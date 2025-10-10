'Sóng ngược' đáng chú ý ngành F&B: Bán trà sữa 7.000 đồng, lẩu 69.000 đồng giữa lúc mọi thứ đều tăng giá

Sáng 10/10, iPOS.vn công bố Báo cáo báo cáo Thị trường Kinh doanh ẩm thực 6 tháng đầu năm. Báo cáo ghi nhận một hiện tượng đáng chú ý: giữa bối cảnh giá nguyên liệu, chi phí vận hành và mặt bằng tăng cao, TP HCM lại xuất hiện làn sóng "giá siêu rẻ" với hàng loạt mô hình đồ ăn – đồ uống đồng giá chỉ từ vài nghìn đồng.

Theo iPOS.vn, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong nửa đầu năm là Trà sữa Viên Viên (7K) và Tiệm Lẩu Nhà An (69K) – những mô hình đang thu hút lượng khách lớn nhờ chiến lược giá cực thấp kết hợp quy trình phục vụ nhanh.

Cả hai đều áp dụng công thức "giá mở phễu", bán sản phẩm cơ bản ở mức rẻ để kéo lưu lượng khách, sau đó tạo doanh thu và lợi nhuận từ topping, combo hoặc món kèm. Trong khi, Viên Viên lựa chọn mặt bằng nhỏ, tập trung bán mang đi để giảm chi phí thuê và nhân sự, Nhà An lạiđặt tại khu dân cư, gần sinh viên và công nhân để tối đa công suất giờ cao điểm.

Báo cáo cho thấy tỷ lệ lấp bàn tại Tiệm Lẩu Nhà An đạt 80–90% vào buổi tối, ngay cả trong ngày thường. Khách hàng đánh giá "ngon, rẻ, no nếu gọi thêm món", dù vẫn tồn tại hạn chế về thời gian chờ và vệ sinh bàn ghế. Với Viên Viên, các đánh giá tích cực xoay quanh "đồ uống dễ uống, nhanh và đúng giá", song mức đồng nhất giữa các điểm bán chưa cao.

"Người tiêu dùng chấp nhận trả tiền cho trải nghiệm vừa đủ – miễn sạch sẽ, nhanh và minh bạch giá cả," báo cáo nhận định.

Mặt trái của "cuộc chơi giá rẻ"

Theo iPOS.vn, bản chất của mô hình "siêu rẻ" không nằm ở khuyến mại mà ở năng lực chuỗi cung ứng và kỷ luật vận hành. Chuỗi này đòi hỏi nguồn cung ổn định, menu ngắn, thao tác nhanh, kiểm soát hao hụt và tận dụng hiệu quả từng đơn hàng nhỏ. Khi công suất vận hành ổn định, chi phí cố định được pha loãng, giúp lợi nhuận vẫn dương dù giá bán thấp.

Tuy nhiên, iPOS.vn cũng cảnh báo rằng đây là "cuộc chơi biên lợi nhuận mỏng nhưng cường độ cao". Mô hình chỉ có thể duy trì nếu doanh nghiệp giữ được ba trụ cột: cung ứng rẻ bền vững, vận hành nhanh sạch và trải nghiệm đủ tốt. Nếu mất kiểm soát chuỗi hoặc chất lượng dịch vụ, mô hình dễ rơi vào tình trạng "nở rộ ngắn hạn rồi suy giảm nhanh".

Dự báo ít nhất trong 6 tháng tới, tâm lý thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng Việt vẫn chưa hạ nhiệt, trong khi nhiều thương hiệu lớn tiếp tục điều chỉnh tăng giá. Đây được xem là "cửa sổ cơ hội" cho các mô hình giá rẻ mở rộng thị phần ở phân khúc bình dân và cận trung cấp.

Tuy nhiên, iPOS.vn nhấn mạnh rằng để nhân rộng bền vững, các thương hiệu "siêu rẻ" cần đi theo mô hình cụm cung ứng, đảm bảo nguồn hàng, vệ sinh và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, đặc biệt tại các đô thị vệ tinh có đông sinh viên và công nhân như Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng.



