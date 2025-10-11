Sân bay Long Thành áp dụng thứ giống sân bay Singapore: Hành khách ở cửa an ninh không còn cần làm 1 việc

Từ trước đến nay, đa phần hành khách đi máy bay ở Việt Nam chắc hẳn đã vô cùng quen với cảnh phải xếp hàng dài, rồi lần lượt tháo giày, bỏ riêng laptop, thắt lưng và chai nước trước khi bước qua cửa soi chiếu an ninh. Dù là quy trình cần thiết để đảm bảo an toàn bay, song những thao tác này đôi khi khiến nhiều du khách – đặc biệt là người mang hành lý cồng kềnh hay đi cùng trẻ nhỏ – cảm thấy bất tiện.

Thế nhưng trong tương lai gần, trải nghiệm đó có thể sẽ hoàn toàn thay đổi. Cụ thể, đó là khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành - một trong những sân bay mới, hiện đại và quy mô bậc nhất nước ta, đi vào hoạt động.

Hành khách có thể không còn phải cởi giày, tháo thắt lưng hay bỏ laptop ra khỏi hành lý xách tay nhờ công nghệ soi chiếu an ninh hiện đại sắp được triển khai. Đây là bước tiến mới của ngành hàng không Việt Nam, đưa du khách tiến gần hơn tới chuẩn bay tiện nghi như ở các sân bay quốc tế hàng đầu thế giới.

Ảnh Báo Chính Phủ

Tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, hành khách trong tương lai sẽ không phải cởi bỏ giày khi kiểm tra an ninh nữa (Ảnh minh hoạ)

Công nghệ soi chiếu hành lý mới là gì công nghệ gì?

Theo ông Phạm Quang Hiếu, Phó Trưởng ban Kỹ thuật – Công nghệ Môi trường của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị đang gấp rút hoàn thiện hệ thống soi chiếu an ninh thế hệ mới dự kiến áp dụng tại sân bay Long Thành. “Thiết bị mới cho phép soi chiếu chi tiết, chính xác mà không cần hành khách phải cởi giày hay bỏ riêng laptop”, ông Hiếu chia sẻ tại tọa đàm Doanh nghiệp trong kỷ nguyên số, được VnExpress dẫn lại ngày 8/10/2025.

Hệ thống này sử dụng công nghệ chụp cắt lớp 3D (Computed Tomography - CT), tương tự như máy chụp CT trong y học. Thiết bị tạo ra hình ảnh ba chiều của toàn bộ hành lý, giúp nhân viên an ninh dễ dàng phân tích cấu trúc vật thể bên trong, phát hiện nguy cơ tiềm ẩn mà không cần yêu cầu hành khách mở túi hay tách riêng đồ điện tử, chất lỏng.

Công nghệ quét hành lý dạng CT tại sân bay (Ảnh News10 ABC)

Theo Dân trí, công nghệ soi chiếu mới không chỉ rút ngắn thời gian làm thủ tục mà còn giảm đáng kể tình trạng ùn tắc ở khu vực cửa kiểm tra an ninh, vốn là “nút thắt cổ chai” tại nhiều sân bay lớn. Nhờ kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý hình ảnh, hệ thống có thể nhận diện vật thể đáng ngờ nhanh hơn con người, giúp quá trình kiểm tra vừa an toàn hơn vừa thuận tiện hơn.

Với quy mô hạ tầng hiện đại, Long Thành được kỳ vọng trở thành sân bay tiên phong trong chuyển đổi công nghệ, nơi hành khách sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt ngay từ những bước đầu tiên của hành trình bay: Làm thủ tục tự động, soi chiếu nhanh chóng và di chuyển mượt mà đến khu chờ. Theo Tiền Phong, ACV đã đầu tư đồng bộ hệ thống soi chiếu CT 3D cùng phần mềm nhận diện bằng AI – công nghệ tương đương các sân bay hàng đầu châu Âu.

Hình ảnh hành lý của hành khách sau khi soi chiếu (Ảnh Ảnh News10 ABC)

Những sân bay trên thế giới áp dụng tương tự

Trên thực tế, công nghệ soi chiếu 3D đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều sân bay lớn trên thế giới. Tại Heathrow (Anh), hệ thống soi chiếu CT do hãng Smiths Detection phát triển đã cho phép hành khách không cần bỏ laptop hay chất lỏng ra khỏi túi. Theo BBC News, nhờ thiết bị này, thời gian kiểm tra an ninh tại Heathrow giảm tới 50%, và chính phủ Anh dự kiến đến năm 2026, toàn bộ sân bay lớn trong nước sẽ chính thức chấm dứt quy định giới hạn 100 ml chất lỏng tồn tại gần 20 năm.

Cũng trong châu Âu, sân bay Schiphol (Hà Lan) và Zurich (Thụy Sĩ) đã trang bị công nghệ tương tự từ năm 2022. The Guardian cho biết, hệ thống soi chiếu mới giúp tăng tốc độ xử lý hành khách lên tới 40%, đồng thời giảm đáng kể lượng hành lý cần kiểm tra thủ công. Nhờ đó, trải nghiệm của hành khách trở nên thoải mái hơn, đồng thời năng suất của nhân viên an ninh cũng được cải thiện rõ rệt.

Không chỉ dừng ở phương Tây, các sân bay châu Á cũng đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ này. Theo Channel NewsAsia, sân bay Changi (Singapore) đã bắt đầu thử nghiệm hệ thống soi chiếu tích hợp trí tuệ nhân tạo, hướng tới mục tiêu “loại bỏ hoàn toàn nhu cầu mở túi kiểm tra” trong tương lai gần. Trong khi đó, sân bay Haneda (Nhật Bản) cũng đang nâng cấp khu vực soi chiếu bằng công nghệ CT 3D, nhằm đáp ứng lượng khách quốc tế ngày càng tăng và rút ngắn thời gian chờ tại cửa an ninh.

Ảnh Changi Airport

Những ví dụ này cho thấy xu hướng toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang “an ninh thông minh” – nhanh hơn nhưng vẫn an toàn tuyệt đối. Khi Long Thành chính thức đưa hệ thống này vào vận hành, Việt Nam sẽ không chỉ rút ngắn khoảng cách công nghệ với thế giới mà còn nâng tầm trải nghiệm bay của hàng triệu du khách trong và ngoài nước.

Nếu kế hoạch triển khai được thực hiện đúng tiến độ, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ không chỉ là công trình hạ tầng trọng điểm mà còn là biểu tượng của kỷ nguyên hàng không tiện nghi và thông minh tại Việt Nam. Và có lẽ, trong tương lai không xa, hình ảnh những hành khách khom người tháo giày, loay hoay mở balo giữa dòng người chờ đợi sẽ chỉ còn là ký ức của một thời đã qua.