Khách Nhật hét ầm ĩ khi thử món ăn Việt từng nằm trong danh sách "đáng sợ nhất thế giới"

Ẩm thực Việt Nam vốn nổi tiếng với sự phong phú và đôi khi… đầy thách thức với thực khách quốc tế. Mới đây, một cô gái người Nhật trong hành trình du lịch Việt Nam đã quyết định "thử thách bản thân" với một món ăn mà nhiều người nước ngoài gọi là đặc sản "đáng sợ bậc nhất châu Á", đó chính là món trứng vịt lộn.

Trong đoạn video được chia sẻ, cô gái tỏ ra vô cùng lo lắng ngay khi món ăn được mang ra bàn. Chỉ nhìn qua thôi, cô đã hét lên và dở khóc dở cười vì sợ, thậm chí còn phải nhìn đi chỗ khác khi chủ quán bóc vỏ. Dù vậy, với tinh thần "đã đến Việt Nam là phải thử món Việt", cô vẫn cố lấy dũng khí để nếm thử.

Khi được chị chủ quán động viên: "Ngon lắm, ăn thử đi em!", cô gái Nhật hít sâu, nhắm tịt mắt, rồi run run cắn miếng đầu tiên. Ai ngờ, sau vài giây ngập ngừng, cô bật cười thích thú: "Ngon!". Từng miếng tiếp theo, cô ăn nhanh hơn, gương mặt từ sợ hãi chuyển sang thích thú. Dù thỉnh thoảng vẫn rùng mình khi lỡ nhìn thấy "đôi mắt bé xíu" của chú vịt con bên trong, cô vẫn ăn hết sạch một quả và không quên khen ngợi: "Thật sự rất ngon".

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người Việt tỏ ra thích thú trước phản ứng đáng yêu của cô gái Nhật, bình luận:

- "Cứ nghĩ là bỏ dở, ai ngờ ăn hết sạch luôn!"

- "Đúng là can đảm thật sự!"

- "Phản ứng dễ thương quá, nhìn mà cười không ngớt."

Tại Việt Nam, trứng vịt lộn là món ăn quen thuộc của người Việt, thường được thưởng thức cùng rau răm, muối tiêu gừng và một ít nước gừng ấm để cân bằng vị. Dù hình thức có thể khiến nhiều người e dè, nhưng hương vị béo ngậy, bùi bùi và ấm nóng của nó lại khiến không ít du khách sau khi vượt qua nỗi sợ ban đầu đều phải gật gù công nhận: "Đúng là ngon khó tả."

Hành trình "vượt qua nỗi sợ" của cô gái Nhật lần này vì thế cũng trở thành một minh chứng thú vị cho sức hấp dẫn đặc biệt của ẩm thực Việt - đôi khi, để cảm nhận được vị ngon thật sự, chỉ cần dũng cảm thử một lần.