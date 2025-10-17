Sự thật về ông chủ trẻ đứng sau chuỗi cà phê rẻ nhất Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với Phúc Long và Highlands

Trên những con đường sôi động ở trung tâm TP.HCM, không khó để bắt gặp những cửa hàng nhỏ xinh với tông màu xanh quen thuộc, luôn đông khách ghé mua. Đó chính là Guta, một thương hiệu cà phê gắn liền với nhịp sống thường ngày của thành phố.

Nguyễn Minh Thế sinh năm 1986, là người đứng sau chuỗi cà phê vỉa hè có mặt khắp các khu vực trung tâm của TP.HCM này. Ra mắt vào năm 2016, Guta mở cửa với vốn đầu tư vô cùng ít ỏi, không có nhiều ông lớn đằng sau hậu thuẫn như những thương hiệu cà phê khác trên thị trường sau nhiều năm hoạt động mà mở rộng thị trường Guta đã có mặt trên nhiều góc phố của TP.HCM và phần nào đó trở thành địa điểm yêu thích của người dân.

Ông Nguyễn Minh Thế

Trước khi khởi nghiệp với Guta thì ông Nguyễn Minh Thế đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cà phê với nhiều vị trí khác nhau. Điểm độc đáo của Guta đó chính là cách định hình phong cách của chuỗi cà phê. Theo thông tin từ Guta, thương hiệu đã lấy cảm hứng từ câu chuyện bên ly cà phê sáng, tối đã trở thành một nét văn hóa của người Việt. Từ đó, Guta dần trở thành một trong những điểm đến yêu thích của người Việt mỗi buổi sáng, ngồi vỉa hè uống ly cà phê ngắm nhìn đường phố hay ghé vào những hàng lưu động của Guta để ghé vào mua.

Bên cạnh đó, mô hình kinh doanh của Guta được đánh giá là khá sáng tạo khi áp dụng các công thức khác nhau và luôn không ngừng mở rộng kinh doanh. Năm 2016, khi quán cà phê đầu tiên có lời, ông Nguyễn Minh Thế và đội ngũ đã mở cửa hàng thứ hai, sau khi 70 cử hàng kinh doanh hiệu quả thì mới tính tới mở 120 cửa hàng trong năm 2022.

Cũng chính sự linh hoạt và đầu tư có bài bản từ người có kinh nghiệm trong lĩnh vực F&B, Guta đã liên tục thử nghiệm nhiều mô hình mới. Đó là những mô hình Gucart (mô hình xe cà phê), Gustore (mô hình cửa hàng), Gukiosk (mô hình kiosk), nhằm giải quyết bài toán về việc mong muốn được hiện diện trên nhiều nẻo đường tấp nập của thành phố nhưng vẫn phù hợp với định hướng kinh doanh, chi phí đầu tư và mặt bằng.

Không ngừng thử nghiệm là mục tiêu chính của Guta, bên cạnh những mô hình lưu động thường thấy trên các nẻo đường, Guta cũng từng thử nghiệm mô hình quán cà phê Guta Premium, bán thêm trà sữa và bánh.

Câu chuyện về nhượng quyền kinh doanh của Guta cũng là một trong những điểm sáng trong lĩnh vực F&B. Ông Nguyễn Minh Thế từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn, quan hệ giữa đối tác chủ nhà/ nhượng quyền như người thân hay bạn bè chứ không chỉ là đối tác làm ăn. Cũng chính vì triết lý kinh doanh như thế, trong dịch COVID-19, rất nhiều chủ nhà đã miễn giảm tiền thuê mặt bằng cho Guta và từ đó thương hiệu đã phục hồi rất nhanh sau dịch.

Đặc biệt, trong tháng 10 này sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng của Guta khi 10 điểm bán mới chuẩn bị bước vào hoạt động tại nhiều khu vực trọng điểm trên toàn thành phố. Nước uống của Guta có giá cả rất phải chăng, hương vị được nhiều người đánh giá là khá hợp gu, mỗi ly nước có mức giá từ 30 - 50 nghìn đồng. Nhờ tối ưu về vận hành và hướng đến tệp khách hàng chính là nhân viên văn phòng, những người ở độ tuổi từ 20 - 45, các cửa hàng của Guta đạt tỷ suất lợi nhuận trung bình từ 20% đến 30%.