Cảnh tượng trên bầu trời Nhật Bản khiến nhiều người xem bật khóc, nhận xét: "Rất lâu nữa mới được xem lại"

Nhắc đến Nhật Bản, nhiều du khách thường nghĩ ngay đến mùa hoa anh đào, những con phố Tokyo rực rỡ hay nền ẩm thực tinh tế bậc nhất châu Á. Nhưng với những ai đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc trong năm 2025, khoảnh khắc đáng nhớ nhất có lẽ không nằm ở các điểm đến quen thuộc, mà ở đảo nhân tạo Yumeshima (Osaka) – nơi diễn ra Expo 2025 Osaka, Kansai, sự kiện được xem là một trong những lễ hội quốc tế hoành tráng và giàu cảm xúc nhất trong năm.

Mới đây, sự kiện đã đi tới hồi kết sau khoảng 6 tháng diễn ra bằng lễ bế mạc với buổi trình diễn drone ấn tượng. Video ghi lại khoảnh khắc hàng ngàn drone thắp sáng trên bầu trời được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người trầm trồ.

Thậm chí theo những ai có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức, có những người đã rơi nước mắt. "Một chị người Nhật đứng sau mình khóc rưng rức", du khách có tài khoản Thuy Chan chia sẻ. "Họ bảo phải khá lâu nữa mới được chiêm ngưỡng lại cảnh thế này!", một người khác nói thêm.

Khoảnh khắc drone tạo hình linh vật sự kiện xuất hiện trên bầu trời đêm bế mạc (Ảnh Yabai)

Expo 2025 Osaka có gì?

Expo 2025 Osaka, Kansai được tổ chức từ 13/4 đến 13/10/2025 tại đảo nhân tạo Yumeshima, vịnh Osaka, Nhật Bản. Sự kiện mang chủ đề “Designing Future Society for Our Lives” – “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta” – thu hút hơn 160 quốc gia và tổ chức quốc tế tham gia. Mỗi gian trưng bày (pavilion) là một góc nhìn về tương lai: Từ công nghệ y sinh, năng lượng sạch, giáo dục sáng tạo cho đến ẩm thực bền vững.

Theo BIE Paris, triển lãm hướng đến ba tiểu chủ đề lớn: Saving Lives (Bảo vệ sự sống), Empowering Lives (Trao quyền cho cuộc sống) và Connecting Lives (Kết nối cuộc sống) – nhằm khuyến khích mọi người cùng suy ngẫm và hành động cho một thế giới bền vững hơn.

Trong suốt sáu tháng, đảo Yumeshima trở thành “phòng thí nghiệm sống” (People’s Living Lab) – nơi du khách không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động trải nghiệm. Nhiều khu trưng bày ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR, AR) giúp người xem “bước vào” thế giới tương lai: từ thành phố thông minh, hệ sinh thái tái tạo, đến những mô hình nhà ở không phát thải.

Một số hình ảnh về sự kiện (Ảnh Japan Rail Pass)

Đêm bế mạc rực rỡ hơn bao giờ hết

Với du khách, Expo 2025 không đơn thuần là một hội chợ triển lãm, mà là hành trình khám phá tổng hợp giữa công nghệ, văn hóa và nghệ thuật. Mỗi buổi tối, chương trình ánh sáng “One World, One Planet” thắp sáng bầu trời bằng khoảng 1000 drone, kết hợp âm nhạc điện tử và nhịp trống truyền thống Nhật Bản – mang lại cảm xúc đặc biệt cho người xem.

Tuy nhiên, đêm bế mạc đặc biệt hơn cả, khi số lượng drone được sử dụng cho buổi trình diễn lên tới con số 3000. Theo RedCliff Inc., đơn vị phụ trách kỹ thuật, buổi trình diễn ánh sáng đêm 13/10 đã lập kỷ lục thế giới với hơn 140.000 lượt bay drone trong suốt thời gian diễn ra Expo. Mỗi drone hoạt động như một “điểm sáng” trong bức tranh khổng lồ, phối hợp theo nhạc nền để tạo thành các hình khối động giữa bầu trời đêm. Khi linh vật Myaku-Myaku khổng lồ cao hơn 200 m “xuất hiện” giữa không trung.

Theo Tokyo Weekender, lễ bế mạc còn có các tiết mục kết hợp giữa pháo hoa, trình diễn nước và diễu hành văn hóa, gói trọn tinh thần chủ đạo của sự kiện: “Designing Future Society for Our Lives” – “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta”. Không chỉ là màn chia tay, buổi trình diễn được ví như lời tri ân dành cho hàng triệu người đã đến Osaka trong suốt sáu tháng qua.

Trải nghiệm không thể quên cho du khách

Với những du khách có dịp tới Osaka, có cơ hội tham gia Expo 2025, chắc chắn là một trải nghiệm đáng nhớ. Expo 2025 không đơn thuần là một hội chợ triển lãm, mà là hành trình khám phá tổng hợp giữa công nghệ, văn hóa và nghệ thuật.

Ban ngày, du khách có thể ghé thăm pavilion các quốc gia, nơi giới thiệu sáng kiến về môi trường, khoa học và văn hóa. Pavilion của Pháp, UAE, Ả Rập Xê Út hay Nhật Bản được đánh giá cao nhờ thiết kế độc đáo, sử dụng vật liệu tái chế và tạo ra không gian nhập vai đa giác quan. Pavilion của Cartier Women’s Pavilion, theo Architectural Digest, nổi bật với kiến trúc mềm mại, tôn vinh vai trò phụ nữ trong sáng tạo bền vững.

Ngoài ra, khu Food & Culture Zone là điểm dừng chân hấp dẫn với hàng trăm món ăn đặc trưng vùng Kansai – từ takoyaki, kushikatsu đến negiyaki – do các đầu bếp Osaka chế biến. Nhiều gian hàng còn giới thiệu ẩm thực quốc tế, trong đó có khu “Tasting the World” nơi du khách có thể thưởng thức thực đơn từ hơn 50 quốc gia.

Theo JETRO Japan, Expo 2025 không chỉ là sự kiện du lịch lớn nhất nước Nhật trong năm mà còn là bước tiến quan trọng trong việc thực hiện chiến lược “Society 5.0” – xã hội lấy con người làm trung tâm, ứng dụng công nghệ số để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Việc hơn 28 triệu lượt khách dự kiến đến Osaka trong nửa năm đã mang lại nguồn thu lớn cho khu vực Kansai, đồng thời tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch Nhật Bản sau giai đoạn phục hồi hậu đại dịch.