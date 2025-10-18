Đà Nẵng là trung tâm du lịch tầm cỡ, nhưng...

Đó là nhận định của Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh tại Hội thảo “Định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng giai đoạn mới”, ngày 17/10.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Nguyễn Trùng Khánh. Ảnh: Thanh Hiền.

Theo Cục trưởng Cục Du lịch, Đà Nẵng được xác định là trọng điểm kinh tế khu vực duyên hải miền Trung, có vị trí chiến lược, sở hữu và kết nối nhiều di sản thế giới. Trong nhiều năm, Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ của cả nước với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, nghỉ dưỡng núi, du lịch di sản, du lịch sinh thái nông nghiệp đặc sắc, chất lượng cao hấp dẫn du khách trong và ngoài nước… Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật của du lịch của Đà Nẵng không ngừng được nâng cấp. Thành phố còn đầu tư mạnh vào các sản phẩm du lịch biểu tượng và trải nghiệm

”Tuy vậy, những kết quả chung đạt được vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế. Thành phố thiếu sản phẩm đẳng cấp quốc tế để thu hút dòng khách cao cấp, tổ chức được các sự kiện quy mô quốc tế lớn. Khả năng thích ứng với biến động bất thường, khủng hoảng (đại dịch, biến đổi khí hậu) còn thấp. Ngoài ra, tính mùa vụ và phụ thuộc vào một số thị trường còn rõ rệt, đặc biệt thách thức về bảo vệ môi trường du lịch trong quá trình phát triển”, ông Khánh chỉ rõ.

Theo ông Khánh, để tiếp tục phát huy vai trò trung tâm du lịch của vùng và của cả nước, Đà Nẵng phải tiếp tục cải thiện kết nối và các điều kiện hạ tầng du lịch. Trong đó chú trọng mở rộng sân bay Đà Nẵng để đáp ứng được lưu lượng lớn hơn (25-30 triệu hành khách/năm), phát triển cảng du lịch Tiên Sa thành cảng phục vụ du thuyền, tàu biển du lịch cao cấp.

Thành phố cũng cần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đặc sắc và đa dạng các giá trị trải nghiệm; chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh ; nghiên cứu ban hành cơ chế ưu đãi đầu tư cho các dự án nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí, trung tâm hội nghị, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực...

Du khách tham quan bán đảo Sơn Trà.

Ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho hay, giai đoạn 2020-2025, ngành du lịch Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với 17,3 triệu lượt khách, gấp 4 lần so với năm 2020. Điều này cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ và sự bứt phá của du lịch Đà Nẵng. Tuy nhiên, thành phố vẫn đang đối diện với nhiều thách thức: tác động từ biến động kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và thiên tai, cạnh tranh giữa các điểm đến. Ngoài ra, hạ tầng du lịch chưa đồng bộ và tình trạng chèo kéo, bán hàng rong tại một số khu vực vẫn tồn tại, ảnh hưởng đến hình ảnh và trải nghiệm của du khách.

Ông Vương cho biết, thành phố xác định một số định hướng du lịch trong giai đoạn mới, như tập trung mở rộng không gian du lịch gắn với tiêu chuẩn xanh; phát triển các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, du lịch văn hóa - lịch sử; đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng, triển khai các dự án động lực; tăng cường kết nối giao thông liên vùng, hướng tới xây dựng Đà Nẵng trở thành cửa ngõ du lịch quốc tế của miền Trung - Tây Nguyên.

“Sở cũng chú trọng đa dạng hóa sản phẩm du lịch theo hướng chất lượng cao và bền vững, ưu tiên phát triển du lịch biển, MICE, văn hóa - tâm linh, chăm sóc sức khỏe và du lịch xanh. Bên cạnh đó đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực…”, ông Vương thông tin.