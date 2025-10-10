Sau "cơn bão" trà đậm vị, thị trường Việt đang đón làn sóng mới: Loạt thương hiệu như Katinat, Bông Biêng đều đã nhập cuộc

Từ năm 2017–2019, Việt Nam chứng kiến giai đoạn “bùng nổ” của các thương hiệu trà sữa Đài Loan, Hàn Quốc, đây là thời kỳ mà người tiêu dùng bị cuốn vào những ly trà sữa ngọt, béo, topping đầy tràn. Nhưng khi cơn sốt ấy dần qua, người Việt bắt đầu tìm kiếm một hương vị thật hơn, rõ vị trà hơn. Giai đoạn 2021–2024 được coi là thời hoàng kim của “trà sữa đậm vị”, khi hàng loạt thương hiệu Việt như Phúc Long, Phê La, Cheese Coffee hay The Tea House đua nhau định nghĩa lại khái niệm “trà sữa”.

Không còn là “đường và sữa”, mà là trà thật, hậu vị rõ, nguyên lá đặc sản. Dòng trà đậm vị thường dùng trà ô long, trà đen hoặc trà Thái Nguyên, tạo vị chát nhẹ, hương thơm tự nhiên và hậu vị ngọt sâu. Người tiêu dùng tìm đến “trà sữa đậm vị” không chỉ để giải khát, mà để tận hưởng cảm giác uống trà đúng nghĩa, nơi mỗi ngụm là sự cân bằng giữa vị mạnh mẽ và sự tinh tế.

Phê La với trà ô long đặc sản, Phúc Long với trà Thái Nguyên hay Cheese Coffee với dòng “trà sữa nguyên lá” đều là những ví dụ tiêu biểu. Chính xu hướng này đã khiến “trà sữa đậm vị” trở thành một biểu tượng văn hóa tiêu dùng của người trẻ Việt trong vài năm gần đây.

Thế nhưng, khi “gu đậm” đã trở thành quen thuộc, khẩu vị người dùng lại bắt đầu dịch chuyển. Gen Z – nhóm khách hàng năng động, quan tâm đến sức khỏe và trải nghiệm tinh thần đang tìm kiếm những thức uống nhẹ hơn, thanh hơn và mang lại cảm giác thư giãn hơn. Đó cũng là lúc “trà sữa hương hoa” bắt đầu được nhắc đến.

Tại sự kiện F&B Summit 2025 được tổ chức vào ngày 10/10/2025, iPOS.vn đã công bố báo cáo Thị trường Kinh doanh ẩm thực 6 tháng đầu năm, trong đó có nêu về sự "dịch chuyển" này.

Theo đó, báo cáo của iPOS.vn nêu, trà sữa hương hoa đang nhen nhóm nổi lên như một xu hướng mới trong thị trường F&B Việt Nam, với sự quan tâm của các tay chơi mới và các ông lớn. Khác với trào lưu trà sữa đậm vị truyền thống, dòng sản phẩm này tập trung vào hương thơm tinh tế từ các loài hoa, kết hợp với vị trà nhẹ nhàng. Sản phẩm thu hút một tệp khách hàng nhất định, đặc biệt là Gen Z và nhóm người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe nhờ hương vị thanh nhẹ, ít ngọt.

Dòng sản phẩm này đang dần trở thành tâm điểm trong giới trẻ, khi hàng loạt thương hiệu nội địa lẫn quốc tế bắt đầu nhập cuộc.

"Đơn cử, cuối năm 2024, thương hiệu Bông Biêng ở Hà Nội đã gây chú ý dù không quảng cáo rầm rộ. Quán thiết kế độc đáo, tông màu pastel bắt mắt và dòng sản phẩm "trà hương hoa" độc đáo. Ngay khi khai trương, Bông Biêng chứng kiến cảnh hàng dài khách xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ để mua bằng được ly trà sữa được gọi là "thơm và đẹp nhất Hà Nội".

Một ví dụ điển hình khác là thương hiệu Trà sữa Chagee – một thương hiệu trà sữa cao cấp đến từ Trung Quốc, tự định vị mình như "Starbucks của phương Đông". Sản phẩm của Chagee được định vị ở phân khúc cao cấp, với trà hương hoa thơm và cho cảm giác nhẹ nhàng, giải khát.

Không kém cạnh trào lưu kể trên, Katinat ngày 20/6/2025 mới đây cho ra mắt dòng Thanh Hương Camellia, được mô tả là sự kết hợp tinh túy, nơi trà Oolong được ủ tỉ mỉ, đan xen với từng lớp hoa Camellia", báo cáo từ iPOS nêu.

Theo đánh giá của iPOS.vn, một xu hướng ẩm thực thường cần 6–12 tháng để được nuôi dưỡng và định hình, đồng thời đòi hỏi sự tham gia của nhiều "ông lớn" trong ngành để tạo độ phủ và tốc độ lan tỏa.

Sau "cơn sốt" matcha, hồng trà, hay sữa tươi trân châu đường đen, trà hương hoa tiềm năng trở thành làn sóng tiếp theo; tuy nhiên, mức độ thành công còn cần thị trường kiểm chứng thông qua hành vi mua lặp lại, độ bền truyền thông và hiệu quả thương mại dài hạn.