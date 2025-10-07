VIDEO: Thú vị trải nghiệm “massage vịt” có một không hai ở miền Tây

Đây là hoạt động trải nghiệm độc đáo, kết hợp hài hòa giữa nét dân dã miền sông nước và yếu tố giải trí hiện đại, mang đến cho du khách những khoảnh khắc thú vị và ấn tượng khó quên.

Du khách trải nghiệm “massage vịt” tại Cồn Sơn

Theo đó, du khách chỉ cần đưa chân ra và đặt thức ăn lên, ngay lập tức hàng chục con vịt ùa tới mổ nhẹ, tạo cảm giác tê tê, thích thú và mang lại những tràng cười sảng khoái cho người tham gia.

Ngoài ra, du khách tham quan tại Vườn bưởi Phương My, trải nghiệm hái trái cây và thưởng thức trái cây tại vườn

Du khách lên thuyền từ bến đò Cô Bắc để qua Cồn Sơn và ngược lại

Không chỉ là hoạt động vui chơi độc đáo, “massage vịt” còn mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, giúp du khách tạm gác lại nhịp sống hối hả để tận hưởng những phút giây thư thái, bình yên và đầy tiếng cười giữa miền sông nước.