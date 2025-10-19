"Không được chụp ảnh" nên khách review 1 sao, quán rượu Hà Nội đáp trả: Chúng tôi không phù hợp với nhu cầu các bạn

Vừa mới đây, sự việc về một quán cocktail bar có tên là Workshop14 nằm ở khu vực Tây Hồ (Hà Nội) đã bất ngờ khiến dân mạng rần rần sau khi nhận về hàng loạt đánh giá 1 sao trên Google Review. Theo đánh giá của các vị khách, lý do là vì họ bị nhắc nhở khi... chụp ảnh trong quán. Tưởng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi phía quán lên tiếng phản hồi, câu chuyện lại trở thành đề tài khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngừng.

Khách hàng bức xúc vì bị nhân viên "nhìn chằm chằm" lúc chụp ảnh, quán phản hồi sao?

Theo nội dung một số đánh giá, có người bức xúc cho rằng nhân viên quán "thái độ khó hiểu, cứ giơ máy lên là bị nhìn chằm chằm, làm khách thấy mất tự nhiên". Một người khác phàn nàn rằng "quán nhỏ, chật, không cho chụp các góc khác hay bật flash (quán thì siêu tối), đồ uống đắt và bình thường, ai muốn chụp ảnh không nên đi."

Những bình luận ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhưng điều khiến sự việc "bùng lên" không chỉ vì đánh giá tiêu cực, mà là cách phản hồi từ phía Workshop14. Trên tài khoản Instagram chính thức, quán đăng story ngắn gọn nhưng cực thẳng thắn:

"Workshop14 có quy định chặt chẽ về việc chụp ảnh. Nếu bạn đến vì những bức hình đẹp, thì chúng tôi KHÔNG PHÙ HỢP với nhu cầu của bạn."

Phản ứng của quán trên story

Cùng với đó, bên dưới các đánh giá 1 sao trên Google Review, phía quán cũng nói rõ hơn về tình huống đã xảy ra. Theo miêu tả: "Ngay từ lúc đặt bàn cũng như khi bước vào quán, Workshop14 đều phổ biến rõ ràng các quy định liên quan đến việc chụp ảnh. Workshop14 là một cocktail bar tập trung vào trải nghiệm thưởng thức đồ uống và không cổ súy việc check-in, chụp ảnh bằng flash hay khai thác các góc chụp".

Đặc biệt, quán cũng thẳng thắn cho biết: "Sau khi được nhân viên nhắc nhở nhiều lần về việc tuân thủ quy định chụp ảnh trong không gian chung, khách hàng đã không hợp tác. Để bảo vệ trải nghiệm và quyền riêng tư của các khách khác, chúng tôi buộc phải từ chối phục vụ trong trường hợp này".

Giải thích rõ hơn về lý do đưa ra quy định này, Workshop14 nhấn mạnh rằng ngay từ khi khách đặt bàn, quán đã phổ biến quy định về việc chụp ảnh. Đây là không gian được thiết kế cho trải nghiệm thưởng thức cocktail trong sự yên tĩnh, ánh sáng thấp và riêng tư - chứ không phải nơi dành cho việc check-in hay chụp hình bằng flash. Quán cho biết mục đích của quy định này là để bảo vệ không gian cho những vị khách thực sự muốn thưởng thức đồ uống, đồng thời duy trì tinh thần mà Workshop14 hướng đến: "tập trung vào trải nghiệm, không chạy theo hình ảnh".

Những phản hồi của quán trước các đánh giá 1 sao

Cũng theo các thông tin trên các kênh MXH của quán, dễ thấy Workshop14 là một quán cocktail bar nhỏ, gu khá “kén khách” - nơi người ta đến để thưởng thức hương vị và câu chuyện trong từng ly rượu hơn là để chụp ảnh check-in. Không gian ở đây ưu tiên trải nghiệm riêng tư, ánh sáng mờ, tiếng nhạc nhẹ và sự tinh tế trong phục vụ, hướng tới những ai thực sự yêu thích cocktail và muốn tận hưởng một buổi tối đúng nghĩa, thay vì tìm góc sống ảo đẹp để đăng mạng.

Quán đúng, mà khách bực cũng có lí do

Phản ứng này khiến cộng đồng mạng chia làm hai luồng ý kiến. Nhiều người cho rằng Workshop14 quá "thẳng" và lời lẽ có phần lạnh lùng, dễ khiến khách cảm thấy bị gạt ra. Nhưng cũng có không ít người bênh vực, nói rằng một quán cocktail cao cấp có quyền giữ "vibe riêng", và việc khách không đọc kỹ quy định trước khi đến là nguyên nhân gây hiểu lầm.

Chị T., một người yêu thích những không gian uống rượu ấm cúng với bạn bè, và từng ghé nhiều quán tương tự ở Hà Nội, chia sẻ rằng cô hoàn toàn hiểu lý do Workshop14 hạn chế chụp ảnh. "Không gian của những quán cocktail bar kiểu này thường rất yên tĩnh, khách đến để trò chuyện nhẹ hoặc thưởng thức hương vị cocktail trong ánh sáng mờ. Nếu có người bật flash liên tục thì đúng là mất vibe thật. Tuy nhiên, cách Workshop14 phản hồi công khai lại hơi gắt. Giá mà họ diễn đạt nhẹ nhàng hơn một chút, vẫn đủ giữ nguyên tắc mà không khiến khách cảm thấy bị 'dằn mặt'."

