1 đầu bếp Việt gây sốt ở đấu trường quốc tế, một mình "ôm" hai giải thưởng cao nhất trước loạt đối thủ đáng gờm

Nghệ thuật làm bánh ngọt là sự hoà quyện giữ kỹ thuật, óc sáng tạo và cảm xúc. Mỗi chiếc bánh không đơn thuần chỉ là món ăn, mà còn là sự kết hợp của tay nghề và gu thẩm mỹ của mỗi đầu bếp. Từ cách chọn nguyên liệu, phối màu, đến tạo hình tinh tế, tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và tư duy nghệ thuật. Chính vì thế, làm bánh ngày nay là một hình thức thể hiện bản sắc cá nhân của đầu bếp và văn hoá ẩm thực của mỗi quốc gia.

Với người thợ bánh, mỗi tác phẩm là một câu chuyện và cũng có thể là hành trình thể hiện sự độc đáo trong văn hoá ẩm thực Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới. Và trong hành trình đó, đoàn đầu bếp Việt Nam, với nòng cốt là các giảng viên của Nhất Hương Academy, đã giành 18 huy chương tại Asian Pastry Young Chefs Challenge 2025 ở Trung Quốc - cuộc thi làm bánh quốc tế uy tín được Worldchefs công nhận. Đặc biệt nhất, có 1 đầu bếp đến từ Việt Nam đã xuất sắc giành được 2 giải thưởng cao trong cuộc thi Asian Pastry Young Chefs Challenge 2025.

Đoàn đầu bếp Việt Nam, với nòng cốt là các giảng viên của Nhất Hương Academy, đã giành 18 huy chương tại Asian Pastry Young Chefs Challenge 2025

2 tác phẩm đạt được huy chương vàng và bạc tại đấu trường quốc tế

Chiến thắng với 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc của Chef Phan Văn Tình tại hạng mục Pastry Art Challenge là minh chứng rõ rệt cho sự giao thoa tuyệt vời giữa kỹ thuật làm bánh đỉnh cao và nền tảng mỹ thuật vững chắc của anh. Hai tác phẩm này không chỉ chinh phục ban giám khảo quốc tế bằng sự tinh xảo, mà còn bởi câu chuyện văn hóa sâu sắc mà chúng truyền tải.

Tác phẩm Vàng “Love” được chế tác từ kem Silver Whip của Nhất Hương. Ba tầng bánh được điêu khắc hoàn toàn thủ công, thể hiện hình ảnh đôi nam nữ hướng về nhau, đây là một biểu tượng kinh điển nhưng đầy cảm xúc về tình yêu và sự sẻ chia. Chef Tình chia sẻ anh muốn gửi gắm rằng cái đẹp có thể đến từ những điều giản dị, miễn là người làm đặt trọn tâm huyết vào đó.

Tác phẩm Vàng “Love”

Trong khi đó, “Pure Beauty” đoạt Huy chương Bạc, được tạo hình từ socola trắng Compound Cacao Talk. Tác phẩm này khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài, bên cạnh hoa sen và chim hạc, đó là những biểu tượng của sự thanh cao và khát vọng vươn lên. Qua chiếc bánh, anh kể câu chuyện về vẻ đẹp của phụ nữ Việt: mềm mại, nhưng kiên cường và đầy tự hào.

Tác phẩm “Pure Beauty” đoạt Huy chương Bạc

Hai tác phẩm không chỉ thể hiện kỹ thuật làm bánh điêu luyện mà còn khắc họa sâu sắc tinh thần và vẻ đẹp của con người Việt Nam.

Gặp gỡ đầu bếp làm rạng danh ẩm thực Việt trên đấu trường quốc tế

Đằng sau những tác phẩm điêu khắc làm từ kem và socola là Chef Phan Văn Tình, một người thầy, một nghệ sĩ với hành trình đặc biệt, nơi đam mê, nghệ thuật và tinh thần dân tộc được hoà làm một.

Đầu bếp Phan Văn Tình

Ít ai biết rằng, Chef Tình từng là một Thạc sĩ mỹ thuật tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Nền tảng này đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận, định hình phong cách làm bánh độc đáo của anh: "Làm bánh với tôi cũng giống như vẽ tranh, chỉ khác ở chất liệu. Từ hội họa sang bánh ngọt, tôi học được cách kết hợp ánh sáng, màu sắc và bố cục để kể một câu chuyện qua từng chi tiết. Nền tảng mỹ thuật giúp tôi nhìn nghề này không chỉ bằng kỹ thuật, mà bằng cảm xúc và thẩm mỹ."

Để đạt được Huy chương Vàng và Bạc, Chef Tình đã phải vượt qua những áp lực và điều kiện làm việc khắc nghiệt. Hành trình sang Trung Quốc là một cuộc chiến không khoan nhượng với thời gian và điều kiện thiếu thốn: "Khi sang Trung Quốc, mọi thứ đều xa lạ, và chúng tôi phải làm việc trong điều kiện hết sức khó khăn tại một khách sạn, không có phòng chuyên môn và không đáp ứng tiêu chuẩn. Tôi đã mất 2 đêm thức trắng để hoàn thiện tác phẩm. Nhưng tôi luôn tự nhủ, đã khoác màu áo Việt Nam thì phải cố gắng hết mình, vì phía sau mình là tập thể Nhất Hương và niềm tin của cộng đồng đầu bếp Việt."

Chef Tình cũng gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ yêu nghề

Cuối cùng, gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ yêu nghề, Chef Tình khuyên: "Hãy kiên trì và thật sự yêu nghề. Nghề bánh đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tinh thần học hỏi liên tục. Khi kỹ thuật đã vững, điều làm nên sự khác biệt là tâm hồn và cảm xúc mà bạn đặt vào mỗi chiếc bánh."

Ẩm thực Việt Nam không chỉ là những món ăn quen thuộc trên bàn ăn, mà còn là nơi hội tụ của sáng tạo, cảm xúc và bản sắc dân tộc. Trong từng chiếc bánh, từng đường nét tinh tế, người thợ Việt đang kể câu chuyện về quê hương bằng chính ngôn ngữ của hương vị và nghệ thuật. Hành trình của Chef Phan Văn Tình là minh chứng cho tinh thần kiên trì, sáng tạo và luôn khát khao vươn tầm thế giới qua từng lát bánh ngọt đầy tự hào.