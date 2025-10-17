Tại sao không nên mua và ăn 5 loại củ cải này?

Khi nói đến củ cải, nhiều người đã quen thuộc với câu nói: "Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, không cần không cần đơn thuốc ". Thật vậy, củ cải mùa đông rất bổ dưỡng, giàu vitamin C, kali, chất xơ và nhiều nguyên tố vi lượng. Chúng có thể giúp thúc đẩy nhu động ruột và tăng cường miễn dịch. Điều này khiến chúng trở thành một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và phổ biến trong mâm cơm gia đình vào mùa đông. Tuy nhiên, mặc dù củ cải rất ngon, nhưng việc chọn sai loại không chỉ lãng phí tiền bạc mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn.

Nhiều người nghĩ rằng củ cải chỉ là một loại rau củ thông thường, và điều tệ nhất có thể xảy ra là bỏ đi lớp vỏ vẫn có thể ăn được. Tuy nhiên, bạn có biết rằng việc chọn sai củ cải không chỉ làm giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng mà còn gây hại cho sức khỏe? Đặc biệt là khi vào mùa, người dân có nhu cầu mua củ cải về chế biến món ăn tăng cao, củ cải kém chất lượng cũng dễ dễ dàng xen lẫn xuất hiện trên thị trường. Khi lựa chọn, bạn chỉ quan tâm đến kích thước và độ cứng của củ cải?

Trên thực tế, dù có rẻ đến đâu, 5 loại củ cải này cũng không được khuyến khích bán, và lý do có thể bạn chưa từng nghĩ đến. Đó chính là những củ cải gặp phải 5 vấn đề dưới đây, và bạn nên tránh không mua.

1. Củ cải có lá vàng, héo/không có lá

Khi thu hoạch củ cải, hầu hết nông dân đề giữ lại một phần nhỏ lá của chúng. Đây không phải là việc làm ngẫu nhiên mà nó thực sự ẩn chứa ý nghĩa. Thực ra đây là một dấu hiệu giúp người mua có thể kiểm tra độ tươi ngon của củ cải. Nếu lá trên củ cải chuyển sang màu vàng và có dấu hiệu héo úa thường có nghĩa là chúng đã được thu hoạch từ rất lâu, mất đi độ ẩm và chất dinh dưỡng. Điều này sẽ kheiens kết cấu của củ cải xơ và xốp.

Hàm lượng vitamin trong củ cải đã thu hoạch lâu thấp hơn đáng kể so với củ cải tươi. Các chuyên gia đã thử nghiệm và đưa ra dữ liệu cho thấy hàm lượng vitamin C trong củ cải bảo quản hơn 10 ngày có thể giảm hơn 28%. Do đó nếu bạn mua củ cải có lá vàng úa như vậy thực sự là tốn tiền mà ăn không ngon lại cũng không bổ sung được chất dinh dưỡng.

2. Củ cải có đốm đen trên vỏ

Những đốm đen trên vỏ có thể trông giống như những vết đất nhỏ, nhưng thực chất chúng có thể là nơi trú ngụ của nấm hoặc vi khuẩn. Chúng không chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài và hương vị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm. Củ cải bị nấm mốc chứa các chất độc hại có thể làm tăng tình trạng khó chịu ở đường tiêu hóa và thậm chí gây ngộ độc. Chúng ta không nên ăn những củ cải có dấu hiệu bị nấm mốc, đặc biệt với những người có dạ dày nhạy cảm, người già và trẻ em. Ngay cả khi đã gọt vỏ, nấm mốc vẫn có thể ẩn sâu bên trong, rất khó loại bỏ hoàn toàn. Do đó, khi mua củ cải trong mùa thu đông, bạn tuyệt đối không nên chọn những củ có đốm đen.

3. Củ cải có rễ lộn xộn

Củ cải tươi thường chỉ có một rễ chính, cho thấy chu kỳ sinh trưởng bình thường và phân phối dinh dưỡng cũng như nước đều đặn. Tuy nhiên, củ cải có rễ rối, phân nhánh lộn xộn hoặc mọc quá nhiều rễ chính có thể xuất phát từ điều kiện đất đai kém hoặc thiếu hụt dinh dưỡng. Những củ cải này sẽ có vị kém, xơ thô và độ ẩm thấp. Do đó khi chọn mua củ cải, hãy tránh nhặt những củ có nhiều rễ chính, rễ lộn xội, hãy ưu tiên những củ có 1 rễ chính/rễ đơn, dày.

4. Cầm củ cải lên thấy nhẹ

Khi bạn mua củ cải, nếu cầm 1 củ lên trông có vẻ to nhưng lại có cảm giác nhẹ thì không nên mua. Lý do là bởi củ cải là loại thực phẩm giàu nước, nếu 1 củ cải to mà cầm lên "nhẹ hều" thì có thể là do chúng đã mất độ ẩm/mất nước, khiến chúng rỗng ruột hoặc xốp héo. Củ cải tươi thường có cảm giác chắc tay, mọng nước và dễ tứa nước khi cắt ra. Ngược lại, củ cải khô héo không chỉ kém ngon mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và thậm chí có thể gây gánh nặng cho đường ruột.

5. Củ cải có vết nứt hoặc lỗ trên vỏ

Nhiều người khi mua củ cải vì giá rẻ hơn nên cố mua củ có vết nứt vì cho rằng một vài vết nứt chỉ ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài. Thực tế, các vết nứt trên vỏ củ cải cho thấy sự giãn nở không đều của lớp vỏ trong quá trình sinh trưởng hoặc bảo quản, khiến độ ẩm và đường rò rỉ ra ngoài. Những vết nứt này dễ dàng trở thành "cửa ngõ" cho vi khuẩn xâm nhập và phát triển bên trong củ cải. Những củ cải này thường bị thối rữa bên trong khi cắt ra, hoặc thậm chí chứa các mầm bệnh khó phát hiện bằng mắt thường. Do đó ngay cả khi chúng trông vẫn tươi nhưng khi có vết nứt thì bạn tuyệt đối không nên mua. Vừa kém chất lượng khi chế biến món ăn lại có thể gặp vấn đề sức khỏe.

Mua củ cải, hãy nhớ những mẹo sau!

- Ưu tiên chọn củ cải có lá xanh tươi và rễ tươi. Lá có thể phản ánh thời gian thu hoạch đã lâu hay mới và cũng là "cửa sổ" trực tiếp để đánh giá độ tươi.

- Hãy chọn mua những củ cải không có vết xước, đốm hoặc vết nứt trên bề mặt.

- Củ cải có vẻ ngoài mịn mỏng, không có đốm đen hay vết nứt cho thấy quá trình trồng trọt và thu hoạch được quản lý đúng cách, chất lượng tốt nhất.

- Khi thấy những củ cùng kích thước thì củ cải cầm lên tay thấy nặng hơn sẽ chứa nhiều nước hơn, giòn hơn nhờ còn tươi - không bị mất nước, đồng thời cũng bổ dưỡng hơn.

- Nên chọn củ cải chỉ có rễ chính là tốt nhất. Củ cải có một rễ chính và một vài rễ phụ có nghĩa là sinh trưởng, hấp thụ chất dinh dưỡng tốt và phát triển mạnh mẽ.

- Nếu mua quá nhiều cùng một lúc, bạn nên giữ lại một ít lá củ cải và bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc đông lạnh. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng củ cải tươi nên được ăn trong vòng 3-5 ngày để tối đa hóa giá trị dinh dưỡng.