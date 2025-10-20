Khu phố thương mại, nghệ thuật Sunset Bazaar tại Phú Quốc chính thức đi vào hoạt động tháng 11 này

Tọa lạc tại Thị trấn Hoàng Hôn, phía Nam đảo Phú Quốc, khu phố Sunset Bazaar là trung tâm trải nghiệm thương mại, nghệ thuật và phong cách sống mang hơi thở châu Âu tinh tế. Đây là nơi giao thoa giữa ẩm thực toàn cầu, nghệ thuật đường phố và phong cách sống hiện đại trẻ trung, trở thành điểm nhấn hấp dẫn mới trong hành trình trải nghiệm của du khách tại Phú Quốc.

Những khung hình "điện ảnh" của Sunset Bazaar. Ảnh: La Festa Phu Quoc, Curio Collection By Hilton

Trải nghiệm phong vị châu Âu giữa lòng đảo ngọc

Sunset Bazaar là khu phố ven biển với kiến trúc châu Âu đặc trưng, lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển. Toàn bộ khu phố được thiết kế mở, hướng trọn tầm nhìn ra biển, tạo nên một không gian khoáng đạt, hài hòa với thiên nhiên. Vị trí đắc địa này cho phép du khách chiêm ngưỡng trọn vẹn khung cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ, biến nơi đây thành một tọa độ lý tưởng để tận hưởng vẻ đẹp của Phú Quốc cũng như là điểm check-in không thể bỏ lỡ.

Với tinh thần lãng mạn, phóng khoáng và sôi động, Sunset Bazaar mang đến một chuỗi trải nghiệm kéo dài từ ngày đến đêm. Ban ngày, khu phố phô diễn vẻ tinh tế, sang trọng như một góc phố châu Âu với những con phố thoai thoải theo triền đồi, những ngôi nhà màu pastel nằm san sát nhau. Trải dọc khắp phố là những quán cà phê với khu vực bàn ghế ngoài trời được bài trí tinh tế, gợi liên tưởng đến thủ đô Paris, Pháp mỗi buổi sớm.

Điểm nhấn của khu phố là xưởng và tiệm bánh Eric Kayser, thương hiệu danh tiếng đến từ Pháp, mang tinh hoa nghệ thuật làm bánh thủ công đến với du khách tại Phú Quốc. Mỗi chiếc bánh tại đây là "một miếng Paris" thu nhỏ: croissant, pain au chocolat, eggbun hay sandwich, đều được nướng tại chỗ, lên men tự nhiên và đầy tinh tế. Nhâm nhi một ly café, nhìn ra biển chiều, bạn sẽ thấy một Paris rất gần.

Croissant thượng hạng từ thương hiệu bánh cao cấp Eric Kayser tại xưởng bánh Phú Quốc

Hành trình du ngoạn với ẩm thực

Sunset Bazaar còn mở ra một hành trình ẩm thực đa sắc màu, nơi du khách có thể khám phá trọn vẹn tinh hoa ẩm thực Á – Âu , đa dạng từ những món chính đến các món phụ và tráng miệng tinh tế. Dọc con phố là chuỗi thương hiệu ẩm thực được tuyển chọn kỹ lưỡng, với mỗi quầy hàng là một dấu ấn riêng: từ chuỗi nhà hàng ẩm thực Âu - Mỹ đặc trưng như món nướng bộ lạc độc đáo tại nhà hàng TRIBAL GRILL đến quán nhậu Nhật Bản Umai, hay Mát Trà, quán cafe với không gian hiện đại, nơi du khách có thể thong dong nhâm nhi ly Matcha Latte giữa tiết trời dịu mát của phố biển. Cùng với đó là các thương hiệu trẻ trung như Bánh mì Hội An Ann, Mango Mango, hay Samsai Bistro, góp phần hoàn thiện bức tranh ẩm thực sống động, nơi du khách có thể "ăn từ đầu phố đến cuối phố", tận hưởng hương vị của thế giới trong từng bước chân.

Trải nghiệm mua sắm và lễ hội sôi động

Sunset Bazaar còn là không gian tràn đầy sức sống với âm nhạc, nghệ thuật đường phố và các chương trình biểu diễn đa dạng, diễn ra xuyên suốt tại các quảng trường và sân khấu. Tại đây, du khách sẽ có cơ hội hòa mình vào những lễ hội đa dạng chủ đề trải dài từ lễ hội bia Sun Kraft Beer Fest hay show diễn mang chủ đề ẩm thực Yum Yum Show, cho đến các tiết mục xiếc và hoạt náo đường phố với những giai điệu sôi động.

Dọc các tuyến phố là khu vực mua sắm nhộn nhịp, nơi quy tụ các cửa hàng lưu niệm đầy màu sắc, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của du khách. Điển hình như Roseé là không gian nhỏ, nơi những món đồ handmade được tạo nên từ cảm xúc và đôi tay tỉ mỉ, mang đến cá tính riêng và sự sáng tạo bất tận cho mỗi món đồ phụ kiện.

Đặc biệt, Sunset Bazaar còn kết nối trực tiếp với hệ sinh thái giải trí, nghỉ dưỡng của Thị trấn chỉ trong vài phút đi bộ, tạo nên hành trình liền mạch của niềm vui. Nổi bật trong đó là Bản giao hưởng đại dương, siêu phẩm trình diễn của jetski, flyboard và jetsurf, cùng công nghệ trình diễn pháo hoa và pháo nước hiện đại, mang đến trải nghiệm thị giác và thính giác đầy mê hoặc. Tiếp nối cảm xúc ấy, du khách sẽ được đắm chìm trong "Nụ hôn của Biển cả", một kiệt tác nghệ thuật đa phương tiện, nơi ánh sáng, nước, lửa, âm nhạc, pháo hoa và màn trình diễn của 60 nghệ sĩ quốc tế, hòa quyện tạo nên bản hòa tấu kỳ ảo giữa trời và biển.

Kết nối những màn trình diễn mãn nhãn đẳng cấp như Bản giao hưởng đại dương.

Ra mắt trong mùa đẹp nhất năm của Phú Quốc, Sunset Bazaar được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là nhịp đập sôi động của Sunset Town. Việc đưa vào vận hành khu phố không chỉ bổ sung những sản phẩm du lịch chất lượng cao phục vụ du khách quốc tế và nội địa, mà còn là một động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế đêm và gia tăng sức hấp dẫn cho du lịch Phú Quốc, qua đó kiến tạo một hành trình trải nghiệm đa văn hóa đặc sắc tại đảo ngọc.