Thói quen ngược đời của người Việt: Ăn trưa tiết kiệm, ăn tối hào phóng, sẵn sàng chi hơn 500k/người cho trải nghiệm xứng đáng

Tại sự kiện F&B Summit 2025 được tổ chức vào ngày 10/10/2025, iPOS.vn đã công bố báo cáo Thị trường Kinh doanh ẩm thực 6 tháng đầu năm, trong đó có nêu về sự "dịch chuyển" hành vi tiêu dùng của thực khách Việt trong nửa đầu năm 2025.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận “F&B Trend 2025”, trong khuôn khổ Vietnam F&B Summit 2025.

Ăn ngoài nhiều hơn nhưng chi tiêu ngày càng hợp lý

Trong nửa đầu năm 2025, thị trường bữa trưa mang đặc trưng “ăn ngoài nhiều hơn nhưng chi tiêu ngày càng hợp lý”. Đây vừa là cơ hội mở rộng tệp khách hàng, vừa là thách thức lớn cho doanh nghiệp trong việc cân bằng áp lực tăng chi phí đầu vào và giá bán.

Khảo sát cho thấy, ngày càng nhiều người lựa chọn ăn trưa tại hàng quán. Tỷ lệ “không ăn trưa bên ngoài” đã giảm mạnh từ 7,4% năm 2024 xuống còn 3,5% trong 6 tháng đầu năm 2025. Trong khi đó, nhóm “ăn thỉnh thoảng” (1–2 lần/tuần) và “ăn thường xuyên” (3–4 lần/tuần) đều tăng đáng kể, trở thành những phân khúc chiếm ưu thế.

Sự dịch chuyển này phản ánh một nhịp sống sôi động hơn của thực khách Việt, đặc biệt là nhân viên văn phòng, và gợi mở một xu hướng tích cực cho thị trường ăn uống buổi trưa.

Tuy nhiên, bức tranh chi tiêu lại cho thấy một câu chuyện khác. Phân khúc dưới 30.000 VNĐ tăng gấp đôi lượng đáp viên lựa chọn (từ 8,8% năm 2024 lên 16,5% trong nửa đầu năm 2025), cho thấy rõ sự thắt chặt chi tiêu. Các phân khúc còn lại chỉ biến động nhẹ trong khoảng 1–3%, nhưng xu hướng chung là giảm dần ở các mức từ 50.000 VNĐ trở lên. Điều này phản ánh sự thận trọng của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động: dù ra ngoài ăn thường xuyên hơn, họ vẫn ưu tiên lựa chọn những bữa trưa “hợp lý túi tiền”.

Xâu chuỗi với phân tích về doanh nghiệp F&B phía trên, dễ thấy sự giằng co giữa cung và cầu. Một bên là các nhà hàng, quán ăn đang chịu áp lực phải tăng giá vì nguyên liệu, nhân sự và chi phí mặt bằng leo thang. Một bên là thực khách ngày càng nhạy cảm với giá, tập trung vào khoảng chi tiêu phổ biến 30.000–50.000 VNĐ.

Do đó, các thương hiệu muốn duy trì doanh thu và giữ chân khách hàng phải linh gọn vận hành, tối ưu chi phí, đồng thời thiết kế combo hoặc suất ăn trưa giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để cạnh tranh.

Thực khách Việt sôi động hơn vào bữa tối