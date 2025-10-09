55k cho một "đặc sản thầm lặng" miền Tây: Ít người biết dù ê hề đồ ngon

Nếu hỏi đâu là "đặc sản thầm lặng" của miền Tây, nhiều người sẽ không ngần ngại nói đến "cơm xe tải". Nghe tên tưởng lạ, nhưng thực ra đó chính là những quán cơm bình dân nằm ven quốc lộ, nơi mà tài xế xe tải, xe khách hay người đi đường ghé vào để ăn vội một bữa cơm nóng giữa hành trình dài.

Một cô gái đã chia sẻ trải nghiệm ăn "cơm xe tải" khi trên đường về miền Tây: "Về miền Tây, 55k/người mà đồ ăn cỡ này mấy bà ơi". Video mà cô đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người, dân tình thi nhau bình luận hỏi địa chỉ.

Bữa "cơm xe tải" thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng

Cô kể, hôm ấy gia đình cô đi 3 người, gọi một mâm cơm theo kiểu quen thuộc của quán. Tổng hóa đơn hết 165.000 đồng, tính ra chỉ khoảng 55.000 đồng mỗi người mà ê hề đồ ăn. Canh chua được đặt ngay trên bếp ga mini, luôn nóng hổi và có đủ rau đặc trưng miền Tây. Bên cạnh là trứng rán vàng ruộm, thịt ba rọi kho mềm, cá kho sậm màu, thơm nức mũi. Khi cô gái ngỏ lời xin thêm ít tóp mỡ để chan cơm cho đậm vị, chủ quán còn hào phóng cho cô thêm rất nhiều.

Một phần "cơm xe tải" đúng kiểu miền Tây thường gồm cơm trắng nóng hổi, các món ăn kiểu cơm nhà quen thuộc nhưng vô cùng hấp dẫn như canh chua cá lóc, thêm dĩa cá kho, thịt rim, trứng chiên, rau luộc… Bữa ăn đơn giản nhưng tròn vị, có thịt, có rau, có canh, thậm chí ở một số nơi còn được tráng miệng bằng trái cây hoặc trà đá miễn phí.

Những bữa "cơm xe tải" đúng chất ngon - bổ - rẻ

Điều khiến nhiều người thích thú là sự hiếu khách chân chất của chủ quán. Dù khách xa lạ hay tài xế quen, ai bước vào cũng được chào hỏi niềm nở. Có quán còn để sẵn chỗ rửa tay, cho khách mượn võng nằm nghỉ sau bữa ăn - một nét dễ thương rất "miền Tây".

Với nhiều người dân địa phương, "cơm xe tải" không chỉ là chỗ ăn cho qua bữa, mà còn là "bếp cơm đường" - nơi những người xa nhà tìm được cảm giác ấm áp, thân quen giữa hành trình. Có lẽ vì thế mà món ăn này được gọi vui là "đặc sản của dân rong ruổi", nhưng ngày càng có nhiều du khách tò mò tìm đến thử.

Giữa thời buổi hàng quán sang trọng mọc lên khắp nơi, "cơm xe tải" vẫn giữ nguyên vẻ mộc mạc, giản dị. Một suất cơm 55.000 đồng, chẳng cần bày biện cầu kỳ, vẫn khiến người ta nhớ mãi bởi cái tình của người nấu và hương vị quê nhà khó lẫn vào đâu.

