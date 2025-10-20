Trào lưu ăn gan lợn cùng khoai tây chiên và tỏi sống

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lại xuất hiện một trào lưu ẩm thực khiến dân tình vừa bất ngờ vừa tò mò: ăn gan lợn cùng khoai tây chiên và tỏi sống. Sự kết hợp nghe có vẻ chẳng "ăn nhập" này đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Douyin, Xiaohongshu và Weibo, khiến không ít người phải đặt câu hỏi: "Tại sao lại là 3 thứ này?".

Thoạt nghe, việc ăn chung gan lợn cùng khoai tây chiên và tỏi sống khiến nhiều người liên tưởng đến những màn "thử thách vị giác" thường thấy trên mạng. Thế nhưng, điều bất ngờ là trào lưu này không dừng ở mức "meme" mà thật sự đã chinh phục hàng loạt tín đồ ẩm thực trẻ. Nhiều người thử và… công nhận rằng, hương vị của nó "không đùa được đâu".

Theo chia sẻ của cư dân mạng Trung Quốc, món ăn "gây bão" này thường gồm gan lợn hầm mềm, khoai tây chiên giòn (dạng snack) và tỏi sống thái lát. Người ăn sẽ gắp từng miếng gan, kẹp cùng khoai tây chiên và vài lát tỏi - cảm giác vừa béo, vừa giòn, vừa nồng cay. Nghe qua tưởng vô lý, nhưng khi ăn lại thành… hợp lý đến lạ.

Một số ý kiến cho rằng lý do đầu tiên khiến món ăn này lan rộng chính là xu hướng ăn gan lợn để bổ sung dưỡng chất. Giới trẻ Trung Quốc gần đây khá chuộng các món "tốt cho máu, sáng da, đẹp tóc". Tuy nhiên, gan lợn dễ gây ngấy và có mùi đặc trưng, nên khi ăn cùng khoai tây chiên và tỏi sống, hương vị trở nên cân bằng hơn, béo bùi nhưng vẫn giòn và thơm.

Dù vậy, sau đó, nó lại được lan truyền mạnh mẽ bởi lý do rất đơn giản, đó là vì... hương vị. Nhiều bài đăng trên Douyin và Xiaohongshu kèm những lời khen "có cánh":

- Món khoai tây chiên giòn và gan lợn ngon nhất năm nay. Gan lợn + khoai tây chiên + tỏi, ăn 1 miếng, ngon tuyệt cú mèo. Tỏi làm tăng hương vị khoai tây chiên và át đi mùi tanh của gan lợn, tạo nên kết cấu giogn tan. Vừa độc lạ vừa ngon. Mình thật sự ấn tượng, bạn cũng thử đi.

- Gần đây, trang chủ của tôi tràn ngập công thức tuyệt vời này - món "gan lợn, khoai tây và tỏi". Là một người khá sành ăn, tôi ngay lập tức chạy ra chợ mua gan lợn hầm, khoai tây chiên sống và tỏi thái lát, sau đó đã tự tay làm thử. Miếng đầu tiên thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ: khoai tây chiên giòn tan, gan heo dẻo dai và những lát tỏi cay nồng quyện vào nhau. Tôi đã không thể dừng lại.

- Ai nghĩ ra cách ăn kỳ lại này vậy? Tôi phát hiện ra gan lơj, khoai tây chiên và tỏi thái lát hoà quyện vào nhau rất hoàn hảo. Nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng hương vị thì lại rất vừa phải. Tôi thậm chí còn thấy nó khá ngon.

Bên cạnh những lời khen, vẫn có người thừa nhận rằng họ cảm thấy không hợp khẩu vị vì mùi tỏi sống quá nồng hoặc cảm giác béo ngậy của gan khiến dễ ngấy. Tuy vậy, phần lớn đều đồng ý rằng đây là một trải nghiệm thú vị, "đáng thử một lần trong đời".

Hiện tại, trào lưu này vẫn tiếp tục lan rộng trên các nền tảng xã hội Trung Quốc. Nhiều food blogger còn sáng tạo thêm biến tấu mới như ăn kèm thêm xúc xích, cho thêm ớt bột...

Có thể thấy, sức hút của món ăn này không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở tinh thần khám phá ẩm thực táo bạo của giới trẻ Trung Quốc.

Tại Việt Nam, nhiều cư dân mạng cũng bắt đầu bàn tán và tỏ ra tò mò. Có người đùa rằng "nghe thôi đã thấy... dậy mùi", nhưng cũng không ít bạn cho biết sẽ thử xem thật sự "ngon như lời đồn" hay không.

Dù chỉ là một trào lưu ẩm thực nhất thời, món gan lợn ăn kèm khoai tây chiên và tỏi sống đang chứng minh rằng thế giới ẩm thực luôn đầy những bất ngờ. Đôi khi, chỉ một ý tưởng tưởng chừng kỳ quặc cũng đủ khiến mạng xã hội "bùng nổ", và biết đâu, đây lại là công thức giúp nhiều người… chịu ăn gan lợn hơn thì sao?