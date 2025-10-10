1 nơi ở Việt Nam được tạp chí Mỹ đánh giá đẹp hơn cả Maldives và Bali: Tổng thu du lịch hơn 30.000 tỷ đồng, biển xanh như ngọc khiến khách Tây mê tít

Mới đây, Phú Quốc vừa được các chuyên gia du lịch và du khách quốc tế bình chọn là hòn đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới năm 2025.

Theo bảng xếp hạng do tạp chí Condé Nast Traveler (Mỹ) công bố ngày 7/10 trong khuôn khổ Reader’s Choice Awards lần thứ 38, “đảo ngọc” của Việt Nam đạt tổng điểm 95,51/100, dẫn đầu khu vực châu Á.

Điểm số được đánh giá dựa trên mức độ hài lòng của du khách với nhiều tiêu chí như chất lượng dịch vụ, cảnh quan thiên nhiên, vẻ đẹp các bãi biển, nét độc đáo ẩm thực và lòng hiếu khách của người dân địa phương.

Với số điểm ấn tượng này, Phú Quốc đã vượt qua hàng loạt điểm đến nổi tiếng khác như Maldives (92,31 điểm), Maui – Hawaii (93,35), Bali (89,84) hay Phuket (84,62), chỉ xếp sau hai hòn đảo của Mỹ là Kiawah và Hilton Head.

Vẻ đẹp trong veo của đảo Ngọc

Theo thống kê của Sở Du lịch An Giang, trong 9 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đón hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 65,8% so với cùng kỳ năm trước và vượt 2,1% so với kế hoạch cả năm. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 31.100 tỷ đồng, tăng tới 90,1% so với cùng kỳ và vượt 32,5% kế hoạch năm. Với kết quả ấn tượng này, ngành du lịch Phú Quốc đã hoàn thành sớm các chỉ tiêu năm 2025 về lượng khách quốc tế và tổng doanh thu.

Quần đảo Phú Quốc tọa lạc giữa vịnh Thái Lan, cách trung tâm TP.HCM khoảng 400 km về phía tây. Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước nhờ sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng về loại hình du lịch cùng hệ sinh thái biển - rừng đặc sắc.

Toàn khu vực biển Phú Quốc bao gồm hàng chục hòn đảo lớn nhỏ, với tổng diện tích xấp xỉ 589 km². Trong đó, đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất, được chia thành hai khu vực chính: Bắc đảo và Nam đảo. Trung tâm hành chính, kinh tế của đảo là thị trấn Dương Đông, tập trung các hoạt động sôi động nhất trên “đảo ngọc” này.

Du khách tới đây không khỏi ấn tượng bởi vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, những bãi biển trong xanh, cùng khung cảnh hoàng hôn lãng mạn… Bên cạnh đó, hệ thống khu nghỉ dưỡng cao cấp tại đây mang đến nhiều trải nghiệm phong phú, từ chăm sóc sức khỏe, ẩm thực đặc sắc đến các hoạt động giải trí đêm sôi động.

Lên rừng xuống biển, trải nghiệm đủ cung bậc cảm xúc

Nếu muốn tận hưởng trọn vẹn “hồn” của đảo ngọc, bạn nên dành ít nhất hai ngày để rong ruổi qua bốn khu du lịch chính của Phú Quốc: trung tâm thị trấn Dương Đông, Bắc đảo, Nam đảo và Đông đảo. Mỗi khu vực là một mảnh ghép riêng biệt, tạo nên bức tranh thiên nhiên và trải nghiệm đa sắc màu.

Bắt đầu hành trình từ Bắc đảo, nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ của rừng nguyên sinh và làng chài cổ. Vườn quốc gia Phú Quốc, “lá phổi xanh” rộng hơn 31.000 ha, sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên. Men theo con đường mòn rợp bóng cây, bạn có thể lắng nghe tiếng suối Tranh róc rách, hít hà hương rừng ẩm mát và nếu đủ sức, chinh phục đỉnh Núi Chúa cao 565m để thu trọn toàn cảnh đảo ngọc trong tầm mắt.

Cách trung tâm Dương Đông 15 km, làng chài Rạch Vẹm lại mang đến trải nghiệm khác biệt, mộc mạc mà quyến rũ. Đây được mệnh danh là “vương quốc sao biển”, nơi du khách có thể ngắm hàng trăm chú sao biển rực đỏ giữa làn nước trong vắt. Buổi trưa, bạn có thể ghé các nhà bè trên biển thưởng thức hải sản tươi sống, nghe tiếng sóng vỗ nhẹ dưới chân cầu gỗ, cảm nhận nhịp sống bình dị của ngư dân.

Bắc đảo còn có tổ hợp công viên giải trí bao gồm thế giới hoang dã với hơn 3.000 cá thể động vật, những trò chơi cảm giác mạnh hay thủy cung rực rỡ sắc màu…

Hành trình tiếp nối về Nam đảo, nơi có Bãi Sao nổi tiếng với dải cát trắng mịn và làn nước xanh ngọc. Buổi sáng, bạn có thể tản bộ trên bờ biển, chèo kayak hoặc đắm mình trong làn nước êm dịu. Buổi chiều, đừng quên dừng chân tại Bãi Trường hay Mũi Dinh Cậu - nơi hoàng hôn rực cháy phủ lên biển, tạo nên khung cảnh khiến bất kỳ ai cũng muốn dừng lại thật lâu.

Khi màn đêm buông xuống, chợ đêm Phú Quốc là điểm hẹn không thể bỏ qua. Ánh đèn vàng, hương thơm hải sản nướng, tiếng rộn rã của du khách và người bán tạo nên một không khí nhộn nhịp đặc trưng của đảo.

Và nếu còn thời gian, hãy thử trải nghiệm cáp treo vượt biển dài nhất thế giới để đến Hòn Thơm. Từ trên cao, bạn sẽ thấy toàn cảnh biển trời xanh thẳm, những hòn đảo nhỏ nằm yên bình như viên ngọc giữa sóng nước. Ở đó, các hoạt động lặn ngắm san hô, mô tô nước hay công viên nước sẽ mang đến cho bạn trọn vẹn cảm giác sảng khoái và phấn khích.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)