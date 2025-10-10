Tận thấy khu du lịch có hàng chục căn villa 'rách nát' do bão

Trong những ngày gần đây, chủ đầu tư Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành huy động máy móc và nhân lực để khắc phục sự cố hàng chục căn villa ven biển bị đổ sập sau cơn bão số 10.

Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tiên vào ngày năm 2008. Dự án đã được điều chỉnh thay đổi 4 lần, lần cuối vào tháng 1/2024.

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cấp, Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành được xây trên diện tích 347.785m2, tổng vốn đầu tư dự kiến 930 tỷ đồng. Dự án có trên 500 căn biệt thự, nhà liền kề...

Mục tiêu dự án xây dựng nhà ở, khu nhà để bán và cho thuê nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, tạo môi trường thuận lợi trong việc khai thác quần thể sân Golf 18 lỗ và các hạng mục khác của dự án theo quy định pháp luật. Quy mô dự án sẽ xây dựng villa sân golf; villa bãi biển; villa sân vườn; trồng và bảo vệ rừng phòng hộ. Ngoài ra xây dựng các khu dịch vụ công cộng, nhà dịch vụ hồ bơi, hồ bơi công cộng dịch vụ công cộng thương mại, nhà quản lý khu tắm biển, khu xử lý nước thải…

Được quảng cáo là dự án khu đô thị nghỉ dưỡng biển hấp dẫn nhất Bắc Trung Bộ, nơi đây có bãi biển trải dài 2km, cát trắng thoải và mịn, phù sa hải sản dọc bờ biển rất nhiều. Tuy nhiên, sau bão số 10, hàng loạt căn biệt thự nằm sát biển Xuân Thành, Hà Tĩnh bị bão vò nát, lộ ra kết cấu móng khá đơn giản.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực dự án được triển khai trên nền bãi cát tự nhiên, ít cây xanh. Đáng chú ý, khoảng trên 20 căn villa xây dựng sát mép biển, chỉ cách đường nước khoảng 30-40m nhưng không có hệ thống kè chắn. Vì thế, bão số 10 với cường độ gió mạnh đã làm toàn bộ các căn biệt thự hướng biển bị đánh sập.

Hiện nay, chủ đầu tư đang sử dụng máy múc để tạo rãnh lớn giữa bờ cát và các căn villa như hình thành một bờ kè. Sau đó chủ đầu tư gia cố lại bằng hàng ngàn bao tải cát tạo thành "hàng rào" chắn sóng biển.

Tuy nhiên, nhiều người đánh giá việc chỉ múc cát để làm kè biển chỉ là một biện pháp tạm thời, không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, và không đảm bảo hiệu quả lâu dài trong việc chống xói lở, bảo vệ công trình ven biển.

Tại một căn villa, sóng biển đã xô đẩy làm lệch toàn bộ phần móng, để lộ phần kết cấu bên dưới. Quan sát cho thấy móng được thi công khá sơ sài, chủ yếu sử dụng gạch đỏ, xi măng và đá, trong khi lượng thép gia cố rất hạn chế. Thực trạng này khiến dư luận không khỏi băn khoăn với kết cấu như vậy, liệu công trình có đủ khả năng chống chịu trước các tác động khắc nghiệt của thiên tai?

"Khu vực ven biển thường có địa chất phức tạp, nền đất yếu, chủ yếu là đất pha cát, dễ bị ngập mặn và xói lở. Nếu không được khảo sát kỹ lưỡng và gia cố nền móng phù hợp, các công trình xây dựng tại đây rất dễ bị tổn hại khi xảy ra thiên tai", kỹ sư một công ty thiết kế, xây dựng tại Hà Tĩnh chia sẻ.

Sáng 9/10, trao đổi với báo Tiền Phong, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi tiếp nhận đơn thư của nhiều người dân là chủ sở hữu các căn biệt thự tại Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành phản ánh bị thiệt hại nghiêm trọng sau bão số 10, đơn vị sẽ thành lập đoàn kiểm tra để xác định nguyên nhân.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, khi có sự cố liên quan đến công trình xây dựng và nhận được phản ánh từ người dân, sở sẽ cử đoàn kiểm tra xuống hiện trường để đánh giá và làm rõ nguyên nhân sự việc. Công tác kiểm tra sẽ được tiến hành trong tuần này.

