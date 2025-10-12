Có gì ở những điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn nhất Đà Nẵng?

Nghe làng nghề kể chuyện

Vốn nổi tiếng với nghề làm nước mắm truyền thống hàng trăm năm tuổi, làng nghề nước mắm Nam Ô (phường Hải Vân) cũng là một điểm đến ưa thích của du khách quốc tế khi đến Đà Nẵng.

Du khách thích thú trải nghiệm nghề làm mắm truyền thống Nam Ô (Đà Nẵng). Ảnh: Giang Thanh.

Chưa có điều kiện để quy hoạch làng nghề tập trung, những hộ sản xuất nước mắm Nam Ô nằm rải rác trong khu dân cư ven biển, với những hẻm nhỏ chằng chịt nối tiếp, chỉ vừa 2 xe máy tránh nhau. Nhưng điều đó cũng không ngăn được những du khách hiếu kỳ, tò mò về nghề truyền thống được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đọc về làng nước mắm Nam Ô trên một trang web du lịch nước ngoài, ông Eric Carriere (du khách Pháp) tìm đến đây để trải nghiệm khi có 1 tuần lưu lại Đà Nẵng. “Được nghe câu chuyện về nghề làm mắm được truyền qua 4 thế hệ, xem quy trình làm mắm và thử vị mắm là những trải nghiệm rất độc đáo. Tôi cũng mua một vài chai mắm mini để trở về có thể tặng bạn bè và kể cho họ nghe về làng nghề giàu truyền thống này”, ông nói.

Bén duyên với nghề làm mắm, ông Bùi Thanh Phú, chủ cơ sở nước mắm Hương Làng Cổ cũng là một “hướng dẫn viên” không chuyên với tour du lịch làng nghề rất được lòng du khách. Du lịch là “chìa khóa” để những người làm nghề như ông Phú mở cánh cửa kết nối, gìn giữ làng nghề bền vững trong bối cảnh nhiều nghề truyền thống đang mai một dần.

Những người thợ làm nghề truyền thống kể chuyện bằng du lịch.

“Khách đến đây đa phần muốn tìm hiểu về làng nghề, thăm quan các di tích lịch sử trong làng, tìm hiểu cuộc sống của ngư dân, của những người làm nghề mắm. Qua đó, chúng tôi được kể câu chuyện làng nghề, cũng có thêm một nguồn thu nhập ổn định và quảng bá để nhiều người biết đến làng nghề”, ông Phú kể.

Từ nhiều năm nay, xưởng gốm của ông Nguyễn Văn Xê (làng gốm Thanh Hà, phường Hội An Tây) trở thành điểm tham quan, trải nghiệm ưa thích của du khách khi đến Hội An. Bên cạnh lò gốm “đỏ lửa” mỗi ngày để cung cấp các sản phẩm gốm ra thị trường, những bàn xoay vẫn đều đặn, cần mẫn phục vụ khách tạo hình cho gốm.

Mỗi tháng, làng gốm Thanh Hà đón hàng ngàn lượt khách.

Định hướng phát triển làng nghề gắn với du lịch giúp nhiều hộ làm gốm ở đây có nguồn thu nhập ổn định để tiếp tục gìn giữ nghề. Các con của ông Xê nối nghiệp ông, tiếp tục phát triển xưởng gốm của gia đình, mỗi tháng đón cả ngàn lượt khách trải nghiệm.

“Để thu hút du khách, chúng tôi cũng chủ động sáng tạo, đổi mới nghề gốm truyền thống bằng tạo hình mới, đa dạng hóa các sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của du khách, tạo dấu ấn cho sản phẩm gốm Thanh Hà”, ông Xê nói.

Làng gốm Thanh Hà có lịch sử hơn 500 năm, hiện, có gần 40 hộ với khoảng 70 lao động trực tiếp tham gia sản xuất gốm và hoạt động phục vụ du lịch. Năm 2024, nơi đây đón hơn 500 nghìn lượt khách du lịch. Vừa qua, làng gốm này được vinh danh ở hạng mục "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất" trong khuôn khổ Giải thưởng du lịch Việt Nam 2025.

Mỗi làng nghề một điểm đến

Theo ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng địa phương có tiềm năng lớn trong phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn. Hiện, thành phố có 30 làng nghề truyền thống và 17 nghề truyền thống đang hoạt động gắn liền với lịch sử và đời sống văn hóa địa phương.

Đà Nẵng có nhiều làng nghề nổi tiếng trên bản đồ du lịch.

Mỗi làng nghề là một “bảo tàng sống” lưu giữ tinh hoa nghề cổ, là không gian đậm đà bản sắc vùng miền và cũng tạo sinh kế cho lao động nông thôn. Có thể kể đến các làng nghề nổi bật như: Làng nghề Điêu khắc Đá mỹ nghệ Non Nước, làng đúc đồng Phước Kiều, làng gốm Thanh Hà, Làng rau Trà quế, nghề tre dừa nứa Cẩm Thanh, nghề nước mắm Cửa Khe…

“Những làng nghề này không chỉ tạo sinh kế cho người dân mà còn lại thương hiệu văn hóa du lịch đặc trưng của TP Đà Nẵng, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước”, ông Hưng nói.

Trải nghiệm làng nghề đặc biệt thu hút du khách quốc tế.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau sáp nhập, Đà Nẵng có dư địa và tiềm năng về phát triển làng nghề, du lịch làng nghề gắn với sản phẩm OCOP.

“Đây là thực sự là thế mạnh và tiềm năng của Đà Nẵng, là điểm nhấn mà địa phương có thể khai thác du lịch bền vững . Mỗi làng nghề đều có thể trở thành một điểm đến phục vụ du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài. Nhờ đó, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề cũng dễ dàng tìm được đầu ra, đặc biệt là với lượng lớn khách du lịch và quốc tế đến Đà Nẵng mỗi năm”, ông Tiến nói.