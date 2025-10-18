Bức ảnh ruộng dưa hấu được đặt những viên đá lên từng quả, nhiều người "há hốc miệng" khi biết công dụng "thần kỳ"

Đã không ít lần, MXH rần rần trước những bức ảnh chụp cánh đồng dưa hấu phủ kín những viên đá nhỏ xếp đều tăm tắp trên từng quả. Điều đó khiến dân tình bàn tán không ngớt, nhiều người thậm chí còn cho rằng chủ ruộng đang "trang trí" cho vui hay đánh dấu từng quả để phân biệt. Nhưng sự thật phía sau lại khiến ai nấy phải trầm trồ, bởi đây là một mẹo nông nghiệp dân gian đã tồn tại từ lâu, được người trồng dưa ở nhiều vùng Trung Quốc.

Hình ảnh mỗi quả dưa hấu có 1 viên đá ở trên gây bão mạng

Thoạt nhìn, hình ảnh từng quả dưa nằm ngay ngắn, bên trên đặt viên đá trông khá… kỳ lạ. Thế nhưng, mỗi viên đá ấy lại mang trong mình một "nhiệm vụ" riêng, góp phần tạo nên những trái dưa tròn trịa, ngọt lành hơn bao giờ hết.

Trước hết, theo kinh nghiệm truyền miệng, những viên đá đóng vai trò như "vệ sĩ" của ruộng dưa. Khi chim hay các loài vật nhỏ tìm đến, chúng sẽ bị mất thăng bằng khi đậu lên quả dưa có viên đá, từ đó bay đi. Cách làm này vừa đơn giản vừa tự nhiên, giúp người nông dân tránh được cảnh chim mổ phá mà không cần dùng đến lưới hay hóa chất.

Bên cạnh đó, đá còn giúp người trồng dễ dàng đánh dấu quả đã chín. Trong một cánh đồng rộng lớn với hàng trăm quả dưa, việc nhớ từng vị trí là điều gần như không thể. Thế nên, chỉ cần một viên đá đặt lên quả đã đến thời điểm thu hoạch, người nông dân sẽ dễ dàng nhận biết và thu hái đúng lúc, tránh tình trạng dưa bị chín nẫu hay hỏng giữa đồng.

Những viên đá có vai trò đặc biệt

Một lý do khác khiến phương pháp này được ưa chuộng là khả năng bảo vệ dưa khỏi ánh nắng gắt. Khi mặt trời chiếu xuống, phần rãnh hoặc mặt trên của quả dưa dễ bị cháy nắng, ảnh hưởng đến vỏ và độ giòn ngọt bên trong. Viên đá khi ấy như một lớp "mũ che" tự nhiên, giúp giảm nhiệt độ, giữ cho quả dưa luôn mát và đều màu.

Không dừng lại ở đó, người nông dân còn tin rằng việc đặt đá có thể giúp quả dưa phát triển cân đối hơn. Trọng lượng của viên đá khiến dưa nằm ổn định, không bị nghiêng hay phát triển lệch một bên, nhờ vậy mà khi thu hoạch, dưa hấu có hình dáng tròn đẹp, bắt mắt.

Điều thú vị nhất nằm ở chỗ: những viên đá còn góp phần tăng độ ngọt cho dưa. Nhờ khả năng hấp thụ và tản nhiệt nhanh, đá tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, kích thích quá trình hình thành đường tự nhiên (fructose) trong quả. Chính vì vậy, dưa trồng theo cách này thường có vị ngọt đậm hơn, giòn hơn, và hương vị cũng tươi mát hơn đáng kể.

Việc đặt những viên đá lên quả dưa hấu trên ruộng có rất nhiều ý nghĩa

Phương pháp dân dã nhưng đầy sáng tạo này là minh chứng cho sự khéo léo và tinh tế của người làm nông - những người luôn biết cách tận dụng những điều giản dị quanh mình để tạo nên mùa vụ chất lượng. Thế nên, nếu một ngày tình cờ đi qua ruộng dưa và thấy từng quả "đội đá" trên đầu, đừng vội bật cười - đó chính là cả một bí quyết trăm năm được truyền lại, giúp mang đến những trái dưa ngọt lành cho mùa hè.

(Tổng hợp/Ảnh: Yahoo)