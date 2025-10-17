Dùng muối và baking soda rửa nho là sai, đây mới là cách đúng khiến trứng côn trùng cũng phải tự động "trượt đi"

Mùa thu là mùa vàng, và cũng là lúc vào mùa thu hoạch những chùm nho chín mọng. Dạo quanh một vòng chợ online hoặc khi bạn dạo một lượt ở các chợ, sẽ thấy nho được bày bán rất nhiều, giá cũng rẻ hơn so với những tháng khác trong năm. Nho là loại quả ngon ngọt, có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Rất nhiều người yêu thích loại trái cây này.

Nếu là một người thích ăn nho, hoặc thường xuyên mua cho gia đình thưởng thức thì việc đảm bảo vệ sinh thực phẩm luôn ưu tiên hàng đầu. Do đó sau khi mua nho về, bạn sẽ cầu kỳ rửa nho thật sạch. Tuy nhiên không ít những trường hợp sau khi ăn nho, dù đã được rửa nhưng sau khi ăn được vài quả, liền cảm thấy khó chịu ở dạ dày và bị tiêu chảy. Và nguyên nhân thường là chủ quan trong quá trình rửa nho: Chỉ rửa bằng nước hoặc phương pháp rửa không đúng khi dùng nước muối pha loãng/dùng baking soda chà rửa.

Thực tế nếu bạn dùng nước muối pha loãng hoặc baking soda để làm sạch nho thì chưa đúng và chưa đủ.

Nho là món ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng rửa nho thế nào mới đúng cách?

1. Tại sao nước muối và baking soda không hiệu quả?

Không giống như các loại trái cây khác, nho khó có thể được rửa sạch chỉ bằng nước. Bởi vì kết cấu dạng chùm của nho khiến chúng ta khó mà lách vào từng khe hở giữa các quả để rửa sạch. Từ đó việc rửa sạch bụi bẩn cũng như trứng côn trùng hoặc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bám trên bề mặt quả cũng như cuống nho rất khó để loại bỏ.

Ngay cả việc dùng muối và baking soda cũng có thể không hiệu quả. Hầu hết trong số chúng ta đều chủ quan và tin vào cảm giác "đã rửa sạch" khi ngâm vào trong nước muối pha loãng và yên tâm ăn. Cũng có những người tin rằng đã dùng baking soda chà, ngâm, rửa tới 2-3 lần và chắc chắn là sạch rồi.

Rửa nho với nước là không đủ để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn và trứng côn trùng...

Trên thực tế, nước muối tuy có thể loại bỏ/tiêu diệt vi khuẩn, nhưng khả năng hấp phụ (là đặc tính có thể thu giữ các chất rắn, lỏng, khí, làm thay đổi nồng độ hoặc số lượng của các chất trên bề mặt) của nó không đủ mạnh để khiến thuốc trừ sâu và trứng côn trùng mắc kẹt trong các khe hở bị rửa trôi. Baking soda có tính kiềm cao và dễ làm hỏng vỏ nho, và việc chà rửa, sử dụng không đúng cách thực sự có thể đẩy nhanh quá trình thối rữa.

2. Cách đúng là sử dụng nước vo gạo kết hợp với muối

Khi nấu cơm, chúng ta thường vo gạo sơ qua. Đừng bỏ nước vo gạo đi vì nó là chất tẩy rửa tự nhiên. Nước vo gạo là dung dịch kiềm yếu, có thể phân hủy các thành phần axit trong dư lượng thuốc trừ sâu. Nó cũng có độ nhớt và khả năng hấp phụ nhất định, có thể loại bỏ bụi bẩn bám trên vỏ. Quan trọng hơn, nước vo gạo không chứa hóa chất như chất tẩy rửa, nên an toàn hơn khi sử dụng để rửa nho.

Hoặc nếu không có nước vo gạo, bạn có thể hòa 1-2 thìa canh bột mì với nước rồi ngâm nho vào.

3. Các bước rửa nho cụ thể

Bước 1: Dùng kéo cắt rời từng quả dọc dọc theo chùm ra khỏi cuống. Không cho cả chùm nho vào chậu rửa. Dùng kéo cắt từng chút một dọc theo cuống nho. Nên thao tác nhẹ nhàng để tránh làm trầy xước, dập vỡ để tránh vi khuẩn xâm nhập vào phần thịt nho, gây hư hỏng.

Bước 2: Đổ nước vo gạo vào ngâm khoảng 15 phút. Không cần quá nhiều nước, chỉ cần ngập nho là được. Nhẹ nhàng đảo nho vài lần, giống như nhào bột, để nho được chà xát vào nhau, giúp rửa trôi bụi bẩn dễ dàng hơn.

Sau khi ngâm, bạn sẽ thấy một lớp tạp chất màu đen, trứng côn trùng và bông cặn nổi trên nước vo gạo. Tất cả những thứ này chính là bụi bẩn bám trong các khe hở của nho.

Bước 3: Sau khi rửa nho bằng nước vo gạo, cho một thìa canh muối vào chậu nước sạch và ngâm thêm 10 phút nữa. Nước muối có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm, đồng thời có thể kéo dài thời hạn sử dụng của nho. Lưu ý không nên cho quá nhiều muối, chỉ nên cho vừa đủ để tránh làm hỏng lớp vỏ cũng như hương vị của nho.

Bước 4: Rửa nho thêm 2 lần bằng nước sạch, sau đó vớt ra để ráo. Nho được rửa bằng cách này sẽ loại bỏ bụi bẩn sạch tinh, thậm chí có thể ăn được cả vỏ nho. Hầu hết mọi người khi ăn nho thường bỏ vỏ vì nó có vị chát hoặc cảm giác dai, ảnh hưởng đến hương vị tổng thể. Thực tế, vỏ nho rất giàu anthocyanin, một chất chống oxy hóa mạnh. Do đó khi ăn nho thì việc ăn cả vỏ rất tốt cho cơ thể. Bạn chỉ cần rửa sạch đúng cách, loại bỏ hết bụi, vi khuẩn... là có thể yên tâm ăn. Nếu không ăn hết, bạn hãy cho vào ngăm mát tủ lạnh để tránh nho dễ bị hỏng.