Định vị du lịch Cà Mau trong bản đồ quốc gia: Từ “điểm cuối” đến cực Nam năng động

Định vị du lịch Cà Mau trong bản đồ quốc gia.

Cà Mau có nhiều tiềm năng đặc sắc: hệ sinh thái rừng ngập mặn và U Minh Hạ độc đáo, nguồn hải sản dồi dào, văn hóa đờn ca tài tử Nam Bộ cùng nhiều lễ hội dân gian mang hơi thở miền sông nước. Tuy nhiên, điểm yếu của du lịch Cà Mau nhiều năm qua là thiếu nhận diện thương hiệu rõ ràng, sản phẩm chưa đa dạng, mùa vụ du lịch ngắn.

Muốn định vị bền vững, Cà Mau cần chọn hướng đi khác biệt, không chỉ dừng ở "du lịch tận cùng Tổ quốc", mà phải vươn tới hình ảnh "cực Nam xanh - bản sắc và trải nghiệm". Đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế du lịch xanh, du lịch trải nghiệm cộng đồng đang phát triển mạnh ở Việt Nam.

Du khách trải nghiệm kéo lưới trong rừng ngập mặn.

Các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, Cà Mau - Đất Mũi, cụm cảng Hòn Khoai, và nâng cấp sân bay Cà Mau sẽ giúp địa phương bứt phá về kết nối. Khi hoàn thiện, mạng lưới giao thông này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn biến Cà Mau thành cửa ngõ kết nối du lịch xuyên vùng, từ đồng bằng sông Cửu Long ra biển đảo.

Ẩm thực đặc trưng thu hút du khách.

Xác định du lịch là một trong bốn trụ cột kinh tế cùng thủy sản, năng lượng sạch và nông nghiệp đặc trưng, Cà Mau đang hướng tới mô hình phát triển hài hòa giữa kinh tế và sinh thái. Những mô hình du lịch cộng đồng ven rừng, du lịch sinh thái biển, và sản phẩm ẩm thực bản địa đang được khuyến khích phát triển gắn với tiêu chí xanh, như giảm rác thải nhựa, sử dụng vật dụng tái chế, hay truyền thông về bảo tồn môi trường.Từ một vùng đất xa xôi, Cà Mau đang dần được định hình lại trên bản đồ du lịch Việt Nam: không chỉ là điểm kết thúc hành trình Nam tiến, mà là điểm khởi đầu cho những trải nghiệm bản sắc, xanh và bền vững của quốc gia.



