Vượt qua Maldives và Bali, đại diện Việt Nam lọt top 3 hòn đảo đẹp nhất thế giới: Cán đích số 1 châu Á!

Ngày 7/10/2025, tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler (Mỹ) đã công bố Danh sách các hòn đảo đẹp nhất thế giới 2025 trong khuôn khổ Reader's Choice Awards, với sự tham gia bình chọn của gần một triệu người. Phú Quốc, hòn đảo nổi tiếng của Việt Nam, đã xuất sắc giành vị trí thứ nhất tại khu vực châu Á, với tổng điểm 95,51/100, vượt qua nhiều cái tên đình đám như Maldives, Bali hay Phuket. Đặc biệt, Phú Quốc còn lọt vào top 3 đảo đẹp nhất toàn cầu, chỉ đứng sau hai hòn đảo nổi tiếng của Mỹ là Kiawah và Hilton Head.

Phú Quốc còn lọt vào top 3 đảo đẹp nhất toàn cầu, chỉ đứng sau hai hòn đảo nổi tiếng của Mỹ là Kiawah và Hilton Head. (Ảnh: Vietnam Visa)

Phú Quốc: Vẻ Đẹp Hoang Sơ Và Dịch Vụ Đẳng Cấp

Sự kiện này không chỉ là một chiến thắng lớn cho Phú Quốc mà còn là niềm tự hào của ngành du lịch Việt Nam. Điểm số ấn tượng của Phú Quốc được tính toán dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm chất lượng dịch vụ, cảnh sắc thiên nhiên, vẻ đẹp các bãi biển, ẩm thực độc đáo và sự hiếu khách của người dân. Đây là những yếu tố đã giúp hòn đảo này giành được sự yêu mến và đánh giá cao từ du khách quốc tế.

Phú Quốc, nằm cách TP.HCM khoảng 400 km về phía Tây, là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam với diện tích gần 589 km². Quần đảo này bao gồm hàng chục đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Phú Quốc là trung tâm chính, được chia thành hai khu vực Bắc đảo và Nam đảo, với trung tâm hành chính, kinh tế tại thị trấn Dương Đông – nơi tập trung các hoạt động sôi động nhất trên hòn đảo.

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất của Việt Nam với diện tích gần 589 km². (Ảnh: VnEconomy)

Một trong những điểm nhấn của Phú Quốc là hệ sinh thái biển – rừng đặc sắc, nơi du khách có thể vừa tận hưởng bãi biển trong xanh, vừa khám phá rừng nguyên sinh. Vườn quốc gia Phú Quốc, "lá phổi xanh" rộng hơn 31.000 ha, là nơi bảo tồn nhiều loài động thực vật quý hiếm. Men theo những con đường mòn rợp bóng cây, bạn có thể nghe tiếng suối Tranh róc rách, hít hà mùi hương mát lành của rừng già và nếu đủ sức, chinh phục đỉnh Núi Chúa cao 565 m để thu trọn toàn cảnh đảo Ngọc trong tầm mắt.

Ngoài ra, Bắc đảo còn nổi bật với làng chài Rạch Vẹm, nơi được mệnh danh là "vương quốc sao biển". Du khách đến đây sẽ được ngắm hàng trăm chú sao biển rực đỏ dưới làn nước trong vắt, trải nghiệm đời sống bình dị của ngư dân, và thưởng thức hải sản tươi sống ngay trên các nhà bè nổi. Đây là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm trải nghiệm mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên.

Nam đảo cũng thu hút du khách bởi Bãi Sao vốn dải cát trắng mịn, nước biển xanh ngọc, cùng các bãi biển khác như Bãi Trường hay Mũi Dinh Cậu, nơi hoàng hôn rực rỡ tạo nên khung cảnh lãng mạn. Buổi sáng, bạn có thể tản bộ trên bờ biển hoặc chèo kayak, buổi chiều đừng quên chiêm ngưỡng mặt trời lặn trên biển, một trải nghiệm khiến bất kỳ ai cũng muốn dừng lại thật lâu để cảm nhận. Khi màn đêm buông xuống, chợ đêm Phú Quốc trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua với ánh đèn vàng lung linh, tiếng rộn rã của du khách và người bán, cùng hương thơm hải sản nướng lan tỏa khắp khu phố.

