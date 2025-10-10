1 nơi ở Phú Quốc vinh dự nằm trong Top 5 khu nghỉ dưỡng tốt nhất Châu Á, tự hào quá Đảo Ngọc ơi!

Từ lâu, Đảo Ngọc Phú Quốc đã trở thành điểm hẹn quen thuộc không thể thiếu của du khách mỗi mùa du lịch. Sức hút của hòn đảo này không chỉ đến từ những bãi biển cát trắng, nắng vàng rực rỡ và làn nước biển xanh ngọc lấp lánh, mà còn bởi sự phong phú của nền ẩm thực địa phương đặc sắc.

Ngày nay, Phú Quốc đã nâng tầm trải nghiệm du lịch khi trở thành nơi hội tụ của những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và dịch vụ sang trọng bậc nhất. Nhất là một nơi vừa đạt được Top 5 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất tại khu vực Châu Á.

Đến Phú Quốc là phải đi thật nhiều các đảo lân cận và thưởng thức loạt món ăn địa phương

Phú Quốc, được mệnh danh là Đảo Ngọc, là điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch Việt Nam. Nằm trong vùng biển phía Nam, hòn đảo này là bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, nơi giao hòa của màu xanh ngọc bích của biển, cát trắng mịn màng và những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Dù nổi tiếng với những bãi biển đã làm nên thương hiệu như Bãi Sao, Bãi Khem hay Mũi Ông Đội, Phú Quốc còn là một quần đảo với nhiều đảo nhỏ lân cận, tạo nên một hệ sinh thái biển phong phú, mời gọi những tâm hồn yêu khám phá.

Phú Quốc là điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch Việt Nam

Đến Phú Quốc, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước ấm áp, ngắm hoàng hôn rực rỡ mà còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa địa phương đặc sắc. Nơi đây là sự pha trộn hài hòa giữa nhịp sống hiện đại và nét mộc mạc của làng chài truyền thống. Mỗi góc phố, mỗi bãi biển đều kể một câu chuyện riêng, tạo nên một không gian nghỉ dưỡng vừa sang trọng, vừa gần gũi và đầy cảm hứng.

Mỗi bãi biển ở Phú Quốc đều có nét độc đáo riêng

Nói về đặc sản, ẩm thực Phú Quốc là một kho tàng hương vị đậm đà khó quên. Bạn không thể rời đi mà chưa thử qua Gỏi cá trích tươi roi rói, cuộn cùng rau rừng và nước chấm độc quyền. Hay món Bún quậy với bún tươi làm tại chỗ và chả tôm, chả cá quết nhuyễn, tự tay pha nước chấm theo công thức riêng đầy thú vị. Hải sản tươi ngon thì miễn bàn, từ Ghẹ Hàm Ninh chắc thịt đến Nhum biển nướng mỡ hành béo ngậy. Ngoài ra, Đảo Ngọc còn nổi tiếng với Nước mắm Phú Quốc trứ danh, Tiêu Phú Quốc cay nồng và Rượu Sim rừng độc đáo, tất cả đều là những món quà quý mang theo hương vị biển đảo về đất liền.

1 khu nghỉ dưỡng nằm trong top 5 khu nghỉ dưỡng tốt nhất Châu Á

Nằm ẩn mình bên bờ Bãi Khem tuyệt đẹp, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa không chỉ là một khu nghỉ dưỡng 5 sao thông thường mà còn là một tuyệt tác kiến trúc độc đáo, một "ngôi trường đại học" giả tưởng lấy cảm hứng từ thập niên 1920.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa là khu nghỉ dưỡng nằm ẩn mình bên bờ Bãi Khem tuyệt đẹp

Được kiến tạo bởi kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley, khu nghỉ dưỡng mang đến trải nghiệm lưu trú không giống bất kỳ nơi nào khác. Mỗi khu vực, từ sảnh chính đến từng căn phòng, đều được thiết kế dựa trên một "khoa phòng" của Trường Đại học Lamarck giả tưởng, tạo nên một không gian huyền thoại, vừa hoài cổ vừa lộng lẫy với bộ sưu tập hơn 5.000 cổ vật và tác phẩm nghệ thuật.

Khách sạn có tổng cộng 234 phòng nghỉ, suite và villas, mỗi loại phòng đều sở hữu thiết kế nội thất tinh tế, lôi cuốn. Đơn cử như Phòng Turquoise Suite, mang sắc màu ngọc bích sang trọng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, với hồ bơi riêng tư và tầm nhìn thẳng ra biển ngọc ngoạn mục. Từng chi tiết nhỏ trong phòng, từ đồ trang trí đến vật dụng sinh hoạt, đều được chăm chút kỹ lưỡng, đảm bảo mang đến sự sang trọng tuyệt đối và sự tiện nghi vượt chuẩn 5 sao.

Khách sạn có tổng cộng 234 phòng nghỉ, suite và villas

Trải nghiệm ẩm thực tại đây cũng là một hành trình khám phá đa sắc. Du khách có thể thưởng thức các món ăn từ Á sang Âu, trong những nhà hàng được đầu tư thiết kế và chất lượng không kém cạnh. Bên cạnh đó, khu spa mang tên Chanterelle - Spa by JW là một điểm nhấn xa hoa, nơi du khách được đắm mình trong các liệu trình thư giãn cao cấp. Khu nghỉ dưỡng không chỉ chú trọng vào thiết kế và dịch vụ đẳng cấp quốc tế, mà còn mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đậm chất văn hóa và thiên nhiên của Phú Quốc.

Trải nghiệm ẩm thực tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa là một hành trình khám phá đa sắc



Với những giá trị độc đáo và dịch vụ hoàn hảo, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa đã vinh dự đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Điển hình là việc được vinh danh trong Top 5 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất tại khu vực Châu Á và là một trong những khu nghỉ dưỡng tiên phong thế giới (Top World Resort) thuộc khu vực Châu Á, trong khuôn khổ giải thưởng Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025. Giải thưởng uy tín này là sự bình chọn từ độc giả toàn cầu của tạp chí Condé Nast Traveler, một minh chứng rõ ràng cho đẳng cấp và sự yêu thích của những khách du lịch tinh tế, giàu kinh nghiệm nhất trên toàn thế giới dành cho khu nghỉ dưỡng đặc biệt này.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa đã vinh dự đạt được nhiều giải thưởng danh giá

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục của Đảo Ngọc, kho tàng ẩm thực địa phương đặc sắc, và sự hiện diện của một kiệt tác nghỉ dưỡng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đã tạo nên một định nghĩa mới về du lịch cao cấp. Phú Quốc không chỉ là nơi để đến, mà là nơi để trải nghiệm trọn vẹn sự tinh hoa, từ hương vị biển cả đến không gian kiến trúc độc đáo, khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu được công nhận toàn cầu.