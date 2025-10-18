Sự thật về thiếu gia "giàu 7 đời" của gia tộc 7.000 tỷ mang GS25 về Việt Nam

GS25 cửa hàng tiện lợi của Hàn Quốc được một tập đoàn có tuổi thọ hơn 70 năm tuổi mang về, đó chính là Sơn Kim Group. Được nhiều người biết đến là một tập đoàn đa ngành thành lập từ năm 1957, lúc bấy giờ Sơn Kim Group ban đầu có tên là Đại Thành. Đây là một tập đoàn dệt may nổi tiếng, đến nay đã lưu truyền qua 3 thế hệ và người hiện đang điều hành thế hệ thứ 3 hiện nay là Giám đốc Nguyễn Hoàng Tuấn.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn có hai người con: con trai cả Nguyễn Hoàng Việt (sinh năm 1995) và con gái út Nguyễn Khánh Linh. Là cháu đích tôn của gia tộc Sơn Kim, Hoàng Việt từng theo học tại Boston University (Mỹ), đây là ngôi trường danh tiếng với học phí khoảng 78.000 USD/năm. Sau khi tốt nghiệp, anh đảm nhận công việc kinh doanh của gia đình tại Massachusetts, điều hành Công ty Seaedi Corp, doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Sơn sáng lập, đồng thời cũng là chủ đầu tư Trường THCS - THPT Duy Tân và mở rộng chi nhánh SEAEDI LLC tại Mỹ.

Trở về Việt Nam, Nguyễn Hoàng Việt tham gia vào hoạt động kinh doanh của Sơn Kim Group, góp mặt trong nhiều sự kiện, dự án và hoạt động thiện nguyện của tập đoàn nhưng khá kín tiếng. Hiện anh phụ trách mảng giáo dục, một lĩnh vực quan trọng trong hệ sinh thái của gia tộc Sơn Kim.

Được biết, công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Kim (SonKim Group) được bà Nguyễn Thị Sơn thành lập năm 1993, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ và bất động sản. Năm 1996, công ty liên doanh với đối tác Hong Kong xây dựng căn hộ cao cấp cho thuê đầu tiên tại TP.HCM. Sau khi ông Nguyễn Hoàng Tuấn trở về nước, Sơn Kim phát triển thêm mảng thời trang với thương hiệu nội y Vera ra đời năm 1997, liên doanh với Quadrille Nishida (Nhật Bản).

Giai đoạn 1999 - 2006: Sơn Kim tập trung vào may mặc, ra mắt thương hiệu đồ mặc nhà Wow (1999) và nhượng quyền Jockey (2002), đồng thời mở rộng sang truyền thông với Vision 21 (2006). Từ 2008 - 2012: Tập đoàn tái cấu trúc sang mô hình holdings, hình thành SonKim Retail và SonKim Land. Năm 2017: SonKim Retail chính thức được thành lập, thống nhất quản lý hệ sinh thái bán lẻ đa ngành (hơn 15 thương hiệu) với doanh thu hàng trăm triệu USD.

Một cột mốc quan trọng trong hành trình hoạt động của SonKim Group khi đầu tư mạnh vào lĩnh vực F&B, đó chính là SonKim Retail đã ký kết với tập đoàn GS Retail Hàn Quốc mang chuỗi cửa hàng tiện lợi nổi tiếng ở Hàn Quốc - GS25 đến Việt Nam. Cửa hàng đầu tiên của thương hiệu đã mở tại TP.HCM và nhanh chóng mở rộng tại nhiều nơi ở các khu vực trung tâm thành phố. Mới đây, thương hiệu cũng đã mở rộng chuỗi cửa hàng tại Hà Nội, khiến giới trẻ nườm nượp đến check-in.

Cũng trong năm 2017, hợp tác cùng hai đầu bếp nổi tiếng thế giới đạt ba sao Michelin Jacques và Laurent Pourcel để phát triển ý tưởng ẩm thực đầu tiên của mình. Đây cũng là cơ sở duy nhất tại Việt Nam do các đầu bếp 3 sao Michelin đứng đầu. Đến năm 2019, công ty tiếp tục mở rộng danh mục F&B khi hợp tác với thương hiệu Nhật Bản Watami, ra mắt hai mô hình Watami Japanese Dining và Kyo Watami Grill & Sushi, góp phần làm phong phú thêm danh sách các thương hiệu nhà hàng cao cấp tại Việt Nam.

Không dừng lại trong việc đầu tư F&B, SonKim Group còn tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp với thương hiệu HealthSpa, từng bước hoàn thiện định hướng trở thành hệ sinh thái phong cách sống tích hợp