Một trải nghiệm không thể bỏ qua khác là cáp treo vượt biển dài nhất thế giới nối đến Hòn Thơm. (Ảnh: Vietnam Airlines)

Một trải nghiệm không thể bỏ qua khác là cáp treo vượt biển dài nhất thế giới nối đến Hòn Thơm, nơi bạn có thể ngắm toàn cảnh biển trời xanh thẳm từ trên cao, hòa mình vào các hoạt động như lặn ngắm san hô, moto nước, hay vui chơi tại công viên nước hiện đại.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đã đón hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, với mức tăng trưởng ấn tượng lên đến 65,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch của đảo đạt khoảng 31.100 tỷ đồng, một con số đầy ấn tượng, vượt xa kế hoạch đề ra. Phú Quốc đã và đang trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu, thu hút đông đảo du khách quốc tế với các dịch vụ chất lượng cao và hệ thống khu nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Phú Quốc Trong Mắt Báo Chí Quốc Tế

Condé Nast Traveler không chỉ vinh danh Phú Quốc trong bảng xếp hạng mà còn dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ đẹp hoang sơ và dịch vụ đẳng cấp tại hòn đảo này. Họ mô tả Phú Quốc là "hòn đảo hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên và sự phát triển đẳng cấp", nơi du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ hoàn hảo với các dịch vụ tốt nhất, từ các khu nghỉ dưỡng sang trọng đến các hoạt động thú vị tại các bãi biển đẹp.

Các trang như Lonely Planet và BBC Travel cũng ca ngợi Phú Quốc vì vẻ đẹp tự nhiên nguyên sơ, cùng những trải nghiệm du lịch đa dạng, từ thư giãn, khám phá thiên nhiên đến thưởng thức ẩm thực địa phương. Cùng với đó, Travel + Leisure cũng gọi Phú Quốc là "sự trỗi dậy phi thường" của một điểm đến du lịch, nổi bật với chất lượng dịch vụ tuyệt vời và phong cảnh hữu tình.

Với vị trí số 1 tại khu vực châu Á và thứ 3 toàn cầu, Phú Quốc đã chứng minh rằng mình không chỉ là "đảo ngọc" của Việt Nam mà còn là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới. (Ảnh: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Du khách quốc tế cũng không tiếc lời khen ngợi về sự hiếu khách và chất lượng dịch vụ tuyệt vời mà Phú Quốc mang lại. Một số du khách chia sẻ, họ đến Phú Quốc vì yêu thích vẻ đẹp tự nhiên của đảo nhưng không ngờ rằng Phú Quốc còn mang đến cho họ những trải nghiệm phong phú, từ các hoạt động khám phá thiên nhiên đến thưởng thức ẩm thực đặc sắc. Nhiều người cho rằng, Phú Quốc không thua kém Maldives hay Bali về vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng lại mang nét đặc trưng văn hóa Việt Nam riêng biệt, tạo nên sức hút khó cưỡng.

Với vị trí số 1 tại khu vực châu Á và thứ 3 toàn cầu, Phú Quốc đã chứng minh rằng mình không chỉ là "đảo ngọc" của Việt Nam mà còn là một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới. Những điểm số ấn tượng về chất lượng dịch vụ, cảnh sắc thiên nhiên và sự hiếu khách đã giúp Phú Quốc vươn lên mạnh mẽ và khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch quốc tế. Đối với những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp tự nhiên và nghỉ dưỡng đẳng cấp, Phú Quốc chính là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình du lịch của mình.