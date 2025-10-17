Việt Nam vào tốp những quốc gia có nền ẩm thực hàng đầu thế giới

Tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Condé Nast Traveller vừa công bố các bảng xếp hạng trong khuôn khổ Readers' Choice Awards 2025 - giải thưởng thường niên do độc giả trên toàn thế giới bình chọn.

Theo ban tổ chức, từ những bữa sáng buffet phong phú, ẩm thực đường phố đậm đà hương vị cho đến những bữa tối sang trọng… tất cả đều phản ánh rõ nét bản sắc và niềm tự hào của một quốc gia có nền ẩm thực đặc sắc.

Trong những chuyến du lịch, việc thưởng thức ẩm thực địa phương là cách để hiểu thêm về con người, văn hóa nơi đó. Mỗi quốc gia đều sở hữu bí quyết, phong cách thưởng thức ẩm thực riêng, phản ánh văn hóa, nhịp sống của người dân bản địa…

Năm nay, ban tổ chức vinh danh 15 điểm đến trên khắp thế giới do bạn đọc bình chọn - những điểm đến khiến vị giác của du khách "thổn thức" nhất. Các quốc gia góp mặt trong danh sách đều đạt điểm hài lòng từ 94% trở lên từ du khách.

Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật khi đứng ở tốp 4 với số điểm 96,67, khẳng định vị thế là một trong những điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới.

Bánh mì bò kho là một trong những món ăn ưa thích của nhiều du khách

Những thửa ruộng bậc thang xanh mướt đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Việt Nam và nơi đây cũng sở hữu nguồn nguyên liệu tươi ngon bậc nhất. Các món cơm nóng hổi, bún, bánh cuốn… tất cả đều được kết hợp cùng rau củ tươi, thịt mềm ngọt và hương thơm nồng nàn của các loại rau gia vị.

"Không ai từng du lịch bụi ở Việt Nam mà lại không nhắc đến ẩm thực đường phố - từ chợ nổi Cái Răng tấp nập ghe thuyền đến những quán nhỏ trong hẻm Xóm Chiếu ở TP HCM, nơi hội tụ tinh hoa món Việt với mức giá bình dân nhưng hương vị đậm đà khó quên" – Condé Nast Traveller nêu.

Bảng xếp hạng năm nay quy tụ nhiều điểm đến có nền ẩm thực đặc sắc đến từ châu Á, châu Âu và Nam Mỹ. Quốc gia dẫn đầu danh sách những nền ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2025 là Thái Lan với 98,33% lượt bình chọn từ độc giả. Sự đa dạng vùng miền mang đến cho Thái Lan một kho tàng hương vị phong phú, mỗi điểm đến đều mở ra những trải nghiệm ẩm thực mới lạ chưa từng có.

Bún chả cũng là món "phải thử" khi tới Việt Nam du lịch

Mì quảng, gỏi cuốn và cơm tấm, những món ăn được làm từ nguyên liệu gạo khiến khách quốc tế mê mẩn khi tới Việt Nam