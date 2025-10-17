Chuyên gia hàng đầu hết lời khen ngợi 1 món bánh khiến chị em mê đắm dịp 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang đến gần, đây là thời điểm để mỗi người dành những lời chúc tốt đẹp và món quà ý nghĩa đến mẹ, vợ, chị em hay đồng nghiệp thân thương. Ngoài hoa và những lời chúc, nhiều người mong muốn tìm được một món quà “đặc biệt hơn một chút” vừa tinh tế, vừa thể hiện được sự trân trọng dành cho phái đẹp.

Những món quà thân thuộc nhưng luôn ghi điểm với phái nữ

Hoa tươi, mỹ phẩm, túi xách hay nước hoa… có thể đã trở thành những “biểu tượng” quà tặng quen thuộc mỗi dịp 20/10. Dẫu không mới, nhưng chúng vẫn luôn khiến người nhận mỉm cười hạnh phúc bởi đó là một trong những cách giản dị và tinh tế nhất để thể hiện tình cảm.

Giống như bó hoa tươi thắm, dù năm nào cũng được tặng nhưng vẫn khiến người phụ nữ cảm thấy được yêu thương. Hay thỏi son, món đồ nhỏ bé nhưng ẩn chứa sự quan tâm, như một lời nhắn gửi rằng: “Bạn xứng đáng rực rỡ mỗi ngày!”. Chính những món quà “old but gold” ấy đã trở thành ngôn ngữ không lời của sự quan tâm.

Và chính vì vậy, những món quà thân quen ấy vẫn không hề lỗi thời, chỉ cần được chọn lựa bằng cả tấm lòng, hoặc được “nâng cấp” bằng sự tinh tế trong cách trao tặng, chúng vẫn khiến người phụ nữ cảm nhận được tình yêu, sự chu đáo và gu thẩm mỹ của người tặng. Cũng từ tinh thần đó, Nhất Hương Group, thương hiệu hơn 30 năm trong ngành bánh & pha chế đã mang đến một lựa chọn hoàn toàn mới mẻ cho mùa tri ân này.

Nhất Hương đã đem đến món quà mới nhân dịp 20/10

Tuy vậy, vẫn có một món quà đánh thức mọi giác quan đến từ Sun Guzto

Nếu bạn đang tìm kiếm một món quà vừa mới mẻ, vừa đủ tinh tế để chạm đến cảm xúc người nhận, bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto của Fancy Foods (thuộc Nhất Hương Group) chính là gợi ý không thể bỏ qua. Món quà này gây ấn tượng bởi hội tụ đủ “3 ngon”: ngon miệng, ngon mắt và “ngon” cho sức khỏe, được các chuyên gia quốc tế ca ngợi là “cookie hạnh nhân ngon nhất thế giới”.

Bánh có lát hạnh nhân vàng óng, giòn rụm, thơm dịu mùi bơ và vị ngọt vừa phải. Mỗi miếng bánh là sự kết hợp hoàn hảo giữa hương vị và cảm xúc, khiến người nhận say mê ngay từ lần thử đầu tiên. Không chỉ ngon, Sun Guzto còn được đóng gói trong những hộp thiếc, hộp giấy hay túi quà tinh tế với tông màu trang nhã. Có thể nói, đây xứng đáng là món quà sang trọng cho mọi đối tượng: mẹ, người yêu, bạn bè hay đối tác.

Bên cạnh đó, Sun Guzto còn được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn ISO 22000, không chất bảo quản và chứa đến 20% hạnh nhân nên rất giàu vitamin E, protein và chất béo tốt cho tim mạch, làn da và vóc dáng. Trong xu hướng “ăn ngon - sống khỏe” mà giới trẻ đang quan tâm thì đây chính là món quà thể hiện sự quan tâm chu đáo và hiện đại.

Không dừng lại ở đó, Sun Guzto còn chinh phục khẩu vị phái nữ với 8 hương vị độc đáo: từ hạnh nhân bơ, chocolate, matcha, mè đen đến tôm, cá, rong biển và moka. Mỗi hương vị mang một phong cách riêng, vừa truyền thống vừa sáng tạo, khiến người nhận cảm nhận được sự đầu tư và tinh tế của người tặng.

Sun Guzto còn chinh phục khẩu vị phái nữ với 8 hương vị độc đáo

Được 4 chuyên gia ẩm thực hàng đầu thế giới ca ngợi, trong đó có Giáo sư Ruud Bottemanne (Hà Lan) và Chef David Broutin (Pháp), Sun Guzto không chỉ là chiếc bánh mà là một món quà mang chuẩn mực quốc tế, chứa đựng niềm tự hào Việt.

Bánh được 4 chuyên gia ẩm thực hàng đầu thế giới ca ngợi

Mỗi dịp 20/10, có nhiều lựa chọn quà tặng để gửi đến phái đẹp, nhưng điều tạo nên khác biệt vẫn là sự tinh tế trong cách chọn lựa. Bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto của Fancy Foods (thuộc Nhất Hương Group) là gợi ý đáng chú ý, món quà hiện đại, chất lượng và tốt cho sức khỏe, thể hiện gu chọn quà khéo léo và sự quan tâm chân thành dành cho người nhận.