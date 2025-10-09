Các quốc gia thân thiện nhất thế giới 2025: Campuchia và Thái Lan đứng thứ 5 và 8, Việt Nam xếp hạng mấy?

Với số điểm là 97,27, Việt Nam đứng ngay sát Campuchia nhưng xếp trên Thái Lan, lần lượt xếp thứ năm và thứ tám với số điểm là 97,33 và 96,36.

"Những cánh đồng lúa trải dài, những thị trấn cổ kính và những vịnh biển xanh ngọc lục bảo đầy mê hoặc – không nơi nào trên Trái Đất này giống như Việt Nam", tạp chí Condé Nast Traveller nhận xét. Ảnh: Getty

"Những cánh đồng lúa trải dài, những thị trấn cổ kính và những vịnh biển xanh ngọc lục bảo đầy mê hoặc – không nơi nào trên Trái Đất này giống như Việt Nam, và người dân nơi đây cũng háo hức chia sẻ tất cả những điều đó với du khách. Cộng đồng là một nền tảng đáng chú ý của xã hội nơi đây, từ 'văn hóa vỉa hè' độc đáo của đô thị với những người bán hàng rong, các nhóm tập thể dục và thợ cắt tóc, cho đến những nhà nghỉ ấm cúng ở những ngôi làng xa xôi”, tạp chí Condé Nast Traveller nhận xét.

"Chuyến đi đến Việt Nam sẽ không trọn vẹn nếu thiếu trải nghiệm cung đường vòng Hà Giang huyền thoại – một cung đường xe máy kéo dài bốn ngày uốn lượn quanh những thung lũng núi sâu. Mặc dù hầu hết du khách đều đăng ký để chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp, nhưng điều thực sự đọng lại trong ký ức của họ chính là mối liên kết không thể tách rời với những người tài xế Việt Nam thân thiết", bài báo cho biết thêm.

Kenya đứng đầu danh sách các quốc gia thân thiện nhất thế giới với số điểm 98,46, tiếp theo là Barbados (98,18) và Mexico (98,00).

Condé Nast Traveller là tạp chí du lịch của Anh do công ty truyền thông Condé Nast (Mỹ) xuất bản, phục vụ độc giả quan tâm đến du lịch, tập trung vào những trải nghiệm cao cấp và chân thực.