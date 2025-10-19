5 nơi đáng đi nhất ngày 20/10!

Ngày 20/10 là dịp để tôn vinh và gửi lời tri ân đến những người phụ nữ thân yêu. Nếu bạn vẫn chưa biết nên đi đâu để tận hưởng một ngày thật thư giãn hay đơn giản là tìm một không gian khác lạ để đổi gió cùng bạn bè, danh sách dưới đây có thể là những gợi ý thú vị. Từ địa điểm chăm sóc sức khỏe, quán cà phê mang không khí ấm cúng đến các hoạt động nhẹ nhàng như workshop cắm hoa – mỗi nơi đều mang đến một cách riêng để tận hưởng trọn vẹn ngày dành cho phái đẹp.

1. Cá Hồi Sauna & Ice Bath

Bắt đầu buổi sáng bằng một hoạt động detox cho sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần là một gợi ý vô cùng lý tưởng sau khoảng thời gian dài làm việc và học tập mệt mỏi. Tại Cá Hồi Sauna & Ice Bath, khách tham quan sẽ được trải nghiệm các hoạt động như xông hơi, ngâm bồn nóng, lạnh và đặc biệt nhất là ngâm mình trong bể đá nhằm lấy lại năng lượng. Đây là một mô hình khá mới ở Việt Nam và chắc chắn đây sẽ là một điểm đến yêu thích của tất cả mọi người.

Không gian tại Cá Hồi Sauna & Ice Bath

Nơi đây còn phù hợp với một nhóm bạn trẻ mong muốn có một địa điểm tụ tập vừa vui chơi vừa tham gia các hoạt động tốt cho sức khỏe. Cá Hồi Sauna & Ice Bath còn có hoạt động chạy bộ và yoga được tổ chức thường xuyên. Đặc biệt, không chỉ có không gian thư giãn và các hoạt động chăm sóc phục hồi, Cá Hồi Sauna & Ice Bath còn có một menu đồ ăn tốt cho sức khoẻ và các loại nước ép giá từ 50 - 100 nghìn đồng. Chính vì thế, gợi ý tuyệt vời dành cho phái đẹp trong dịp 20/10, để tự thưởng cho bản thân hoặc cùng bạn bè tận hưởng một ngày trọn vẹn tràn đầy năng lượng.

Địa chỉ: 120/29 Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh

2. Faro Cafe

Một quán cà phê có thể tụ tập, hội họp cùng bạn bè dịp 20/10 cũng là một lựa chọn vô cùng lý tưởng. Faro Cafe là một địa điểm “quen mặt” với giới trẻ TP.HCM với những món nước cực kỳ hợp gu và không gian check-in siêu đẹp. Các chi nhánh của Faro Cafe đều có không gian rộng rãi, phong cách trang trí ấn tượng.

Faro Cafe

Đặc biệt vào ngày Phụ Nữ Việt Nam, Faro Cafe đã dành tặng cho những khách hàng nữ một món quà vô cùng đặc biệt. Đó chính là một bức tranh chân dung được vẽ ngay tại không gian quán và tặng bất ngờ cho các khách nữ như một lời tri ân từ Faro Cafe đến khách hàng.

Hoạt động cực đáng yêu của Faro Cafe dịp 20/10

Faro Cafe có menu nước và bánh vô cùng độc đáo, đặc biệt nhất khi ai thuộc team Matcha Latte thì Faro Cafe là một cái tên không thể bỏ lỡ. Ngoài ra còn nhiều món nước trái cây khác được kết hợp hương vị rất độc đáo mà giá cả lại vô cùng phải chăng.

Địa chỉ: - Faro Cafe - Thảo Điền Villa: 81 Xuân Thuỷ, Phường An Khánh - Faro Cafe - Vạn Phúc Square: 104 Đinh Thị Thi, KDC Vạn Phúc City Thời gian: 7 giờ - 22 giờ.