(Ảnh: NVCC)

Anh Đ., một khách vừa trực tiếp đến Workshop14 tối thứ 7 vừa qua, ít giờ đồng hồ sau story gây tranh cãi, cũng chia sẻ với chúng tôi về trải nghiệm cá nhân. Anh cho biết quán có phong cách tối giản, ánh sáng vàng nhẹ, không gian nhỏ nhưng tinh tế. "Mình có chụp một tấm ảnh ly cocktail bằng điện thoại, không flash, nhân viên vẫn rất thân thiện. Quán phục vụ kỹ, đồ uống ngon, vibe rất riêng. Mình nghĩ họ chỉ muốn giữ không gian đó không bị phá vỡ và khi trải nghiệm mình cũng hiểu điều đó". Cũng theo anh Đ., việc quán có quy định riêng trong việc chụp ảnh không sai, chỉ là do cách phản ứng hơi thẳng thắn quá nên mới khiến mọi chuyện bùng lên.

Giống như trải nghiệm của anh Đ., ngoài một số đánh giá 1 sao về vấn đề chụp ảnh, Workshop14 vẫn nhận về nhiều đánh giá 5 sao khen ngợi dịch vụ, không gian, trải nghiệm... Hiện tại, quán đang có 4,7 sao trên đánh giá Google Review.

Từ những chia sẻ này, có thể thấy sự việc không chỉ xoay quanh chuyện "được hay không được chụp ảnh", mà còn phản ánh khoảng cách giữa cách quán muốn thể hiện cá tính thương hiệu và chuyện khách hàng cảm nhận sự tôn trọng.

Bởi lẽ, trong thời đại mạng xã hội, nơi mọi trải nghiệm đều được kể lại công khai, "giữ vibe riêng" là quyền của quán, nhưng cách thể hiện và truyền đạt với khách hàng sao cho hài hoà, dễ chịu lại là nghệ thuật. Workshop14 có thể đúng về nguyên tắc, nhưng cách họ chọn lời có thể khiến một câu chuyện nhỏ thành một cuộc tranh luận lớn. Và biết đâu, đó cũng là bài học cho nhiều thương hiệu khác: thẳng thắn là tốt, nhưng đôi khi, mềm mại mới là cách giữ khách ở lại lâu hơn.

(Ảnh: NVCC)

Vẫn là đề bài khó giải: chụp ảnh "sống ảo" ở quán xá

Trên thực tế, câu chuyện ở Workshop14 không phải cá biệt. Vấn đề "chụp ảnh sống ảo trong quán xá" từ lâu đã trở thành đề tài gây tranh cãi ở nhiều nơi, đặc biệt là các quán cà phê, nhà hàng hay bar mang phong cách riêng. Ở thời đại mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành nội dung mạng xã hội, nhiều người gần như xem việc chụp ảnh, check-in là một phần của trải nghiệm, thậm chí quan trọng không kém việc thưởng thức món ăn hay đồ uống.

Tuy nhiên, chính "niềm đam mê sống ảo" đó đôi khi lại khiến không gian chung bị xáo trộn. Không ít trường hợp khách dùng flash sáng chói, di chuyển khắp quán để tìm góc chụp, hay vô tư đứng chắn lối đi giữa giờ cao điểm chỉ để có một bức hình đẹp. Một số người còn mang theo chân máy, ring light hoặc thay trang phục giữa quán, khiến những vị khách khác cảm thấy không thoải mái.

Nhiều quán đã bắt đầu siết lại quy định: cấm dùng flash, hạn chế chụp ảnh ở khu vực bar hoặc khu riêng tư, thậm chí treo biển "no photos" rõ ràng ngay từ cửa. Dù vậy, việc thực thi vẫn gặp khó, bởi có không ít khách hàng "làm ngơ" hoặc cho rằng đó chỉ là "quy định cho có". Có quán buộc phải nhắc nhở nhiều lần trong một buổi, dẫn tới những tình huống khó xử giữa nhân viên và khách.

(Ảnh minh hoạ)

Bản thân các chủ quán cũng đang giằng co giữa hai lựa chọn: một bên là hình ảnh đẹp lan toả trên mạng xã hội giúp quán được biết đến nhiều hơn, một bên là việc bảo vệ trải nghiệm thật sự của những người đang ngồi trong quán, thưởng thức trong yên tĩnh và riêng tư. Nếu quá khắt khe, quán có thể bị cho là "khó tính"; còn nếu buông lỏng, không gian dễ mất đi sự tinh tế vốn được xây dựng bằng rất nhiều công sức.

Câu chuyện ở Workshop14 cho thấy khoảng cách mỏng manh giữa "trải nghiệm thật" và "trải nghiệm để đăng tải MXH". Trong khi quán muốn giữ trọn không gian cho người thưởng thức, thì nhiều khách lại xem việc chụp ảnh là một phần không thể thiếu của cuộc vui. Ở ranh giới ấy, điều quan trọng không chỉ là quy định, mà là cách đôi bên hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Bởi đôi khi, sự tinh tế trong giao tiếp lại là thứ định hình nên hình ảnh của cả thương hiệu lẫn người trải nghiệm.