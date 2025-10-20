Một “Hàn Quốc thu nhỏ” xuất hiện ngay trong TTTM đẹp nhất rìa trung tâm TP.HCM

Tại khu vực quận 2 cũ, có thể nói là phía ngoài rìa của TP.HCM, có một trung tâm thương mại được nhiều người mệnh danh là “đẹp nhất khu Đông” - Estella Place. Nằm ngay trên tuyến đường Song Hành xa lộ Hà Nội, nơi đây thu hút đông đảo người dân và du khách nhờ không gian hiện đại, tiện nghi cùng hệ thống cửa hàng đa dạng từ ẩm thực đến mua sắm. Không chỉ là điểm đến cuối tuần, Estella Place dần trở thành một trong những tổ hợp giải trí thương mại sôi động nhất khu vực.

Mới đây, Estella còn tổ chức một sự kiện kéo dài từ ngày 17/10 - 26/10 về lễ hội văn hoá Hàn Quốc khiến cho không gian nơi đây ngày càng sôi động.

Kể từ khi chính thức mở cửa đón khách vào năm 2020, Estella Place nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc của cư dân khu Thảo Điền, An Phú và các khu đô thị lân cận. Với lợi thế nằm trên trục đường Song Hành, đây là vị trí dễ nhận diện và thuận tiện di chuyển trung tâm thương mại này thường xuyên nhộn nhịp, đặc biệt vào dịp cuối tuần hay các kỳ lễ. Không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm, Estella còn là địa điểm được nhiều gia đình lựa chọn để vui chơi, ăn uống hay tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Một trong những điểm thú vị của Estella Place là cách bố trí không gian rất rõ ràng: khu vực mua sắm và khu vực ẩm thực được tách biệt hai bên, trải dài từ tầng 1 đến tầng 5. Thiết kế này giúp người đến dễ dàng định hướng và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm mua sắm và ăn uống trong cùng một không gian. Nhiều thương hiệu ẩm thực từ Á đến Âu đều có mặt tại đây như Haidilao, Manwah, Queen Dairy, Gongcha, Phúc Long hay Starbucks, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng ở mọi độ tuổi.

Về mua sắm, Estella Place không chỉ quy tụ những thương hiệu thời trang quốc tế như Calvin Klein hay Crocs mà còn có nhiều cửa hàng nội thất, đồ gia dụng và thậm chí là các trung tâm đào tạo kỹ năng như ballet, tiếng Anh. Sự kết hợp này tạo nên một tổ hợp dịch vụ phong phú, nơi người lớn có thể mua sắm, trẻ nhỏ có chỗ học tập và vui chơi, phù hợp với lối sống gia đình hiện đại.

Không gian sảnh chính của Estella Place cũng thường xuyên được sử dụng để tổ chức các sự kiện, hội chợ và hoạt động văn hóa. Diện tích rộng rãi cùng cách bài trí linh hoạt giúp nơi đây trở thành điểm tổ chức lý tưởng cho nhiều chương trình lớn nhỏ. Gần đây nhất, khu vực này trở nên sôi động hơn bao giờ hết với Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc 2025, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc ngay tại trung tâm thương mại

Từ ngày 17 - 26/10, Estella Place tổ chức Lễ hội Hàn Quốc thường niên lần thứ 6 với chủ đề “Korea On-board”, mang đến hành trình khám phá văn hóa Hàn Quốc ngay giữa lòng TP.HCM. Sự kiện được phối hợp tổ chức cùng Tổ chức Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), với sự đồng hành của Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM. Đây là một trong những hoạt động thường niên nhằm giới thiệu và tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống cũng như đời sống hiện đại của xứ sở kim chi.

Không gian lễ hội được trang trí mô phỏng những địa danh nổi tiếng của Hàn Quốc như Tháp Namsan (Seoul), Làng Bích Họa Gamcheon (Busan), hay Thiên đường trượt tuyết Phoenix Snow Park (Pyeongchang). Sự kiện tạo nên không gian check-in độc đáo, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giúp khách tham quan có cảm giác như đang du lịch đến Hàn Quốc thực thụ.

Ngoài khu trưng bày, lễ hội còn có khu vực bán các sản phẩm đặc trưng của Hàn Quốc với nhiều ưu đãi, cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm như làm hoa kẽm nhung, làm thẻ hành lý, trình diễn nghệ thuật và sân khấu cover Kpop. Linh vật Ho-rang-ii, đây là chú hổ biểu tượng của lòng dũng cảm và sự bình an cũng trở lại trong diện mạo mới, mang đến không khí vui tươi cho khách tham quan.

Ông Lim Kay Siong - Giám Đốc Bộ phận Thương Mại, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất hào hứng khi có thể đưa khách hàng đến gần hơn với những tinh hoa của Hàn Quốc thông qua Lễ hội Hàn Quốc 2025 với chủ đề Korea On-board. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm sống động tại Trung tâm thương mại Estella Place, Doanh nghiệp mong muốn tôn vinh giá trị văn hóa của đất nước bạn, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết sâu sắc giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và thị trường Việt Nam thông qua nỗ lực hợp tác và phát triển bền vững.’’

Lễ hội Hàn Quốc tại Estella Place không chỉ là dịp để người dân TP.HCM tiếp cận gần hơn với văn hóa Hàn Quốc, mà còn thể hiện vai trò của trung tâm thương mại này như một không gian kết nối cộng đồng. Với các hoạt động đa dạng và tinh thần cởi mở, Estella Place đang chứng minh rằng một trung tâm thương mại “ở ngoài rìa” thành phố vẫn có thể trở thành điểm đến sôi động, mang hơi thở quốc tế và kết nối văn hóa ngay giữa lòng khu Đông.