3. Workshop

Workshop cắm hoa là hoạt động được nhiều người lựa chọn trong dịp 20/10, vừa nhẹ nhàng vừa giúp thư giãn sau những ngày làm việc bận rộn. Tại không gian Blue Matcha, The Blue TShirt kết hợp cùng Hoa Nhà Ca tổ chức một buổi cắm hoa dành cho phái nữ. Không gian sáng, đơn giản, điểm xuyết bởi tông xanh - trắng tạo cảm giác dễ chịu và gần gũi.

Workshop tại The Blue TShirt

Hay với workshop làm móc khóa của XOXO.Saigon, khách đến tham gia có thể làm được nhiều móc khoá với các charm vô cùng dễ thương mà giá cả lại rất phải chăng. Ngoài ra, giới trẻ còn có thể làm ốp lưng điện thoại tại 86 Trần Quang Khải. Có thể nói, 20/10 cùng nhau đi làm workshop những món đồ nhỏ xinh là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời.

Địa chỉ: - The Blue TShirt: 12 Nguyễn Siêu, Phường Sài Gòn. - 86 Trần Quang Khải, Phường Tân Định - 158/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thạnh Mỹ Tây

4. Baby Spoon

Baby Spoon là một nhà hàng Nhật mang phong cách Ý, nằm ẩn mình trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Thánh Tôn, gần khu chợ Bến Thành. Không gian quán không quá lớn nhưng được bài trí tinh tế, mang lại cảm giác gần gũi và ấm cúng đủ để bạn cùng người thân hoặc nhóm bạn thân có một buổi gặp gỡ nhẹ nhàng trong dịp 20/10. Ánh sáng vàng dịu, quầy bếp mở và mùi thơm đặc trưng của món ăn tạo nên một không khí rất riêng, vừa đơn giản vừa dễ chịu.

Baby Spoon

Thực đơn của Baby Spoon khá đa dạng, kết hợp giữa hương vị Nhật Bản thanh nhẹ và phong cách Ý hiện đại. Từ những món sống như sushi, bạch tuộc ngâm tương cho đến mì Ý, cơm trộn hay gà chiên, tất cả đều được trình bày chỉn chu và mang hương vị đậm đà. Phần ăn tại quán khá đầy đặn, phù hợp cho cả bữa trưa lẫn bữa tối. Mức giá cũng tương đối dễ chịu so với khu vực trung tâm.

Địa chỉ: 200/23 Lê Thánh Tôn Thời gian: 11h-14h30 & 17h-22h00

5. Fashionista Café

Fashionista Café gây ấn tượng với không gian sang trọng, được bài trí tinh tế theo phong cách tối giản nhưng vẫn ấm cúng. Ánh sáng vàng dịu, điểm nhấn là những góc decor nhỏ gọn, phù hợp cho các buổi gặp gỡ thân mật hay tiệc nhỏ. Quán nằm ở khu vực trung tâm, nên khá thuận tiện cho những ai muốn tìm một địa điểm ăn tối nhẹ nhàng mà vẫn có không khí riêng.

Nhà hàng Fashionista Café

Thực đơn tại Fashionista Café là sự kết hợp giữa ẩm thực Âu và Á, mang hơi hướng fusion hiện đại. Dịp 20/10, quán giới thiệu menu giới hạn gồm cá hồi Na Uy, salad trứng cá và món tráng miệng “bí mật” được chuẩn bị riêng cho ngày đặc biệt này. Ngoài ra, đồ uống và rượu vang cũng được lựa chọn kỹ, giúp bữa ăn trở nên trọn vị hơn và đặc biệt nhất là nơi đây còn nằm trong danh sách Michelin Selected.

Với không gian vừa đủ riêng tư, vừa có sự tinh tế trong cách phục vụ, Fashionista Café là lựa chọn phù hợp cho những buổi tối 20/10, dù là bữa ăn lãng mạn của hai người hay buổi tụ họp nhỏ cùng bạn bè.