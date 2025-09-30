Thực hư cookie Việt Nam bỗng nhiên được loạt chuyên gia ẩm thực thế giới khen ngon nhất trên đời?

Nhắc đến cookie, người ta thường nghĩ ngay đến những chiếc bánh nhỏ giòn rụm, thơm mùi bơ sữa và ngọt ngào vị chocolate, vốn đã trở thành biểu tượng của ẩm thực phương Tây. Trên khắp thế giới, cookie tồn tại muôn hình vạn trạng: từ loại mềm mịn tan trong miệng đến loại giòn xốp, từ vị truyền thống như vani, hạnh nhân cho đến những biến tấu hiện đại với matcha hay caramel muối. Thế nhưng, giữa vô vàn lựa chọn quen thuộc ấy, thật khó để một chiếc cookie mới có thể khiến cả giới ẩm thực quốc tế phải sửng sốt.

Ấy vậy mà điều tưởng chừng bất khả thi ấy vừa xảy ra với một loại cookie “made in Vietnam”. Không chỉ mang đến hương vị hoàn toàn khác biệt, chiếc bánh này còn đủ sức chinh phục những chuyên gia khó tính nhất, để rồi được ca ngợi bằng những mỹ từ lớn lao: “cookie ngon nhất từng ăn”.

Hương vị cookie độc đáo, chinh phục những khẩu vị khó tính nhất

SUN GUZTO được các chuyên gia cảm nhận mang đến một trải nghiệm hương vị độc đáo, rất khác biệt so với các loại cookie truyền thống. Sản phẩm được giới thiệu là thành quả của hơn ba năm nghiên cứu, sáng tạo và thử nghiệm, tập trung vào việc tạo ra một sự giao thoa phong vị Á - Âu độc đáo. Đây là dòng cookie đầu tiên trên thế giới kết hợp thành công vị Á - Âu, đồng thời cân bằng một cách tinh tế yếu tố mặn và ngọt trong cùng một sản phẩm. Bảng vị của SUN GUZTO vô cùng phong phú với tám hương vị đầy bất ngờ, từ những vị quen thuộc mang hơi hướng phương Tây như bơ, chocolate, matcha, mè đen, đến những sự kết hợp đầy táo bạo và đậm chất châu Á như tôm, cá, moka hay rong biển. Chính sự đa dạng và khả năng phá vỡ định kiến cookie chỉ nên có vị ngọt đã giúp SUN GUZTO chinh phục được những khẩu vị khó tính nhất.

Vậy điều làm nên sự khác biệt căn bản của SUN GUZTO? Đó chính là quá trình sản xuất và thành phần nguyên liệu đặc biệt. Không chỉ được chế biến với mục đích tạo ra hương vị tuyệt hảo, sản phẩm còn hướng đến giá trị dinh dưỡng và sự an toàn. Mỗi chiếc bánh đều được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn ISO 22000, đảm bảo nghiêm ngặt về chất lượng. Đặc biệt, sản phẩm cam kết không sử dụng chất bảo quản. Với tỷ lệ hạnh nhân chiếm tới 20% thành phần, SUN GUZTO mang lại giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin E, chất béo tốt và protein, đáp ứng nhu cầu thưởng thức trọn vẹn nhưng vẫn hướng đến sức khỏe. Bao bì bắt mắt cùng công nghệ đóng gói hiện đại đã giúp giữ trọn độ giòn và hương vị tinh túy của bánh, duy trì chất lượng cao cấp từ nhà máy đến tay người tiêu dùng.

“Cận cảnh” lời khen có cánh từ những chuyên gia hàng đầu thế giới

Ngay từ lần đầu thưởng thức, các chuyên gia quốc tế đã dành cho SUN GUZTO những mỹ từ lớn. Giáo sư - Tiến sĩ thực phẩm Ruud Bottemanne (Hà Lan), người được mệnh danh là "Thầy của các Thầy" trong ngành ẩm thực châu Âu với hơn 65 năm kinh nghiệm, không giấu được sự ngạc nhiên khi tuyên bố: “Đây là loại cookie ngon nhất tôi từng ăn. Sự hòa quyện giữa cookie hạnh nhân truyền thống châu Âu với hương vị châu Á đã tạo nên một trải nghiệm hết sức đặc biệt, chưa từng có trước đây. Tám hương vị, mỗi hương vị lại mang đến một bất ngờ riêng, khiến tôi không thể ngừng cảm nhận”. Lời khen của ông càng trở nên giá trị hơn khi ông là một nhân vật uy tín trong ngành, từng được Chính phủ Hà Lan trao tặng giải thưởng danh giá.

Giáo sư - Tiến sĩ thực phẩm Ruud Bottemanne (Hà Lan)

Tương tự, đầu bếp người Pháp David Broutin, chuyên gia cố vấn bánh dày dạn kinh nghiệm, đã nhìn nhận SUN GUZTO là "cookie hạnh nhân ngon nhất trên đời" và ca ngợi sự đột phá khi thương hiệu Việt này thành công biến công thức cookie phương Tây thành một sản phẩm mang tính sáng tạo cao.

Đầu bếp người Pháp David Broutin - chuyên gia cố vấn bánh

Ngay cả Giáo sư Henrik Jeppesen (Đan Mạch), nhà thiết kế công nghiệp nổi tiếng, cũng đưa ra nhận xét cô đọng nhưng đầy sức nặng: "Không nghi ngờ gì nữa, đây là bánh cookie hạnh nhân ngon nhất tôi từng ăn. Hình thức bắt mắt, hương vị tuyệt hảo." Giáo sư Henrik Jeppesen (Đan Mạch)

Sự đồng lòng tán dương từ những tên tuổi lớn này đã xây dựng một nền tảng uy tín vững chắc cho SUN GUZTO. Đây không chỉ là niềm tự hào mới của ngành bánh kẹo Việt Nam mà còn là minh chứng rõ ràng cho khát vọng vươn tầm quốc tế của ẩm thực Việt, mở ra cơ hội để sản phẩm này sớm xuất hiện trên kệ quà tặng và chuỗi bán lẻ cao cấp toàn cầu trong tương lai.