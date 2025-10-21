Hãng hàng không giá rẻ của Singapore mở đường bay thẳng tới Đà Nẵng

Chiều 20-10, chuyến bay mang số hiệu TR314 của hãng hàng không giá rẻ Scoot Airlines (thuộc Tập đoàn Singapore Airlines) đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, chính thức khai trương đường bay thẳng Singapore – Đà Nẵng.

Chuyến bay xuất phát từ Sân bay Quốc tế Changi (Singapore) lúc 14 giờ, hạ cánh lúc 15 giờ 40 phút với 174 hành khách.

Hành khách trên chuyến bay được tặng quà lưu niệm

Theo kế hoạch, Scoot sẽ khai thác đường bay này với tần suất 3 chuyến/tuần vào các ngày thứ hai, thứ năm và thứ bảy. Từ tháng 1-2026, hãng dự kiến tăng lên 7 chuyến/tuần.

Các chuyến bay sử dụng máy bay Airbus A320, từ 180 - 186 chỗ. Nghi thức phun vòi rồng, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, tặng quà lưu niệm và chụp ảnh đã được tổ chức trang trọng tại khu vực ga đến quốc tế để chào đón chuyến bay đầu tiên.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên của Scoot Airlines

Phát biểu tại lễ đón, ông Tán Văn Vương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết việc Scoot mở đường bay góp phần nâng tổng tần suất bay giữa Singapore và Đà Nẵng lên 24 chuyến/tuần, cùng sự tham gia của Singapore Airlines và Vietjet Air. "Đây là cơ hội thúc đẩy trao đổi khách, mở rộng hợp tác du lịch giữa Đà Nẵng và Singapore trong thời gian tới" - ông nhấn mạnh.

Scoot Airlines hiện khai thác hơn 70 điểm đến tại 16 quốc gia. Tại Việt Nam, hãng đang bay thẳng đến TP HCM, Hà Nội, Phú Quốc và dự kiến mở thêm đường bay Cam Ranh vào tháng 11.