Thành phố trong tôi #MyHoChiMinh #MyCity: Ẩm thực - linh hồn của thành phố

Bởi giữa nhịp sống hối hả của đô thị trẻ trung và hiện đại này, ẩm thực chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người với con người – nơi lưu giữ ký ức, sẻ chia cảm xúc và kể câu chuyện riêng của thành phố.

TP. Hồ Chí Minh là bức tranh đa sắc, phản chiếu bản chất cởi mở, phóng khoáng của vùng đất này. Nơi đây hội tụ tinh hoa của mọi miền: vị mặn mòi của miền Trung, sự thanh đạm của miền Bắc, và nét ngọt ngào, hào sảng của miền Nam. Mỗi món ăn không chỉ là hương vị, mà là câu chuyện của người làm ra nó – của những gánh hàng rong, những quán nhỏ ven đường hay những nhà hàng ấm cúng đã trở thành một phần ký ức của người dân thành phố.

Cơm tấm, bánh mì, hủ tiếu, bún mắm, chè hay cà phê sữa đá… – mỗi món đều có linh hồn riêng. Hạt cơm tấm dẻo thơm quyện cùng nước mắm tỏi ớt không chỉ là bữa ăn sáng quen thuộc, mà còn là hương vị gợi nhớ bao thế hệ. Ly cà phê buổi sáng ở góc phố là khởi đầu của một ngày mới, là nơi những câu chuyện đời thường được sẻ chia. Ẩm thực TP.HCM không sang trọng, cầu kỳ, nhưng lại chân thành và gần gũi – như chính con người nơi đây.

Giữa sự phát triển không ngừng, ẩm thực vẫn là "nhịp đập mềm" của thành phố – giữ lại bản sắc giữa dòng chảy hiện đại. Nó không chỉ phản ánh phong cách sống năng động, sáng tạo, mà còn thể hiện tình yêu, niềm tự hào của người dân dành cho mảnh đất này.

Với chiến dịch "Thành phố trong tôi – #MyHoChiMinh #MyCity", mỗi người có thể kể câu chuyện của mình qua món ăn mình yêu, quán quen mình nhớ – để thấy rằng, trong từng hương vị bình dị ấy, luôn có hình bóng của Thành phố Hồ Chí Minh: nồng nàn, nghĩa tình và luôn đầy sức sống.

Cách tham gia chiến dịch "Thành phố trong tôi - #MyHoChiMinh #MyCity"

Cách 1: Kể câu chuyện cá nhân với thông điệp "Thành phố trong tôi là…", chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc hay trải nghiệm gắn bó cùng Thành phố, kèm hashtag #ThanhPhoTrongToi #MyHoChiMinh #MyCity #ProudVietNam

Cách 2: Chia sẻ hình ảnh đẹp hoặc video clip về cảnh đẹp, đời sống, nhịp sống hàng ngày của TP.HCM, từ những góc phố quen thuộc, món ăn bình dị đến khoảnh khắc đáng nhớ, kèm hashtag #ThanhPhoTrongToi #MyHoChiMinh #MyCity #ProudVietNam

Ngoài ra, Ban tổ chức khuyến khích Quý Nhà sáng tạo sử dụng mẫu template CapCut "Thành phố trong tôi" để lan tỏa đồng bộ và sáng tạo hơn cho chiến dịch.

Cách 3: Tham gia thử thách "#MyHoChiMinh – Ngày ấy và bây giờ", đăng tải những bức ảnh quá khứ và hiện tại lên mạng xã hội để phản ánh sự đổi thay, trưởng thành của cá nhân gắn liền với sự phát triển của Thành phố và kèm hashtag #ThanhPhoTrongToi #MyHoChiMinh #MyCity #ProudVietNam