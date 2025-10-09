Khuấy động tháng 10 rực rỡ, ShopeeFood mời bạn nhập hội “Siêu Tiệc Vạn Deal”

Không khí tháng 10 bùng nổ hơn bao giờ hết khi ShopeeFood liên tục tung "cơn mưa" ưu đãi, giúp người dùng dễ dàng thưởng thức món ngon mỗi ngày mà không lo về giá. Từ ngày 1.10 đến 10.10, ShopeeFood 10.10 Siêu Tiệc Vạn Deal "phủ sóng" với bộ sưu tập Siêu Deal X3, món ngon chỉ từ 27.000 đồng, cùng hàng loạt voucher giảm đến 50% từ những thương hiệu được yêu thích, mở màn cho một mùa lễ hội rộn ràng và tràn đầy hứng khởi. Cùng sẵn sàng nhập tiệc và khám phá những bất ngờ đang chờ đón bạn tại 10.10 Siêu Tiệc Vạn Deal ngay bên dưới!

Khai tiệc rộn ràng với bộ sưu tập "Siêu Deal X3"

ShopeeFood mở màn "10.10 Siêu Tiệc Vạn Deal" với bộ sưu tập "Siêu Deal X3", mang đến ba tầng ưu đãi hấp dẫn để người dùng thỏa thích ăn ngon mà chẳng sợ "xẹp ví".

Đầu tiên là loạt voucher giảm đến 50% cho hàng ngàn món ăn, từ bữa chính no nê, món ăn vặt hấp dẫn cho đến đồ uống mát lạnh. Chưa dừng lại ở đó, ShopeeFood còn tung ưu đãi "mua nhiều giảm nhiều", cho phép hệ thống tự động giảm trực tiếp vào giá món với số lượng ưu đãi có hạn. Chẳng hạn, đơn từ 430.000 đồng sẽ được giảm 25.000 đồng hay đơn từ 470.000 đồng giảm đến 30.000 đồng. Để trải nghiệm thêm trọn vẹn, ShopeeFood còn hỗ trợ phí vận chuyển tiết kiệm chỉ 14.000 đồng. Ba tầng ưu đãi kết hợp không chỉ giúp người dùng tiết kiệm chi phí mà còn khiến mỗi lần đặt món trở thành một niềm vui khi không chỉ "ăn ngon" mà còn được "săn deal hời".

ShopeeFood mở tiệc linh đình, "bày sẵn" bộ sưu tập Siêu Deal X3 cho team sành ăn săn liền tay.

Ăn thỏa thích mỗi ngày, giá "mềm" chỉ từ 27.000 đồng

Niềm vui nhân gấp bội khi người dùng có thêm lựa chọn thực đơn món ngon, chỉ từ 27.000 đồng đã bao gồm cả phí vận chuyển (không bao gồm phí dịch vụ), đặc biệt phù hợp với nhân viên văn phòng, học sinh - sinh viên hay cư dân chung cư. Chỉ cần vài thao tác chạm với Ăn Ngon Rẻ trên ShopeeFood, món ăn đúng ý, đúng vị đã sẵn sàng giao tận tay.

Dù là bữa trưa vội giữa giờ làm, bữa xế ngọt ngào hay buổi tối thư giãn cùng bạn bè, tính năng Ăn Ngon Rẻ trên ShopeeFood đều mang đến vô vàn lựa chọn hấp dẫn: cơm, bún, mì, bánh ngọt, trà sữa... tất cả đều gói trọn trong một mức giá dễ chịu.

Món gì cũng có, đặt ngay với giá chỉ 27.000 đồng tại Ăn Ngon Rẻ trên ứng dụng ShopeeFood.

Bỏ túi loạt ưu đãi đến từ các thương hiệu đình đám

Không dừng lại ở đó, "ShopeeFood 10.10 Siêu Tiệc Vạn Deal" còn quy tụ hàng loạt thương hiệu ẩm thực đình đám, mang đến trải nghiệm ăn uống cực đỉnh với loạt ưu đãi độc quyền chỉ có trên ShopeeFood.

Những "fan cứng" của KATINAT sẽ "đứng ngồi không yên" với món Cóc Cóc Đác Đác mát lạnh chỉ còn 48.000 đồng, cùng ưu đãi giảm thêm 50.000 đồng cho đơn từ 200.000 đồng. Hội mê trà sữa chắc chắn sẽ "mê chữ ê kéo dài" với combo 3 ly trà sữa chỉ 99.000 đồng từ Phúc Long, kèm mã VIPPL40 giảm thêm 40.000 đồng với số lượng có giới hạn.

POPEYES cũng góp mặt với chương trình mua 1 tặng 1 cực hấp dẫn: mua combo A gồm 2 miếng gà (vị nước mắm hoặc cajun cheese), 1 phần khoai và 1 nước ngọt, bạn sẽ được tặng ngay combo B gồm mì Ý, gà popcorn và nước ngọt. Còn với Pizza Hut, tín đồ pizza khó lòng cưỡng lại chiếc pizza phô mai cao cấp chỉ 59.000 đồng, giòn rụm, thơm béo và đầy ắp topping, đủ khiến bạn "gục ngã" từ miếng đầu tiên.

Các thương hiệu lớn mang đến những ưu đãi độc quyền chỉ có tại ShopeeFood 10.10 Siêu Tiệc Vạn Deal.

Tháng 10 này, ShopeeFood biến mỗi ngày thành một lễ hội ẩm thực với vô vàn món ngon và hoạt động hấp dẫn đang chờ bạn khám phá. Đừng bỏ lỡ cơ hội săn deal giá hời, mở ShopeeFood ngay hôm nay để tận hưởng trọn vẹn mùa đại tiệc nhé!