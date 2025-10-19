Bông Tím phải thở oxy trên đường đi du lịch

Mới đây, nhà sáng tạo nội dung Bông Tím (@bongtim96, với 6,4 triệu lượt follow trên TikTok) đã chia sẻ về một chuyến đi khiến cộng đồng mạng vừa buồn cừoi vừa thương. Thay vì khoe ảnh check-in lung linh hay video chill chill giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, anh chàng lại đăng hình... thở oxy trên đường du lịch. Và không, đây không phải là nói quá, mà anh chàng đã thật sự phải dùng đến bình oxy để hít thở.

Trong bài đăng, Bông Tím viết dí dỏm: "Nghe nói cảnh Ladakh (Ấn Độ) đẹp đến ngộp thở mà em không tin. Và cuối cùng…". Dòng trạng thái ngắn ngủi đi kèm loạt ảnh anh chàng ngồi tạ địa điểm du lịch, tay cầm bình oxy áp sát mũi miệng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không quên nở nụ cười nhẹ. Thậm chí có lúc, Bông Tím còn dùng cả bình oxy "size đại".

Trước hình ảnh này, dân mạng lập tức ùa vào bình luận. Người thì trêu "đi du lịch mà nhìn tưởng đi lao động", người lại thương: "Cười xỉu mà vẫn thấy tội, mong anh sớm hồi sức!". Nhiều người còn chia sẻ rằng họ từng nghe nói về tình trạng khó thở khi đi du lịch ở vùng này nhưng chưa hình dung được thực tế trông như thế nào, cho đến khi thấy Bông Tím phải thở oxy thật.

Theo chia sẻ, điểm đến của anh chàng Bông Tím là Ladakh, một vùng cao nguyên nằm ở Ấn Độ, vốn nổi tiếng với cảnh sắc hùng vĩ và được ví như "Tiểu Tây Tạng". Khu vực này nằm ở độ cao từ 3.000 đến 5.000 mét so với mực nước biển, trong đó các điểm tham quan phổ biến như sân bay Leh cao khoảng 3.500 mét, hồ Pangong cao khoảng 4.350 mét, và đèo Khardung La thậm chí chạm ngưỡng 5.602 mét - được xem là một trong những con đèo cao nhất thế giới có thể di chuyển bằng xe.

Với độ cao như vậy, không khí trở nên loãng, lượng oxy giảm rõ rệt, khiến nhiều du khách dễ gặp tình trạng say độ cao (Altitude Sickness). Triệu chứng có thể bao gồm khó thở, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn và mệt mỏi. Vì thế, việc phải sử dụng bình oxy di động để ổn định hô hấp, như trường hợp của Bông Tím, là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Trong loạt ảnh sau đó, có thể thấy Bông Tím vẫn cố gắng tận hưởng chuyến đi, dù gương mặt hơi phờ phạc vì mệt. Nhiều người bình luận rằng chính những khoảnh khắc "không lung linh" này mới cho thấy trải nghiệm chân thật nhất của một chuyến đi, không chỉ có nụ cười và phong cảnh, mà còn cả thử thách và cảm xúc thật.

Dù gặp chút trục trặc về sức khỏe, nhưng cư dân mạng tin rằng đây chắc chắn sẽ là chuyến đi khó quên trong hành trình du lịch của Bông Tím. Bởi như anh chàng nói, "đẹp đến ngộp thở" đôi khi không chỉ là cách nói ví von, mà là trải nghiệm "đáng giá đến từng hơi thở". Hơn nữa, một số dân mạng còn tin rằng với tính cách dí dỏm của anh chàng thì những tấm ảnh trên có lẽ một phần là "làm content" để khiến cho mọi thứ hài hước hơn.

Nếu có ý định ghé thăm Ladakh hay các khu vực ở độ cao lớn, bạn nên dành thời gian thích nghi dần với độ cao, nghỉ ngơi nhiều, uống đủ nước, và tuyệt đối không di chuyển quá nhanh trong những ngày đầu. Một chuyến đi trọn vẹn đôi khi bắt đầu từ việc… hít thở thật đúng cách.