiện đại - nơi hội tụ các hoạt động logistics, du lịch và thương mại toàn cầu.

Ngoài ra, ACV tập trung đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế, hướng đến mô hình điều hành theo chuẩn cấp 2 của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA). Điều này không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn giúp Long Thành sẵn sàng gia nhập nhóm sân bay hiện đại hàng đầu khu vực.

Long Thành giúp mở cánh cửa đưa Việt Nam vươn lên vị thế trung tâm logistics, thương mại và du lịch khu vực. Ảnh minh họa: AI.

Để trở thành trung tâm hàng không của khu vực, Long Thành phải cạnh tranh trực tiếp với các “ông lớn” như Changi (Singapore), Suvarnabhumi (Thái Lan) hay Kuala Lumpur (Malaysia) - những sân bay đã định hình vị thế trung chuyển khu vực hàng chục năm qua.

Đại diện ACV cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay nằm ở kết nối hạ tầng. Hệ thống đường bộ, đường sắt, metro và cao tốc đến sân bay phải được triển khai đồng bộ để tránh “cô lập” Long Thành khỏi các trung tâm kinh tế lớn.

Các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vành đai 3 TPHCM hay tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ, nhằm đảm bảo Long Thành hoạt động hiệu quả ngay từ ngày đầu vận hành.

"Không chỉ là một sân bay, Long Thành được xem là biểu tượng của khát vọng vươn lên, hội nhập và chuyển đổi số quốc gia. Dự án không chỉ hiện đại về công nghệ, bền vững về môi trường mà còn mở ra cơ hội mới cho hàng không, logistics, du lịch và đầu tư quốc tế", ông Hiếu nói và nhấn mạnh, với tầm nhìn dài hạn, ACV kỳ vọng Long Thành sẽ trở thành trung tâm trung chuyển hàng không hàng đầu Đông Nam Á, góp phần định vị Việt Nam trên bản đồ hàng không toàn cầu, hiện thực hóa giấc mơ “Việt Nam - điểm đến của tương lai” .